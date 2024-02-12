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    «Ведьм» ждет разочарование

    «Кротоне» — «Беневенто». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Серия C, 12 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кротоне» — «Беневенто»
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    «Беневенто»
    В рамках 24-го тура чемпионата Италии 12 февраля пройдет матч «Кротоне» — «Беневенто». Начало — 22:30 (мск). «Кротоне» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кротоне»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма симпатично. «Кротоне» находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом атака команды весьма впечатляюще. В 24 матчах игроки «Кротоне» сумели отличиться 40 результативными ударами.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть всего один балл. «Кротоне» расписал мировую с «Сорренто» (1:1).

    Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Кротоне» добыл всего 2 очка. Причем поражение от «Аудаче Чериньолы» (2:4) стало полной неожиданностью.

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    Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 11 мячей. А вот в свои ворота «Кротоне» пропустил 6 голов.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: «Кротоне» на 11 очков отстает от лидера лиги «Стабии». Так что шансы на прямое повышение в классе откровенно малы.

    При этом предстоящая домашняя игра с конкурентом — отличная возможность подтянуться к лидирующей группе.

    Стоит отметить, что «Кротоне» традиционно неудачно противостоит «Беневенто». Из 5 последних очных поединков команда выиграла всего лишь однажды.

    «Беневенто»

    Турнирное положение: «Беневенто» в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. Сейчас команда находится на 4 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 27 мячей, пропустив в свои ворота 25.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Беневенто» 4 победы при одном паритете.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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  • 08/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Беневенто» борется за возвращение в Серию B. Вот только пока команда не выглядит претендентом на 1 место в лиге.

    Вот только частые потери очков никак не радуют. В 24 турах чемпионата «ведьмы» выиграли всего в половине матчей.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Да и забивает «Беневенто» в среднем чуть больше гола за матч.

    В трех последних очных поединках с «Кротоне» команда праздновала успех. Причем меньше двух мячей она не забивала.

    Статистика для ставок

    • «Кротоне» не обыгрывал «Беневенто» уже 3 года

    • «Беневенто» не проигрывает в 5 последних своих матчах

    • «Кротоне» забивает чаще всех в лиге — 40 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кротоне» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 2.95, а победа гостей — в скромные 2.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.21 и 1.61.

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    Прогноз: Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

    Хозяева атакуют успешнее всех в лиге, и наверняка намерены продлить столь приятную для себя тенденцию.

    Ставка: Победа «Кротоне» за 2.51.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут результативный матч.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

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    «Кротоне» — «Беневенто»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 12.02.2024. Прогнозы на футбол. «Ведьм» ждет разочарование
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