В рамках 24-го тура чемпионата Италии 12 февраля пройдет матч «Кротоне» — «Беневенто». Начало — 22:30 (мск). «Кротоне» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кротоне»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма симпатично. «Кротоне» находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом атака команды весьма впечатляюще. В 24 матчах игроки «Кротоне» сумели отличиться 40 результативными ударами.

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть всего один балл. «Кротоне» расписал мировую с «Сорренто» (1:1).

Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Кротоне» добыл всего 2 очка. Причем поражение от «Аудаче Чериньолы» (2:4) стало полной неожиданностью.

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 11 мячей. А вот в свои ворота «Кротоне» пропустил 6 голов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Кротоне» на 11 очков отстает от лидера лиги «Стабии». Так что шансы на прямое повышение в классе откровенно малы.

При этом предстоящая домашняя игра с конкурентом — отличная возможность подтянуться к лидирующей группе.

Стоит отметить, что «Кротоне» традиционно неудачно противостоит «Беневенто». Из 5 последних очных поединков команда выиграла всего лишь однажды.

«Беневенто»

Турнирное положение: «Беневенто» в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. Сейчас команда находится на 4 месте в турнирной таблице.

Команда забила 27 мячей, пропустив в свои ворота 25.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Беневенто» 4 победы при одном паритете.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Беневенто» борется за возвращение в Серию B. Вот только пока команда не выглядит претендентом на 1 место в лиге.

Вот только частые потери очков никак не радуют. В 24 турах чемпионата «ведьмы» выиграли всего в половине матчей.

Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Да и забивает «Беневенто» в среднем чуть больше гола за матч.

В трех последних очных поединках с «Кротоне» команда праздновала успех. Причем меньше двух мячей она не забивала.

Статистика для ставок

«Кротоне» не обыгрывал «Беневенто» уже 3 года

«Беневенто» не проигрывает в 5 последних своих матчах

«Кротоне» забивает чаще всех в лиге — 40 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кротоне» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 2.95, а победа гостей — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.21 и 1.61.

Прогноз: Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

Хозяева атакуют успешнее всех в лиге, и наверняка намерены продлить столь приятную для себя тенденцию.

Ставка: Победа «Кротоне» за 2.51.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут результативный матч.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21