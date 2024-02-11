В рамках финальной группы квалификации на Олимпийские игры 11 февраля пройдет матч Парагвай (до 23 лет) — Венесуэла (до 23 лет). Начало — 02:00 (мск). Парагвай (до 23 лет) — Венесуэла (до 23 лет): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Парагвай (до 23 лет)

Турнирное положение:: парагвайцы текущую квалификацию проводят весьма прилично, занимая 1 место в финальной группе.

В последнем матчу команду устроит даже ничья, хотя вряд ли парагвайцы будут играть исключительно на нее.

Последние матчи: в предыдущем туре Парагвай (до 23 лет) добыл один балл. Команда устроила перестрелку на пару с аргентинцами (3:3).

Вообще, в пяти своих последних матчах Парагвай (до 23 лет) добыл 3 виктории. Причем все они были с разницей в один мяч.

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику последних матчей парагвайцев, то команда явно не блещет надежностью собственных тылов. В 5 последних матчах команда пропустила 8 мячей.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Парагвай (до 23 лет) явно постарается сохранить нынешние позиции. Да и вообще, недавняя победа над бразильцами (1:0) говорит о силе коллектива.

При этом в турнирном плане последний матч для команды еще важен. Даже ничья выводит парагвайцев на Олимпийские игры.

Матчи с венесуэльцами для команды складываются удачно. Обе очных встречи завершились для команды победами.

Венесуэла (до 23 лет)

Турнирное положение: Венесуэла (до 23 лет) еще сражается за выход на Олимпийские игры, но сейчас идет на 4 месте в группе.

Команда забила 3 мяча, а пропустила 4.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у венесуэльцев две виктории при двух ничьих.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в нынешнем цикле Венесуэла (до 23 лет) имеет все шансы пролезть на Олимпийские игры. Для этого нужно побеждать парагвайцев.

Вот только в финальной группе команда добыла лишь один зачетный балл. Стало быть, нужно рисковать!

Команда способна дать бой кому угодно, однако пресловутой стабильности ей не хватает. Да и оборона венесуэльцев частенько дает сбои.

При всех проблемах, венесуэльцы просто обязаны активно идти вперед. Команде нужно исключительно побеждать.

Статистика для ставок

Парагвай (до 23 лет) в нынешнем турнире выигрывает только с разницей в один мяч

Венесуэла (до 23 лет) в двух матчах против парагвайцев пропустила 6 мячей

Парагвайцы в 5 своих последних матчах пропустили 8 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Парагвай (до 23 лет) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.30, а победа гостей — в скромные 3.67.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.34 и 1.58.

Прогноз: Венесуэльцы идут на последнем месте в группе, и в этой встрече просто обязаны активно атаковать.

Парагвай (до 23 лет) в нынешнем цикле весьма грозно, но в последнем туре явно сыграет на максимуме своих возможностей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды смогут отличиться в воротах соперника.

Ставка: Обе забьют за 2.02