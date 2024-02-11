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    Парагвай (до 23 лет) — Венесуэла (до 23 лет). Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 11 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Парагвай (до 23 лет) — Венесуэла (до 23 лет)
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    Парагвай (до 23 лет)
    В рамках финальной группы квалификации на Олимпийские игры 11 февраля пройдет матч Парагвай (до 23 лет) — Венесуэла (до 23 лет). Начало — 02:00 (мск). Парагвай (до 23 лет) — Венесуэла (до 23 лет): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Парагвай (до 23 лет)

    Турнирное положение:: парагвайцы текущую квалификацию проводят весьма прилично, занимая 1 место в финальной группе.

    В последнем матчу команду устроит даже ничья, хотя вряд ли парагвайцы будут играть исключительно на нее.

    Последние матчи: в предыдущем туре Парагвай (до 23 лет) добыл один балл. Команда устроила перестрелку на пару с аргентинцами (3:3).

    Вообще, в пяти своих последних матчах Парагвай (до 23 лет) добыл 3 виктории. Причем все они были с разницей в один мяч.

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    Если смотреть статистику последних матчей парагвайцев, то команда явно не блещет надежностью собственных тылов. В 5 последних матчах команда пропустила 8 мячей.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: Парагвай (до 23 лет) явно постарается сохранить нынешние позиции. Да и вообще, недавняя победа над бразильцами (1:0) говорит о силе коллектива.

    При этом в турнирном плане последний матч для команды еще важен. Даже ничья выводит парагвайцев на Олимпийские игры.

    Матчи с венесуэльцами для команды складываются удачно. Обе очных встречи завершились для команды победами.

    Венесуэла (до 23 лет)

    Турнирное положение: Венесуэла (до 23 лет) еще сражается за выход на Олимпийские игры, но сейчас идет на 4 месте в группе.

    Команда забила 3 мяча, а пропустила 4.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у венесуэльцев две виктории при двух ничьих.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    • Состояние команды: в нынешнем цикле Венесуэла (до 23 лет) имеет все шансы пролезть на Олимпийские игры. Для этого нужно побеждать парагвайцев.

    Вот только в финальной группе команда добыла лишь один зачетный балл. Стало быть, нужно рисковать!

    Команда способна дать бой кому угодно, однако пресловутой стабильности ей не хватает. Да и оборона венесуэльцев частенько дает сбои.

    При всех проблемах, венесуэльцы просто обязаны активно идти вперед. Команде нужно исключительно побеждать.

    Статистика для ставок

    • Парагвай (до 23 лет) в нынешнем турнире выигрывает только с разницей в один мяч

    • Венесуэла (до 23 лет) в двух матчах против парагвайцев пропустила 6 мячей

    • Парагвайцы в 5 своих последних матчах пропустили 8 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Парагвай (до 23 лет) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.30, а победа гостей — в скромные 3.67.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.34 и 1.58.

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    Прогноз: Венесуэльцы идут на последнем месте в группе, и в этой встрече просто обязаны активно атаковать.

    Парагвай (до 23 лет) в нынешнем цикле весьма грозно, но в последнем туре явно сыграет на максимуме своих возможностей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды смогут отличиться в воротах соперника.

    Ставка: Обе забьют за 2.02

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