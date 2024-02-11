Парагвай (до 23 лет)
Турнирное положение:: парагвайцы текущую квалификацию проводят весьма прилично, занимая 1 место в финальной группе.
В последнем матчу команду устроит даже ничья, хотя вряд ли парагвайцы будут играть исключительно на нее.
Последние матчи: в предыдущем туре Парагвай (до 23 лет) добыл один балл. Команда устроила перестрелку на пару с аргентинцами (3:3).
Вообще, в пяти своих последних матчах Парагвай (до 23 лет) добыл 3 виктории. Причем все они были с разницей в один мяч.
Если смотреть статистику последних матчей парагвайцев, то команда явно не блещет надежностью собственных тылов. В 5 последних матчах команда пропустила 8 мячей.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Парагвай (до 23 лет) явно постарается сохранить нынешние позиции. Да и вообще, недавняя победа над бразильцами (1:0) говорит о силе коллектива.
При этом в турнирном плане последний матч для команды еще важен. Даже ничья выводит парагвайцев на Олимпийские игры.
Матчи с венесуэльцами для команды складываются удачно. Обе очных встречи завершились для команды победами.
Венесуэла (до 23 лет)
Турнирное положение: Венесуэла (до 23 лет) еще сражается за выход на Олимпийские игры, но сейчас идет на 4 месте в группе.
Команда забила 3 мяча, а пропустила 4.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у венесуэльцев две виктории при двух ничьих.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в нынешнем цикле Венесуэла (до 23 лет) имеет все шансы пролезть на Олимпийские игры. Для этого нужно побеждать парагвайцев.
Вот только в финальной группе команда добыла лишь один зачетный балл. Стало быть, нужно рисковать!
Команда способна дать бой кому угодно, однако пресловутой стабильности ей не хватает. Да и оборона венесуэльцев частенько дает сбои.
При всех проблемах, венесуэльцы просто обязаны активно идти вперед. Команде нужно исключительно побеждать.
Статистика для ставок
- Парагвай (до 23 лет) в нынешнем турнире выигрывает только с разницей в один мяч
- Венесуэла (до 23 лет) в двух матчах против парагвайцев пропустила 6 мячей
- Парагвайцы в 5 своих последних матчах пропустили 8 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Парагвай (до 23 лет) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.30, а победа гостей — в скромные 3.67.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.34 и 1.58.
Прогноз: Венесуэльцы идут на последнем месте в группе, и в этой встрече просто обязаны активно атаковать.
Парагвай (до 23 лет) в нынешнем цикле весьма грозно, но в последнем туре явно сыграет на максимуме своих возможностей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды смогут отличиться в воротах соперника.
Ставка: Обе забьют за 2.02