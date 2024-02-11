В рамках 21-го тура чемпионата Германии 11 февраля пройдет матч «Хоффенхайм» — «Кельн». Начало — 19:30 (мск). «Хоффенхайм» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение:: команда нынешний чемпионат проводит на среднем уровне, находясь прямо на 8 месте.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. «Хоффенхайм» в 20 матчах пропустил в свои ворота 39 мячей.

Коэффициенты матча Хоффенхайм — Кёльн 1X2Новым игрокам 1.754.004.40Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре «Хоффенхайм» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с «Вольфсбургом» (2:2).

Вообще, в четырех своих последних матча чемпионата «Хоффенхайм» добыл лишь 2 очка. Причем два последних поединка завершились ничьими.

Все прогнозы на Бундеслигу

Если смотреть статистику последних матчей команды, то проблемы в обороне никуда не делись. После паузы «Хоффенхайм» пропустил 9 мячей в 4 матчах

Не сыграют: Мергим Бериша, Джон Брукс — травмированы.

Состояние команды: «Хоффенхайм» сражается за попадание в еврокубки. Потенциально команда обязана быть явно выше нынешних позиций.

При этом в последних своих матчах команда явно забуксовала. Да и отставание от топ-6 составляет 5 очков.

Матчи с «Кельном» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Хоффенхайм» выиграл 3 раза.

«Кельн»

Турнирное положение: «Кельн» — борец за выживание в Бундеслиги, с 15 очками идущий на 16-м месте таблицы.

Команда забила 14, а пропустила 34 мяча.

Последние матчи: в последних четырех матчах в активе у «Кельна» 5 набранных очков. Лишь в поединке с дортмундцами вышел провал (0:4).

Не сыграют: Фариде Алиду, Лука Вальдшмидт, Дэви Зельке, Марк Ут — травмированы.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Кельн» отчаянно бьется за выживание. Отставание от спасительного 15 места составляет 3 очка.

Вот только побеждают «козлы» нечасто — 3 виктории в 20 поединках. Более того, лазарет команды переполнен.

Команда способна дать бой кому угодно, однако стабильности ей не хватает. Да и вообще, с такой слабой реализацией будет крайне сложно удержаться в элите.

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Кельн» имеет самую слабую атаку в лиге

Последняя победа «Хоффенхайма» датирована еще началом декабря

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.22, а победа гостей — в скромные 4.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.66 и 2.43.

Прогноз: «Хоффенхайм» борется за попадание в первую шестерку, и явно начнет матч активно.

«Кельн» в нынешнем сезоне забивает с огромнейшей натугой, да и вообще не блещет успешными результатами.

Ставка: Победа «Хоффенхайма» в 1 тайме за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что одна из команд не сумеет огорчить соперника.

Ставка: Обе не забьют за 2.29