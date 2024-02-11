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    «Хоффенхайм» быстро прищучит «козлов»

    «Хоффенхайм» — «Кельн». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Бундеслига, 11 февраля 2024 года

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    «Хоффенхайм»
    В рамках 21-го тура чемпионата Германии 11 февраля пройдет матч «Хоффенхайм» — «Кельн». Начало — 19:30 (мск). «Хоффенхайм» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Февраля 2024 года
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  • Хоффенхайм
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    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение:: команда нынешний чемпионат проводит на среднем уровне, находясь прямо на 8 месте.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. «Хоффенхайм» в 20 матчах пропустил в свои ворота 39 мячей.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Кёльн

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    Последние матчи: в предыдущем туре «Хоффенхайм» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с «Вольфсбургом» (2:2).

    Вообще, в четырех своих последних матча чемпионата «Хоффенхайм» добыл лишь 2 очка. Причем два последних поединка завершились ничьими.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Если смотреть статистику последних матчей команды, то проблемы в обороне никуда не делись. После паузы «Хоффенхайм» пропустил 9 мячей в 4 матчах

    Не сыграют: Мергим Бериша, Джон Брукс — травмированы.

    Состояние команды: «Хоффенхайм» сражается за попадание в еврокубки. Потенциально команда обязана быть явно выше нынешних позиций.

    При этом в последних своих матчах команда явно забуксовала. Да и отставание от топ-6 составляет 5 очков.

    Матчи с «Кельном» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Хоффенхайм» выиграл 3 раза.

    «Кельн»

    Турнирное положение: «Кельн» — борец за выживание в Бундеслиги, с 15 очками идущий на 16-м месте таблицы.

    Команда забила 14, а пропустила 34 мяча.

    Последние матчи: в последних четырех матчах в активе у «Кельна» 5 набранных очков. Лишь в поединке с дортмундцами вышел провал (0:4).

    Не сыграют: Фариде Алиду, Лука Вальдшмидт, Дэви Зельке, Марк Ут — травмированы.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Кельн» отчаянно бьется за выживание. Отставание от спасительного 15 места составляет 3 очка.

    Вот только побеждают «козлы» нечасто — 3 виктории в 20 поединках. Более того, лазарет команды переполнен.

    Команда способна дать бой кому угодно, однако стабильности ей не хватает. Да и вообще, с такой слабой реализацией будет крайне сложно удержаться в элите.

    Статистика для ставок

    • «Хоффенхайм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Кельн» имеет самую слабую атаку в лиге

    • Последняя победа «Хоффенхайма» датирована еще началом декабря

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.22, а победа гостей — в скромные 4.32.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.66 и 2.43.

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    Прогноз: «Хоффенхайм» борется за попадание в первую шестерку, и явно начнет матч активно.

    «Кельн» в нынешнем сезоне забивает с огромнейшей натугой, да и вообще не блещет успешными результатами.

    Ставка: Победа «Хоффенхайма» в 1 тайме за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что одна из команд не сумеет огорчить соперника.

    Ставка: Обе не забьют за 2.29

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    «Хоффенхайм» — «Кельн»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Прогнозы на футбол. «Хоффенхайм» быстро прищучит «козлов»
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