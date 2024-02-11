«Хоффенхайм»
Турнирное положение:: команда нынешний чемпионат проводит на среднем уровне, находясь прямо на 8 месте.
Главным бичом команды являются ненадежные тылы. «Хоффенхайм» в 20 матчах пропустил в свои ворота 39 мячей.
Коэффициенты матча Хоффенхайм — Кёльн
Последние матчи: в предыдущем туре «Хоффенхайм» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с «Вольфсбургом» (2:2).
Вообще, в четырех своих последних матча чемпионата «Хоффенхайм» добыл лишь 2 очка. Причем два последних поединка завершились ничьими.
Если смотреть статистику последних матчей команды, то проблемы в обороне никуда не делись. После паузы «Хоффенхайм» пропустил 9 мячей в 4 матчах
Не сыграют: Мергим Бериша, Джон Брукс — травмированы.
Состояние команды: «Хоффенхайм» сражается за попадание в еврокубки. Потенциально команда обязана быть явно выше нынешних позиций.
При этом в последних своих матчах команда явно забуксовала. Да и отставание от топ-6 составляет 5 очков.
Матчи с «Кельном» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Хоффенхайм» выиграл 3 раза.
«Кельн»
Турнирное положение: «Кельн» — борец за выживание в Бундеслиги, с 15 очками идущий на 16-м месте таблицы.
Команда забила 14, а пропустила 34 мяча.
Последние матчи: в последних четырех матчах в активе у «Кельна» 5 набранных очков. Лишь в поединке с дортмундцами вышел провал (0:4).
Не сыграют: Фариде Алиду, Лука Вальдшмидт, Дэви Зельке, Марк Ут — травмированы.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Кельн» отчаянно бьется за выживание. Отставание от спасительного 15 места составляет 3 очка.
Вот только побеждают «козлы» нечасто — 3 виктории в 20 поединках. Более того, лазарет команды переполнен.
Команда способна дать бой кому угодно, однако стабильности ей не хватает. Да и вообще, с такой слабой реализацией будет крайне сложно удержаться в элите.
Статистика для ставок
- «Хоффенхайм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Кельн» имеет самую слабую атаку в лиге
- Последняя победа «Хоффенхайма» датирована еще началом декабря
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.22, а победа гостей — в скромные 4.32.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.66 и 2.43.
Прогноз: «Хоффенхайм» борется за попадание в первую шестерку, и явно начнет матч активно.
«Кельн» в нынешнем сезоне забивает с огромнейшей натугой, да и вообще не блещет успешными результатами.
Ставка: Победа «Хоффенхайма» в 1 тайме за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что одна из команд не сумеет огорчить соперника.
Ставка: Обе не забьют за 2.29