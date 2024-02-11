В рамках финальной группы квалификации на Олимпийские игры 11 февраля пройдет матч Бразилия (до 23 лет) — Аргентина (до 23 лет). Начало — 02:00 (мск). Бразилия (до 23 лет) — Аргентина (до 23 лет): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бразилия (до 23 лет)

Турнирное положение:: бразильцы текущую квалификацию проводят явно ниже собственных амбиций, занимая 2 место в финальной группе.

Даже привычных мощных атак команды наблюдать приходится редко, да и забила команда всего дважды в 2 встречах.

Последние матчи: в предыдущем туре Бразилия (до 23 лет) добыла три очка. В концовке команда вырвала победу над венесуэльскими сверстниками.

Вообще, в пяти своих последних матчах Бразилия (до 23 лет) добыла 3 виктории. Причем только одна из них случилась с разницей больше, чем в один мяч.

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику последних матчей бразильцев, то команда явно испытывает сложности во всех линиях. В 5 последних матчах команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 6 раз.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Бразилия (до 23 лет) все никак не выйдет на пик своих возможностей. Потенциально команда обязана быть явно выше нынешних позиций.

При этом в турнирном плане последний матч для команды еще важен. Даже ничья выводит бразильцев на Олимпийские игры.

Вот только с реализацией у бразильцев по-прежнему все сложно. Да и ярко выраженного забивалы в составе команды нет.

Аргентина (до 23 лет)

Турнирное положение: Аргентина (до 23 лет) еще сражается за выход на Олимпийские игры, но сейчас идет третьей.

Команда забила и пропустила по 5 раз.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у аргентинцев две виктории. Остальные поединки команда свела к ничьим.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне Аргентина (до 23 лет) просто обязана побеждать в последнем матче квартета. В противном случае на Олимпийские игры команда не попадет.

Вот только в трех своих последних матчах аргентинцы расписывали мировые. Да и вообще, победы команде даются натужно.

Команда способна дать бой кому угодно, однако стабильности ей не хватает. Да и матчи с бразильскими одногодками складываются для команды с переменным успехом.

При всех проблемах, аргентинцы просто обязаны активно идти вперед. Победа гарантированно выведет команду на Олимпийский турнир.

Статистика для ставок

Бразилия (до 23 лет) в нынешнем турнире забивает не больше 2 голов за матч

Аргентина (до 23 лет) имеет действующую трехматчевую ничейную серию

Аргентинцы и бразильцы в этой возрастной категории сыграли между собой дважды, по разу обменявшись победами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бразилия (до 23 лет) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.74, а победа гостей — в скромные 4.07.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: Аргентинцы явно встали на твердый ничейный путь, однако в этой встрече просто обязаны активно атаковать.

Бразилия (до 23 лет) в нынешнем цикле выглядит не столь грозно, но в последнем туре явно сыграет на максимуме своих возможностей.

Ставка: Победа Бразилии (до 23 лет) в 1 тайме за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды в кои-то веки проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.13