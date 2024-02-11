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    Бразильцы быстро добьются своего

    Бразилия (до 23 лет) — Аргентина (до 23 лет). Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 11 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бразилия (до 23 лет) — Аргентина (до 23 лет)
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    Бразилия (до 23 лет)
    В рамках финальной группы квалификации на Олимпийские игры 11 февраля пройдет матч Бразилия (до 23 лет) — Аргентина (до 23 лет). Начало — 02:00 (мск). Бразилия (до 23 лет) — Аргентина (до 23 лет): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бразилия (до 23 лет)

    Турнирное положение:: бразильцы текущую квалификацию проводят явно ниже собственных амбиций, занимая 2 место в финальной группе.

    Даже привычных мощных атак команды наблюдать приходится редко, да и забила команда всего дважды в 2 встречах.

    Последние матчи: в предыдущем туре Бразилия (до 23 лет) добыла три очка. В концовке команда вырвала победу над венесуэльскими сверстниками.

    Вообще, в пяти своих последних матчах Бразилия (до 23 лет) добыла 3 виктории. Причем только одна из них случилась с разницей больше, чем в один мяч.

    Все прогнозы на футбол

    Если смотреть статистику последних матчей бразильцев, то команда явно испытывает сложности во всех линиях. В 5 последних матчах команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 6 раз.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: Бразилия (до 23 лет) все никак не выйдет на пик своих возможностей. Потенциально команда обязана быть явно выше нынешних позиций.

    При этом в турнирном плане последний матч для команды еще важен. Даже ничья выводит бразильцев на Олимпийские игры.

    Вот только с реализацией у бразильцев по-прежнему все сложно. Да и ярко выраженного забивалы в составе команды нет.

    Аргентина (до 23 лет)

    Турнирное положение: Аргентина (до 23 лет) еще сражается за выход на Олимпийские игры, но сейчас идет третьей.

    Команда забила и пропустила по 5 раз.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у аргентинцев две виктории. Остальные поединки команда свела к ничьим.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне Аргентина (до 23 лет) просто обязана побеждать в последнем матче квартета. В противном случае на Олимпийские игры команда не попадет.

    Вот только в трех своих последних матчах аргентинцы расписывали мировые. Да и вообще, победы команде даются натужно.

    Команда способна дать бой кому угодно, однако стабильности ей не хватает. Да и матчи с бразильскими одногодками складываются для команды с переменным успехом.

    При всех проблемах, аргентинцы просто обязаны активно идти вперед. Победа гарантированно выведет команду на Олимпийский турнир.

    Статистика для ставок

    • Бразилия (до 23 лет) в нынешнем турнире забивает не больше 2 голов за матч

    • Аргентина (до 23 лет) имеет действующую трехматчевую ничейную серию

    • Аргентинцы и бразильцы в этой возрастной категории сыграли между собой дважды, по разу обменявшись победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бразилия (до 23 лет) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.74, а победа гостей — в скромные 4.07.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.83.

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    Прогноз: Аргентинцы явно встали на твердый ничейный путь, однако в этой встрече просто обязаны активно атаковать.

    Бразилия (до 23 лет) в нынешнем цикле выглядит не столь грозно, но в последнем туре явно сыграет на максимуме своих возможностей.

    Ставка: Победа Бразилии (до 23 лет) в 1 тайме за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды в кои-то веки проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.13

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    Бразилия (до 23 лет) — Аргентина (до 23 лет): прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Прогнозы на футбол. Бразильцы быстро добьются своего
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