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    «Эспаньол» не сможет победить в Сантандере

    «Расинг» Сантандер — «Эспаньол». Прогноз и ставка (к. 2.30) на футбол 10 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Расинг» Сантандер — «Эспаньол»
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    «Расинг» Сантандер
    В субботу, 10 февраля, в 26-м туре испанской Сегунды сантандерский «Расинг» в родных стенах сразится с «Эспаньолом». Начало игры — в 23:00 по мск. «Расинг» Сантандер — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Февраля 2024 года
    Расинг
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    «Расинг» Сантандер

    «Расинг» в турнирной таблице второго испанского дивизиона находится на текущий момент с 36 очками в середине и от зоны плей-офф отстает на четыре балла.

    Клуб из Сантандера в минувшем туре первенства на выезде смог нанести поражение аутсайдеру «Аморебьете» 1:0. И этой викторией он прервал свою 3-матчевую серию из фиаско.

    Причем в этот неудачный период «зелено-белые» смогли забить лишь гол при семи пропущенных. До этого же они не уступали на протяжении шести игр, выиграв три из них.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Расинг» выступает весьма неплохо и выиграл семь встреч из 12 проведенных. Три раза он еще проиграл и расписал две мировые.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 41 набранным баллом на четвертой строке и на два очка опережает седьмое место.

    Каталонский коллектив в прошлом туре на своем поле смог переиграть «Леванте» со счетом 2:1, а игровым днем ранее он проиграл на выезде новичку «Эльденсе» со счетом 2:3.

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    И на тот момент «попугаи» той неудачей прервали свою 5-матчевую серию без фиаско в чемпионате. В этот период они сперва четыре поединка подряд свели мировыми исходами, а также дома одолели дубль «Вильярреала» со счетом 2:1.

    Вне родных стенах клуб из Барселоны в этом чемпионате выиграл всего три поединка из 12 проведенных, четыре матча он еще свел вничью и потерпел пять фиаско.

    «Эспаньол» выиграл у «Расинга» в трех последних очных противостояниях, в том числе и на своем поле в первом круге — 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Расинга» предлагают — 2.51.

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    На викторию «Эспаньола» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.16.

    Прогнозируем, что «Эспаньол», который слабо выступает вдали от дома, не сможет победить в Сантандере. Плюс к этому еще ждем, что матч не будет особо результативным. Поэтому предлагаем ставить на такой исход — 1Х + ТМ 2,5.

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    «Расинг» Сантандер — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. «Эспаньол» не сможет победить в Сантандере
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