Венесуэла (до 23 лет) сыграет на своем поле с Бразилией (до 23 лет) в рамках финального этапа квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 02:00 мск. Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венесуэла (до 23 лет)

Эта команда является андердогом финального квартета. Правда, только формально, ведь состав у венесуэльцев слабым не назовешь.

С реализацией у команды дела обстоят неплохо. Отметим талантливого форварда донецкого «Шахтера» Кевина Келси.

В своем предыдущем поединке Венесуэла (до 23 лет) добыла один зачетный пункт. Ничья с аргентинцами вышла боевой (2:2).

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Матчи с бразильцами даются команде довольно сложно. В двух очных поединках зафиксирована одна виктория при одной коллизии.

В этой встрече Венесуэла (до 23 лет) уж точно будет действовать с оглядкой на тылы. К тому же из-за дисквалификации не сыграет хавбек Брайан Ортега.

Бразилия (до 23 лет)

Бразильцы в этой возрастной категории достаточно сильны. Правда, пока команда сенсационно пасет задних.

Да и всего неделю назад бразильская молодежь уступила венесуэльцам (1:3). Так что нужно и оппоненту отомстить, и от дна оттолкнуться.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Бразилия (до 23 лет) с минимальным счетом уступила парагвайским одногодкам.

Основная ставка в атаке делается на Эндрика. 17-летний форвард способен выстрелить, особенно в решающий момент квалификации.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Тем паче, соперник имеет кадровые проблемы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бразилии (до 23 лет) предлагают — 1.92.

На викторию Венесуэлы (до 23 лет) дают — 3.94, ничья оценена — в 3.60.

Бразильцам ничего не остается, кроме как побеждать, и они явно пойдут вперед с первых минут матча .

Наш прогноз — Победа Бразилии (до 23 лет) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.49.