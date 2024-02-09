ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де БрёйнеСалах, Де Брёйне, Неймар и еще десять звезд, которые через год могут стать сводобными агентами Джо ПайферПайфер подерется с Херманссоном, Иге проведет бой с Фили. Анонс карда UFC Vegas 86 Suicide Squad: Kill the Justice LeagueПраво на справедливость: Чем обусловлен слабый старт Suicide Squad: Kill the Justice League?
  • 21:32
    • Хачанов уверенно пробился в четвертьфинал турнира в Марселе
  • 21:27
    • «Ростов» разгромил «Спартак» в матче Зимнего кубка РПЛ
  • 21:10
    • Миранчук стал игроком месяца в «Аталанте»
  • 20:48
    • Сборная Франции победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону, Норвегия — вторая
  • 20:10
    • Катар переиграл Иран и вышел в финал Кубка Азии
    Все новости спорта

    Бразильцы сразу понесутся вперед

    Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет). Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 9 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФИФА
    Прогноз и ставки на Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эндрик
    Венесуэла (до 23 лет) сыграет на своем поле с Бразилией (до 23 лет) в рамках финального этапа квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 02:00 мск. Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Венесуэла (до 23 лет)

    Эта команда является андердогом финального квартета. Правда, только формально, ведь состав у венесуэльцев слабым не назовешь.

    С реализацией у команды дела обстоят неплохо. Отметим талантливого форварда донецкого «Шахтера» Кевина Келси.

    В своем предыдущем поединке Венесуэла (до 23 лет) добыла один зачетный пункт. Ничья с аргентинцами вышла боевой (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с бразильцами даются команде довольно сложно. В двух очных поединках зафиксирована одна виктория при одной коллизии.

    В этой встрече Венесуэла (до 23 лет) уж точно будет действовать с оглядкой на тылы. К тому же из-за дисквалификации не сыграет хавбек Брайан Ортега.

    Бразилия (до 23 лет)

    Бразильцы в этой возрастной категории достаточно сильны. Правда, пока команда сенсационно пасет задних.

    Да и всего неделю назад бразильская молодежь уступила венесуэльцам (1:3). Так что нужно и оппоненту отомстить, и от дна оттолкнуться.

  • «Челси» и «Проект Почеттино»: как тяжелый сезон сказывается на тренере, владельцах и команде
  • Лондонский клуб упал в нижнюю половину таблицы АПЛ, а в прессе циркулируют слухи об отставке тренера
  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Бразилия (до 23 лет) с минимальным счетом уступила парагвайским одногодкам.

    Основная ставка в атаке делается на Эндрика. 17-летний форвард способен выстрелить, особенно в решающий момент квалификации.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Тем паче, соперник имеет кадровые проблемы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бразилии (до 23 лет) предлагают — 1.92.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию Венесуэлы (до 23 лет) дают — 3.94, ничья оценена — в 3.60.

    Бразильцам ничего не остается, кроме как побеждать, и они явно пойдут вперед с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа Бразилии (до 23 лет) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.49.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Газиантеп — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Страсбург — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монпелье — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — ДР Конго
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фейеноорд — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  3.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  6.26
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сантос — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Тампа
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет): прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на футбол. Бразильцы сразу понесутся вперед
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры