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    «Шемрок Роверс» возьмет очередной трофей

    «Шемрок Роверс» — «Сент-Патрикс». Прогноз и ставка (к. 1.78) на футбол 9 февраля 2024 года

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    «Шемрок Роверс»
    9 февраля в Дублине на стадионе «Талла» пройдет матч за суперкубок Ирландии, в котором «Шемрок Роверс» сыграет против «Сент-Патрикса». Начало — в 23:00 по мск. «Шемрок Роверс» — «Сент-Патрикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шемрок Роверс»

    «Шемрок Роверс» в прошлом сезоне стал чемпионом Ирландии. И это золото стало для команды четвертым подряд и 21 в их истории, что является национальным рекордом.

    В минувшем первенстве «обручи» выиграли 20 встреч из 36 проведенных и проиграли только четыре раза. В финальной таблице они опередили ближайшего преследователя на семь пунктов.

    Причем заканчивали «зелено-белые» прошлый сезон 12-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписали пять мировых и добились семи выигрышей.

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    При подготовке к новому сезону «Шемрок Роверс» провел два спарринга, обыграв дважды в них перволиговый «Лонгфорд Таун» 2:0 и 2:1, и тем самым продлив серию без фиаско до 14 встреч.

    «Сент-Патрикс»

    «Сент-Патрикс» в прошлом сезоне смог выиграть национальный кубок, одолев в финале «Богемианс» со счетом 3:1. А в чемпионате он стал третьим, проиграв чемпиону десять пунктов.

    За 36 игр прошлогоднего первенства «святые» смогли отпраздновать 19 викторий, но и проиграли они аж 12 поединков, забили 59 голов за весь чемпионат при 42 пропущенных.

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    • На финише минувшего сезона «красно-белые» в отрезке последних десяти матчей с учетом всех турниров добились семи победных исходов и трижды терпели фиаско.

    В межсезонье «Сент-Патрикс» провел три товарняка, в которых обыграл 1:0 «Атлон» и 2:1 «Дроэду», а также сыграл вничью с «Богемиансом» 1:1.

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    «Шемрок Роверс» в последнее время удачно играет против «Сент-Патрикса», выиграв у него шесть встреч из семи минувших при одном мировом результате.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Шемрок Роверс» — 1.78, победа «Сент-Патрикса» — 3.85, ничья — 3.70.

    В этом противостоянии прогнозируем победу «Шемрок Роверс», ведь он будет играть на своем поле, да и против предстоящего противника выступает весьма успешно.

    И также ставим здесь еще на то, что «обручи» смогут отметиться несколькими забитыми мячами.

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