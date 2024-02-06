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    «Галатасарай» организуют разгром, у соперника нет шансов

    «Галатасарай» — «Бандырмаспор». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 6 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Бандырмаспор»
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    «Галатасарай»
    6 февраля в рамках 1/8 финала Кубка Турции «Галатасарай» на своем поле сыграет против «Бандырмаспор». Начало игры запланировано на 20:45 по мск. «Галатасарай» — «Бандырмаспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Галатасарай»

    Команда выдает отличные результаты в нынешнем сезоне, являясь одним из главных претендентов на победу в Кубке Турции. «Галатасарай» также борется за лидерство в Суперлиге.

    У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 10 матчей подряд. За этот период «Галатасарай» 8 раз победила и дважды сыграл вничью.

    В последнем туре команда уверенно обыграла «Самсунспором» (2:0). К тому же, у команды есть яркий лидер, который продолжает класть голы пачками. За 21 матч в чемпионате Турции Мауро Икарди забил 13 голов и сделал 6 голевых передач.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что «Галатасарай» выиграл все 12 матчей на своем поле в турецкой Суперлиге. К тому же, команда при родных трибунах в 1/16 финала Кубка Турции разгромила «Умраниеспор» (4:1), забив по 2 гола в каждом тайме.

    «Бандырмаспор»

    Команда выступает во 2-й по силе лиге Турции, занимая там 7-е место и отставая от 3-ки лидеров на 9 очков. «Бандырмаспор» героическими усилиями дошел до 1/8 финала Кубка Турции.

    Сначала команда обыграла «Сома Спор» в 1/32 финала, не оставив шансов сопернику. Уже в 1/16 финала «Бандырмаспор» встретился с командой из Суперлиги «Касымпаша» (1:0).

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    • В том матче «Бандырмаспор» терпел и дождался своего шанса. Команда нанесла только один удар в створ ворот и тот оказался голевым. «Бандырмаспор» забил единственный гол на 39-й минуте. «Касымпаша» оказывал серьезное давление, но игроки команды справились и прошли в 1/8 финала.

    Очевидно, что шансов у «Бандырмаспора» в предстоящем матче с «Галатасараем» не очень много. Сейчас соперник очень силен, но «Бандырмаспор» уже совершал чудо на этом турнире, получится ли и в этот раз? Большой вопрос.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарая» предлагают — 1.15.

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    На викторию «Бандырмаспора» дают — 16.00, ничья оценена — в 8.00.

    Можно предположить, что «Галатасарай» точно не упустит победу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Индивидуальный тотал «Бандырмаспора» 0.5 меньше за 1.85. Еще один вариант ставки — Победа «Галатасарая» с форой (-2) за 1.70.

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    «Галатасарай» — «Бандырмаспор»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 06.02.2024. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» организуют разгром, у соперника нет шансов
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