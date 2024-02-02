ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Ювентус»Что смотреть в феврале: «Арсенал» — «Ливерпуль», «Байер» — «Бавария», «Интер» — «Юве», Лига чемпионов «Ливерпуль»«Ливерпуль» — «Челси» 4:1. Онлайн Нассурдин ИмавовДолидзе встретится с Имавовым, Добер подерется с Мойкано. Анонс карда UFC Vegas 85
  • 01:18
    • «Ливерпуль» разгромил «Челси»
  • 01:02
    • Гол Депая принес «Атлетико» победу в матче с «Райо Вальекано»
  • 00:52
    • Павлюченкова пробилась в четвертьфинал турнира в Линце
  • 00:33
    • «Манчестер Сити» справился с «Бернли»
    Все новости спорта

    Обойдет ли «Анкарагюджю» «Сивасспор» в таблице?

    «Анкарагюджю» — «Сивасспор». Прогноз и ставка (к. 1.84) на футбол 2 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Сивасспор
    Прогноз и ставки на «Анкарагюджю» — «Сивасспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Анкарагюджю»
    «Анкарагюджю» на своем поле примет «Сивасспор» в 24-м туре турецкой Суперлиги. Поединок пройдет 2 февраля и начнется в 17:00 по мск. «Анкарагюджю» — «Сивасспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 02 Февраля 2024 года
    Анкарагюджю
  • Турция. Суперлига
    •  Анкарагюджю 17:00 Сивасспор Сивасспор
  • Сивас
    •

    «Анкарагюджю»

    После 23 сыгранных матчей «Анкарагюджю» с 28 набранными очками разместился в середине турнирной таблицы турецкой Суперлиги. Его отрыв от красной зоны составляет всего пять баллов.

    В минувшем туре столичный коллектив в матче дерби проиграл лидирующему «Фенербахче» на его поле со счетом 1:2. И этим фиаско он прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот удачный для себя период «желто-черные» расписали два мировых исхода и добились трех выигрышей. Также отметим, что они не смогли забить только в одном матче из восьми последних.

    Все прогнозы на футбол

    На своей арене в этом чемпионате Турции «Анкарагюджю» выиграл только четыре игры из 12 сыгранных, пять встреч он еще свел вничью и три поединка проиграл.

    «Сивасспор»

    «Сивасспор» на текущий момент в турнирной таблице турецкой Суперлиги находится на строку выше предстоящего противника, имея в своем активе на балл больше.

    В своей последней проведенной игре чемпионата «храбрые» на своем поле переиграли «Бешикташ» со счетом 1:0. И этой победой они прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию в рамках первенства страны.

  • Трансферный дайджест. 23-29 января
  • За Леау ведут борьбу «Ньюкасл» и «ПСЖ», за Бремером внимательно следит «МЮ», талантливый Йоро попал в сферу интересов «ПСЖ»
  • 29/01/2024

    • За это время «красно-белые» потерпели два фиаско и столько же раз сыграли вничью. Всего же в отрезке последних 13 игр во всех турнирах они не забили только в одном случае.

    Вне родных стен в текущем чемпионате страны «Сивасспор» выиграл пять встреч из 12, при одном мировом исходе и шести проигрышах.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В первом круге «Анкарагюджю» выиграл у «Сивасспора» на его поле со счетом 3:1. До этого же три игры из четырех остались за «храбрыми» при одном фиаско.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Анкарагюджю» — 2.21, победа «Сивасспора» — 3.49, ничья — 3.49.

    Статистика последних игр этих клубов указывает на то, что стоит ждать обмена забитыми мячами.

    А что касаемо исхода, то рискнем поставить здесь на викторию хозяев.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Шарлотт — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Кливленд — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вашингтон — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Детройт — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майами — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Барракас Сентраль — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хьюстон — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Бруклин — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Портленд — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Анахайм — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Анкарагюджю» — «Сивасспор»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Анкарагюджю» «Сивасспор» в таблице?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры