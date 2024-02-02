«Анкарагюджю» на своем поле примет «Сивасспор» в 24-м туре турецкой Суперлиги. Поединок пройдет 2 февраля и начнется в 17:00 по мск. «Анкарагюджю» — «Сивасспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Анкарагюджю»

После 23 сыгранных матчей «Анкарагюджю» с 28 набранными очками разместился в середине турнирной таблицы турецкой Суперлиги. Его отрыв от красной зоны составляет всего пять баллов.

В минувшем туре столичный коллектив в матче дерби проиграл лидирующему «Фенербахче» на его поле со счетом 1:2. И этим фиаско он прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серию.

В этот удачный для себя период «желто-черные» расписали два мировых исхода и добились трех выигрышей. Также отметим, что они не смогли забить только в одном матче из восьми последних.

Все прогнозы на футбол

На своей арене в этом чемпионате Турции «Анкарагюджю» выиграл только четыре игры из 12 сыгранных, пять встреч он еще свел вничью и три поединка проиграл.

«Сивасспор»

«Сивасспор» на текущий момент в турнирной таблице турецкой Суперлиги находится на строку выше предстоящего противника, имея в своем активе на балл больше.

В своей последней проведенной игре чемпионата «храбрые» на своем поле переиграли «Бешикташ» со счетом 1:0. И этой победой они прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию в рамках первенства страны.

За это время «красно-белые» потерпели два фиаско и столько же раз сыграли вничью. Всего же в отрезке последних 13 игр во всех турнирах они не забили только в одном случае.

Вне родных стен в текущем чемпионате страны «Сивасспор» выиграл пять встреч из 12, при одном мировом исходе и шести проигрышах.

В первом круге «Анкарагюджю» выиграл у «Сивасспора» на его поле со счетом 3:1. До этого же три игры из четырех остались за «храбрыми» при одном фиаско.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Анкарагюджю» — 2.21, победа «Сивасспора» — 3.49, ничья — 3.49.

Статистика последних игр этих клубов указывает на то, что стоит ждать обмена забитыми мячами.

А что касаемо исхода, то рискнем поставить здесь на викторию хозяев.