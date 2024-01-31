Бахрейн сыграет против Японии в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 31 января, начало — в 14:30 мск. Бахрейн — Япония: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Бахрейн

По итогам группового раунда Бахрейн с шестью очками занял первое место в своем квартете, где опередил Южную Корею, Йорданию и Малайзию.

Сборная в группе взяла верх над Йорданию (1:0) и Малайзию (1:0), но при этом потерпела крупное поражение от Южной Кореи (1:3), которая забила в ее ворота три мяча.

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В отборе на ЧМ-2026 команда выступает противоречиво. В двух стартовых турах группового раунда она набрала только три очка, но зато занимает второе место в своем квартете.

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На сегодня у коллектива победня мини-серия в два поединка во всех турнирах после трех поражений кряду, так что сейчас у него неплохая форма.

Япония

В групповом раунде Кубка Азии Япония заняла второе место в своем квартете, где уступила первое Ираку, а опередила Индонезию и Вьетнам.

Сборная в группе смогла переиграть Индонезию (3:1) и Вьетнам (4:2), но при этом проиграла Ираку (1:2), где свой единственный мяч забила уже в компенсированное время при счете 0:2.

В отборе на ЧМ-2026 команда выступает так же успешно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала шесть очков, благодаря чему занимает первое место.

В последних 13 поединках во всех турнирах, включая товарищеские игры, коллектив одержал 12 побед при одном поражении, так что у него отличная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Японию, коэффициент на победу которой равен 1,22. Успех Бахрейна оценивается в 14,00, ничья — в 6,30.

В четырех последних матчах номинальных гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.

Еще один вариант ставки — Япония выиграет при тотал больше 2,5 голов за 1,80, ведь в шести из семи последних матчей номинальных гостей был реализован именно такой сценарий.