Кабо-Верде — Мавритания. Матч пройдет в рамках 1/8 финала Кубка Африки 29 января, начало — 20:00 (мск) Кабо-Верде — Мавритания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Кабо-Верде

Сборная стала первой в очень сильной группе с Египтом, Ганой и Мозамбиком, набрав семь очков в трех турах, и уверенно получила путевку в плей-офф.

В первом туре была обыграна Гана со счетом 2:1, затем пришел черед разгрома Мозамбика (3:0). В третьем туре, когда Кабо-Верде уже обеспечил себе участие в следующем раунде, была ничья с Египтом (2:2).

Коэффициенты матча Кабо-Верде — Мавритания 1X2Новым игрокам 1.933.055.30Бонус$9500

Причем, фаворит Кубка Африки ушел от поражения в конце встречи, чем обеспечил себе участие в плей-офф со второго места. С Кабо-Верде уже четыре года работает местный специалист Бубиста.

Прогнозы на Кубок Африки

При нем команда стала довольно крепкой и организованной, не имея ярких звезд в составе. Самой известной фигурой является ветеран Бебе, который на пике карьеры играл в «Манчестер Юнайтед» и «Бенфике».

Мавритания

Скромная сборная смогла отобраться в плей-офф с третьего места из группы D в компании с Анголой, Буркина-Фасо и Алжиром. Причем, последняя команда сенсационно заняла последнюю строчку в квартете.

В первом туре Мавритания проиграла с минимальным счетом Буркина-Фасо (0:1), затем был равный матч с Анголой и снова неудача (2:3).

Календарь и таблица Кубка Африки

Только в третьем туре Мавритании удалось одержать сенсационную победу над Алжиром (1:0), оставить эту сборную за чертой участников плей-офф, а самой отобраться в числе счастливчиков, занявших третье место.

Единственный гол в той встрече в конце первого тайма забил полузащитник Яни Деллахи, выступающий в чемпионате Ирака за довольно скромный клуб.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают в этом матче фаворитом Кабо-Верде -1,95, на Мавританию — 5,30, а на ничью -3,0.

Кабо-Верде уверенно прошла групповую стадию, показывала хороший футбол, чего не скажешь о Мавритании, которой немного повезло попасть в плей-офф.

Мы считаем, что Кабо-Верде подтвердит свой статус и пройдет в четвертьфинал, поэтому хорошим вариантом для прогноза и ставки будет победа за 1,95.

Более рисковым вариантом будет ставка на победа Кабо-Верде плюс тотал меньше 2,5 за 3,60. Тут плей-офф, поэтому никто рисковать не станет.