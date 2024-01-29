ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Узбекистан и Австралия вышли в 1/8 финала Кубок Азии. Битва тяжеловесов в 1/8 финала, дебют Таджикистана и последний шанс Ирана Виктор Осимхен Кубок Африки. «Суперорлы» и «Фараоны» потерпят крах, «Львы Теранги» выйдут в четвертьфинал? ХавиБольше использовать Ямаля и найти место для Феликса. Шесть вещей, которые Хави должен сделать, чтобы сохранить работу в «Барсе»
    Все новости спорта

    Кабо-Верде уверенно пройдет дальше

    Кабо-Верде — Мавритания. Ставка (к. 1,95) и прогноз на Кубок Африки 29 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Африки-2023 Календарь Кубка Африки
    Прогноз и ставки на Кабо-Верде — Мавритания
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бебе из Кабо-Верде играл в начале карьеры за «МЮ»
    Кабо-Верде — Мавритания. Матч пройдет в рамках 1/8 финала Кубка Африки 29 января, начало — 20:00 (мск) Кабо-Верде — Мавритания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Кубок Африки-2023. 1/8 финала 29 Января 2024 года

    Кабо-Верде

    Сборная стала первой в очень сильной группе с Египтом, Ганой и Мозамбиком, набрав семь очков в трех турах, и уверенно получила путевку в плей-офф.

    В первом туре была обыграна Гана со счетом 2:1, затем пришел черед разгрома Мозамбика (3:0). В третьем туре, когда Кабо-Верде уже обеспечил себе участие в следующем раунде, была ничья с Египтом (2:2).

    Коэффициенты матча Кабо-Верде — Мавритания

    1X2Новым игрокам
  • 1.933.055.30Бонус$9500
    •

    Причем, фаворит Кубка Африки ушел от поражения в конце встречи, чем обеспечил себе участие в плей-офф со второго места. С Кабо-Верде уже четыре года работает местный специалист Бубиста.

    Прогнозы на Кубок Африки

    При нем команда стала довольно крепкой и организованной, не имея ярких звезд в составе. Самой известной фигурой является ветеран Бебе, который на пике карьеры играл в «Манчестер Юнайтед» и «Бенфике».

    Мавритания

    Скромная сборная смогла отобраться в плей-офф с третьего места из группы D в компании с Анголой, Буркина-Фасо и Алжиром. Причем, последняя команда сенсационно заняла последнюю строчку в квартете.

    В первом туре Мавритания проиграла с минимальным счетом Буркина-Фасо (0:1), затем был равный матч с Анголой и снова неудача (2:3).

    Календарь и таблица Кубка Африки

    Только в третьем туре Мавритании удалось одержать сенсационную победу над Алжиром (1:0), оставить эту сборную за чертой участников плей-офф, а самой отобраться в числе счастливчиков, занявших третье место.

    Единственный гол в той встрече в конце первого тайма забил полузащитник Яни Деллахи, выступающий в чемпионате Ирака за довольно скромный клуб.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают в этом матче фаворитом Кабо-Верде -1,95, на Мавританию — 5,30, а на ничью -3,0.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Кабо-Верде уверенно прошла групповую стадию, показывала хороший футбол, чего не скажешь о Мавритании, которой немного повезло попасть в плей-офф.

    Мы считаем, что Кабо-Верде подтвердит свой статус и пройдет в четвертьфинал, поэтому хорошим вариантом для прогноза и ставки будет победа за 1,95.

    Более рисковым вариантом будет ставка на победа Кабо-Верде плюс тотал меньше 2,5 за 3,60. Тут плей-офф, поэтому никто рисковать не станет.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.80
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Зенит — Аль-Фатех
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Австралия — Индонезия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Дженоа — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монпелье — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сельта — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Эльденсе — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Лорьян — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Клермон — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кабо-Верде — Мавритания: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 29.01.2024. Прогнозы на футбол. Кабо-Верде уверенно пройдет дальше
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры