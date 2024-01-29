Кабо-Верде
Сборная стала первой в очень сильной группе с Египтом, Ганой и Мозамбиком, набрав семь очков в трех турах, и уверенно получила путевку в плей-офф.
В первом туре была обыграна Гана со счетом 2:1, затем пришел черед разгрома Мозамбика (3:0). В третьем туре, когда Кабо-Верде уже обеспечил себе участие в следующем раунде, была ничья с Египтом (2:2).
Коэффициенты матча Кабо-Верде — Мавритания
Причем, фаворит Кубка Африки ушел от поражения в конце встречи, чем обеспечил себе участие в плей-офф со второго места. С Кабо-Верде уже четыре года работает местный специалист Бубиста.
При нем команда стала довольно крепкой и организованной, не имея ярких звезд в составе. Самой известной фигурой является ветеран Бебе, который на пике карьеры играл в «Манчестер Юнайтед» и «Бенфике».
Мавритания
Скромная сборная смогла отобраться в плей-офф с третьего места из группы D в компании с Анголой, Буркина-Фасо и Алжиром. Причем, последняя команда сенсационно заняла последнюю строчку в квартете.
В первом туре Мавритания проиграла с минимальным счетом Буркина-Фасо (0:1), затем был равный матч с Анголой и снова неудача (2:3).
Календарь и таблица Кубка Африки
Только в третьем туре Мавритании удалось одержать сенсационную победу над Алжиром (1:0), оставить эту сборную за чертой участников плей-офф, а самой отобраться в числе счастливчиков, занявших третье место.
Единственный гол в той встрече в конце первого тайма забил полузащитник Яни Деллахи, выступающий в чемпионате Ирака за довольно скромный клуб.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают в этом матче фаворитом Кабо-Верде -1,95, на Мавританию — 5,30, а на ничью -3,0.
Кабо-Верде уверенно прошла групповую стадию, показывала хороший футбол, чего не скажешь о Мавритании, которой немного повезло попасть в плей-офф.
Мы считаем, что Кабо-Верде подтвердит свой статус и пройдет в четвертьфинал, поэтому хорошим вариантом для прогноза и ставки будет победа за 1,95.
Более рисковым вариантом будет ставка на победа Кабо-Верде плюс тотал меньше 2,5 за 3,60. Тут плей-офф, поэтому никто рисковать не станет.