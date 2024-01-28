«Ливерпуль» — «Норвич». Матч пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Англии 28 января, начало — 17:30 (мск) «Ливерпуль» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ливерпуль»

В прошлом круге Кубка Англии «Ливеруль» победил в гостях «Арсенал» со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в самом конце встречи, сначала в свои ворота срезал мяч Якуб Кивиор, а уже в добавленное время преимущество закрепил Луис Диас.

Недавно дружина Юргена Клоппа пробилась в финал Кубка английской лиги, победив по сумме двух матчей «Фулхэм» (2:1, 1:1). Во второй игре гол на также счету колумбийского полузащитника.

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В чемпионате дела у «Ливерпуля» также идут отлично, он возглавляет турнирную таблицу с пятиочковым отрывом (у «Манчестер Сити» на игру меньше).

В последнем туре команда показала яркий футбол, разгромив «Борнмут», даже без Мохамеда Салаха. По дублю в этой игре сделали Диогу Жота и Дарвин Нуньес.

«Норвич»

В прошлом круге Кубка Англии команде Давида Вагнера пришлось немного повозиться с «Бристоль Роверс». Победить удалось только по результатам переигровки.

В первой встрече на поле «Норвича» был зафиксирован счет 1:1, но в гостях удалось подтвердить свой класс. Голы за «канареек» забивали Габриэль Сара, Адам Айда и Кенни Маклин.

В Кубке лиги «Норвич» успешно преодолел два раунда, но затем споткнулся на «Фулхэме» (1:2). В Чемпионшипе команда сейчас располагается на восьмом месте с 41 очком.

От зоны плей-офф ее отделяет всего одно очко и команда, несомненно, ставит перед собой задачу вернуться в АПЛ. В последнем туре «Норвич» уступил «Лидсу» (0:1) в равной игре, но больше повезло сопернику.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этой игре видят главным фаворитом «Ливерпуль», на победу которого дают 1,15, а на «Норвич» — 17,0, ничья же идет за 8,40.

Мерсисайдцы играют в плотном графике, Салах уехал на Кубок Африки и там травмировался, также есть проблемы со здоровьем у некоторых футболистов, а Клоппу приходится все чаще задействовать молодежь.

Мы считаем, что хорошим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Норвича» с форой плюс 2,5 за 1,76.

Любители рискнуть могут взять ставку на победу «Норвича» с форой плюс 1,5 за 2,75. «Канарейки» являются довольно крепкой и организованной командой, разгромить которую будет непросто.