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    «Ливерпуль» — «Норвич». Ставка (к. 1,76) и прогноз на Кубок Англии 28 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Норвич»
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    Луис Диас
    «Ливерпуль» — «Норвич». Матч пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Англии 28 января, начало — 17:30 (мск) «Ливерпуль» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 28 Января 2024 года
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    •  Ливерпуль 17:30 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    «Ливерпуль»

    В прошлом круге Кубка Англии «Ливеруль» победил в гостях «Арсенал» со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в самом конце встречи, сначала в свои ворота срезал мяч Якуб Кивиор, а уже в добавленное время преимущество закрепил Луис Диас.

    Недавно дружина Юргена Клоппа пробилась в финал Кубка английской лиги, победив по сумме двух матчей «Фулхэм» (2:1, 1:1). Во второй игре гол на также счету колумбийского полузащитника.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Норвич Сити

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  • 1.169.0017.00Бонус$9500
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    В чемпионате дела у «Ливерпуля» также идут отлично, он возглавляет турнирную таблицу с пятиочковым отрывом (у «Манчестер Сити» на игру меньше).

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    • В последнем туре команда показала яркий футбол, разгромив «Борнмут», даже без Мохамеда Салаха. По дублю в этой игре сделали Диогу Жота и Дарвин Нуньес.

    «Норвич»

    В прошлом круге Кубка Англии команде Давида Вагнера пришлось немного повозиться с «Бристоль Роверс». Победить удалось только по результатам переигровки.

    В первой встрече на поле «Норвича» был зафиксирован счет 1:1, но в гостях удалось подтвердить свой класс. Голы за «канареек» забивали Габриэль Сара, Адам Айда и Кенни Маклин.

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    • В Кубке лиги «Норвич» успешно преодолел два раунда, но затем споткнулся на «Фулхэме» (1:2). В Чемпионшипе команда сейчас располагается на восьмом месте с 41 очком.

    От зоны плей-офф ее отделяет всего одно очко и команда, несомненно, ставит перед собой задачу вернуться в АПЛ. В последнем туре «Норвич» уступил «Лидсу» (0:1) в равной игре, но больше повезло сопернику.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этой игре видят главным фаворитом «Ливерпуль», на победу которого дают 1,15, а на «Норвич» — 17,0, ничья же идет за 8,40.

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    Мерсисайдцы играют в плотном графике, Салах уехал на Кубок Африки и там травмировался, также есть проблемы со здоровьем у некоторых футболистов, а Клоппу приходится все чаще задействовать молодежь.

    Мы считаем, что хорошим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Норвича» с форой плюс 2,5 за 1,76.

    Любители рискнуть могут взять ставку на победу «Норвича» с форой плюс 1,5 за 2,75. «Канарейки» являются довольно крепкой и организованной командой, разгромить которую будет непросто.

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    «Ливерпуль» — «Норвич»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. Разгрома не будет
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