24 января в Стамбуле пройдет поединок 22-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Истанбулспор Башакшехир» сыграет против «Фенербахче». Начало игры — в 20:00 по мск. «Истанбулспор Башакшехир» — «Фенербахче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Истанбулспор Башакшехир»

«Истанбулспор Башакшехир» по итогам 21-го тура занимает 10-е место с отрывом в шесть очков от зоны вылета и отставанием в восемь баллов от зоны еврокубков.

При этом команда продолжает выступления в Кубке Турции, где прошла в 1/8 финала. На предыдущей стадии турнира она на своем поле минимально переиграла «Болуспор» (4:0).

В своем последнем матче клуб не сумел победить, хотя и не проиграл. На выезде он довольствовался мировой с «Фатих Карагюмрюк» (1:1).

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девять поединков во всех турнирах при шести победах и трех ничьих, так что у хозяев хорошая форма.

«Фенербахче»

«Фенербахче» по итогам 21-го тура лидирует в таблице, опережая своего ближайшего преследователя «Галатасарай» по дополнительным показателям.

Команда при этом также продолжает выступления в Кубке Турции, где вышла в 1/8 финала после того, как в 1/16 финала турнира она на своем поле разгромила «Аданаспор» (6:0).

Кроме того, клуб успешно играет в еврокубках, где смогла выйти в 1/8 финала Лиги конференций благодаря победе в группе, в которой также выступали «Лудогорец», «Нордшелланд» и «Спартак» Трнава.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков (восемь побед и две ничьи) во всех турнирах, так что у гостей еще более отличная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Фенербахче», коэффициент на победу которого равен 1,55. Успех «Истанбулспор Башакшехир» оценивается в 5,80, ничья — в 4,20.

В семи из 10 последних матчей гости выиграли при тотал больше 1,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Фенербахче» победит при тотал больше 1,5 голов за 1,85.

Еще один вариант ставки — «Фенербахче» победит при тотал больше 2,5 голов за 2,30, ведь в семи из 10 последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.