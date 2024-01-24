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    Сможет ли «Башакшехир» отобрать очки у «Фенербахче»?

    «Истанбулспор Башакшехир» — «Фенербахче». Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол 24 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбулспор Башакшехир» — «Фенербахче»
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    «Фенербахче» — фаворит матча
    24 января в Стамбуле пройдет поединок 22-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Истанбулспор Башакшехир» сыграет против «Фенербахче». Начало игры — в 20:00 по мск. «Истанбулспор Башакшехир» — «Фенербахче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 24 Января 2024 года

    «Истанбулспор Башакшехир»

    «Истанбулспор Башакшехир» по итогам 21-го тура занимает 10-е место с отрывом в шесть очков от зоны вылета и отставанием в восемь баллов от зоны еврокубков.

    При этом команда продолжает выступления в Кубке Турции, где прошла в 1/8 финала. На предыдущей стадии турнира она на своем поле минимально переиграла «Болуспор» (4:0).

    В своем последнем матче клуб не сумел победить, хотя и не проиграл. На выезде он довольствовался мировой с «Фатих Карагюмрюк» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девять поединков во всех турнирах при шести победах и трех ничьих, так что у хозяев хорошая форма.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» по итогам 21-го тура лидирует в таблице, опережая своего ближайшего преследователя «Галатасарай» по дополнительным показателям.

    Команда при этом также продолжает выступления в Кубке Турции, где вышла в 1/8 финала после того, как в 1/16 финала турнира она на своем поле разгромила «Аданаспор» (6:0).

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    • Кроме того, клуб успешно играет в еврокубках, где смогла выйти в 1/8 финала Лиги конференций благодаря победе в группе, в которой также выступали «Лудогорец», «Нордшелланд» и «Спартак» Трнава.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков (восемь побед и две ничьи) во всех турнирах, так что у гостей еще более отличная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фенербахче», коэффициент на победу которого равен 1,55. Успех «Истанбулспор Башакшехир» оценивается в 5,80, ничья — в 4,20.

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    В семи из 10 последних матчей гости выиграли при тотал больше 1,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Фенербахче» победит при тотал больше 1,5 голов за 1,85.

    Еще один вариант ставки — «Фенербахче» победит при тотал больше 2,5 голов за 2,30, ведь в семи из 10 последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Истанбулспор Башакшехир» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 24.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Башакшехир» отобрать очки у «Фенербахче»?
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