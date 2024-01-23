Гонконг сыграет с Палестиной в рамках 3-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 23 января, начало — в 18:00 мск. Гонконг — Палестина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Гонконг

По итогам двух туров группового раунда Кубка Азии Гонконг остается без очков и поэтому занимает последнее четвертое место в группе.

В первом туре сборная проиграла ОАЭ (1:3), после чего во втором — минимально уступила Ирану (0:1). При этом ей удалось забить лишь один раз.

Коэффициенты матча Гонконг — Палестина 1X2Новым игрокам 5.404.401.60Бонус$9500

В отборе на ЧМ-2026 команда выступает также провально. В двух стартовых турах группового раунда она набрала лишь один балл, благодаря чему в своем квартете занимает четвертую позицию.

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На сегодня у китайского коллектива серия поражений в четыре официальных и товарищеских поединков, что говорит о провальной форме хозяев.

Палестина

Палестина набрала только один балл и по итогам двух туров занимает третье место в своей группе Кубка Азии, опережая своего нынешнего соперника на один же пункт.

В первом туре сборная потерпела разгром от Ирана (1:4), после чего во втором — сыграла вничью (1:1). Таким образом, для выхода в плей-офф ей нужна крупная победа и поражение ОАЭ от Ирана.

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В отборе на ЧМ-2026 команда выступает аналогично. В двух стартовых турах группового раунда она набрала один балл, так что занимает третье место в своем квартете.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при четырех ничьих и шести поражениях, так что с такой формой ему непросто рассчитывать на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Палестину, коэффициент на победу которой равен 1,60. Успех Гонконга оценивается в 5,30, ничья — в 4,40.

В пяти из семи последних матчей номинальных гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,98.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,05, ведь в шести из семи последних матчей Палестины был реализован именно такой сценарий.