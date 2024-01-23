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    Палестина победно покинет Кубок Азии?

    Гонконг — Палестина. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Кубок Азии 23 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гонконг — Палестина
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    Палестина имеет мизерные шансы на плей-офф
    Гонконг сыграет с Палестиной в рамках 3-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 23 января, начало — в 18:00 мск. Гонконг — Палестина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа C 23 Января 2024 года
    Гонконг
  • Гонконг
    •  Гонконг 18:00 Палестина Палестина
  • Кубок Азии-2023. Группа C
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    Гонконг

    По итогам двух туров группового раунда Кубка Азии Гонконг остается без очков и поэтому занимает последнее четвертое место в группе.

    В первом туре сборная проиграла ОАЭ (1:3), после чего во втором — минимально уступила Ирану (0:1). При этом ей удалось забить лишь один раз.

    Коэффициенты матча Гонконг — Палестина

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    В отборе на ЧМ-2026 команда выступает также провально. В двух стартовых турах группового раунда она набрала лишь один балл, благодаря чему в своем квартете занимает четвертую позицию.

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    На сегодня у китайского коллектива серия поражений в четыре официальных и товарищеских поединков, что говорит о провальной форме хозяев.

    Палестина

    Палестина набрала только один балл и по итогам двух туров занимает третье место в своей группе Кубка Азии, опережая своего нынешнего соперника на один же пункт.

    В первом туре сборная потерпела разгром от Ирана (1:4), после чего во втором — сыграла вничью (1:1). Таким образом, для выхода в плей-офф ей нужна крупная победа и поражение ОАЭ от Ирана.

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    В отборе на ЧМ-2026 команда выступает аналогично. В двух стартовых турах группового раунда она набрала один балл, так что занимает третье место в своем квартете.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при четырех ничьих и шести поражениях, так что с такой формой ему непросто рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Палестину, коэффициент на победу которой равен 1,60. Успех Гонконга оценивается в 5,30, ничья — в 4,40.

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    В пяти из семи последних матчей номинальных гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,98.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,05, ведь в шести из семи последних матчей Палестины был реализован именно такой сценарий.

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    Гонконг — Палестина: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 23.01.2024. Прогнозы на футбол. Палестина победно покинет Кубок Азии?
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