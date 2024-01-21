«Ренн»
«Ренн» на пути в 1/16 финала Кубка Франции пока что преодолел только одну стадию, обыграв в гостях на предыдущей стадии представителя Лиги 2 «Генгам» (2:0).
По итогам 18-ти туров элитного дивизиона страны Лиги 1 клуб занимает 10-ю позицию с отрывом в шесть очков от зоны вылета и отставанием в семь баллов от зоны еврокубков.
Кроме того, бретонцы выступают в еврокубках. По итогам группового раунда Лиги Европы они вышли в плей-офф, где сыграют против «Милана».
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них, так что у хозяев отличная форма.
«Марсель»
Как и соперник, «Марсель» прошел лишь одну стадию Кубка Франции. На выезде «Олимпик» обыграл представителя пятого дивизиона страны «Тьонвиль» (1:0).
По итогам 18-ти туров элитного дивизиона страны Лиги 1 клуб занимает седьмую позицию с отставанием в один балл от зоны еврокубков.
Провансальцы также выступают в еврокубках, где по итогам группового раунда Лиги чемпионов опустились в Лигу Европы, в которой сыграют в плей-офф против донецкого «Шахтера».
Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при двух победах и двух ничьих, так что у гостей, в целом, неплохая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которого равен 2,30. Успех «Марселя» оценивается в 2,85, ничья — в 3,80.
В трех последних матчей хозяева выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Ренн» победит за 2,30.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,20, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей и трех из четырех последних поединков хозяев был реализован именно такой сценарий.