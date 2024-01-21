В рамках 1/16 финала Кубка Франции «Ренн» на своем поле примет «Марсель». Встреча пройдет в 21 января и начнется в 23:05 мск. «Ренн» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ренн»

«Ренн» на пути в 1/16 финала Кубка Франции пока что преодолел только одну стадию, обыграв в гостях на предыдущей стадии представителя Лиги 2 «Генгам» (2:0).

По итогам 18-ти туров элитного дивизиона страны Лиги 1 клуб занимает 10-ю позицию с отрывом в шесть очков от зоны вылета и отставанием в семь баллов от зоны еврокубков.

Кроме того, бретонцы выступают в еврокубках. По итогам группового раунда Лиги Европы они вышли в плей-офф, где сыграют против «Милана».

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них, так что у хозяев отличная форма.

«Марсель»

Как и соперник, «Марсель» прошел лишь одну стадию Кубка Франции. На выезде «Олимпик» обыграл представителя пятого дивизиона страны «Тьонвиль» (1:0).

По итогам 18-ти туров элитного дивизиона страны Лиги 1 клуб занимает седьмую позицию с отставанием в один балл от зоны еврокубков.

Провансальцы также выступают в еврокубках, где по итогам группового раунда Лиги чемпионов опустились в Лигу Европы, в которой сыграют в плей-офф против донецкого «Шахтера».

Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при двух победах и двух ничьих, так что у гостей, в целом, неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которого равен 2,30. Успех «Марселя» оценивается в 2,85, ничья — в 3,80.

В трех последних матчей хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Ренн» победит за 2,30.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,20, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей и трех из четырех последних поединков хозяев был реализован именно такой сценарий.