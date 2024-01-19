Вьетнам сыграет с Индонезией в рамках 2-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 19 января, начало — в 17:30 мск. Вьетнам — Индонезия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Вьетнам

Вьетнам в стартовом туре группового раунда Кубка Азии потерпел поражение. В матче против Японии (2:4) он забил дважды, но этого не хватило даже для ничьей.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда стартовала неплохо, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала три очка и теперь занимает второе, проходное в следующий раунд место.

Перед стартом на Кубке Азии команда потерпела поражение. В рамках товарищеской встречи она проиграла на выезде Киргизстану с результатом 1:2.

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Сейчас у коллектива серия поражений в три поединка во всех турнирах, включая одну контрольную встречу, а также шесть проигрышей в семи последних матчах, так что у номинальных хозяев откровенно плохая форма.

Индонезия

В первом туре группового раунда Индонезия уступила Ираку (1:3), и тперь занимает последнее место в группе, где кроме нынешнего и предыдущего соперников также выступает Япония.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также выступает неудачно, где в двух стартовых турах группового раунда набрала только один балл.

Перед стартом в Кубке Азии сборная потерпела неудачу. На своем поле она была разгромлена Ираном (0:5), пропустив пять безответных мячей.

На сегодня у коллектива серия поражений в четыре поединка во всех турнирах, включая контрольные матчи, и уже не знает побед шесть встреч кряду.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Вьетнам, коэффициент на победу которого равен 1,87. Успех Индонезии оценивается в 4,20, ничья — в 3,55.

В четырех последних матчах номинальных гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,00.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 3,35, ведь в трех из четырех последних матчей Индонезии был реализован именно такой сценарий игры.