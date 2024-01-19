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    Вьетнам — Индонезия. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Кубок Азии 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Вьетнам — Индонезия
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    Вьетнам — фаворит матча
    Вьетнам сыграет с Индонезией в рамках 2-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 19 января, начало — в 17:30 мск. Вьетнам — Индонезия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Вьетнам

    Вьетнам в стартовом туре группового раунда Кубка Азии потерпел поражение. В матче против Японии (2:4) он забил дважды, но этого не хватило даже для ничьей.

    В отборе на чемпионат мира 2026 года команда стартовала неплохо, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала три очка и теперь занимает второе, проходное в следующий раунд место.

    Перед стартом на Кубке Азии команда потерпела поражение. В рамках товарищеской встречи она проиграла на выезде Киргизстану с результатом 1:2.

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    Сейчас у коллектива серия поражений в три поединка во всех турнирах, включая одну контрольную встречу, а также шесть проигрышей в семи последних матчах, так что у номинальных хозяев откровенно плохая форма.

    Индонезия

    В первом туре группового раунда Индонезия уступила Ираку (1:3), и тперь занимает последнее место в группе, где кроме нынешнего и предыдущего соперников также выступает Япония.

    В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также выступает неудачно, где в двух стартовых турах группового раунда набрала только один балл.

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    • Перед стартом в Кубке Азии сборная потерпела неудачу. На своем поле она была разгромлена Ираном (0:5), пропустив пять безответных мячей.

    На сегодня у коллектива серия поражений в четыре поединка во всех турнирах, включая контрольные матчи, и уже не знает побед шесть встреч кряду.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Вьетнам, коэффициент на победу которого равен 1,87. Успех Индонезии оценивается в 4,20, ничья — в 3,55.

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    В четырех последних матчах номинальных гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,00.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 3,35, ведь в трех из четырех последних матчей Индонезии был реализован именно такой сценарий игры.

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    Вьетнам — Индонезия: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на футбол. Кто покончит с поражениями?
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