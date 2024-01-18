Индия сыграет с Узбекистаном в рамках 2-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 18 января, начало — в 17:30 мск. Индия — Узбекистан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Индия

Индия в стартовом туре группового раунда Кубка Азии потерпела поражение. В матче против Австралии он пропустила два безответных мяча.

Примечательно, что несмотря на то, что соперник был явным фаворитом, команда смогла продержаться почти час, прежде чем пропустила в свои ворота.

Коэффициенты матча Индия — Узбекистан 1X2Новым игрокам 20.006.901.17Бонус$9500

Сборная также стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года. В двух стартовах турах она смогла победить Кувейт (1:0) и проиграла Катару (0:3), что позволяет занимать 3-е место в группе.

Все прогнозы на футбол

В пяти из шести последних поединков во всех турнирах коллектив потерпел пять поражений при одной победе, так что у номинальных хозяев откровенно плохая форма.

Узбекистан

В первом туре группового раунда Узбекистан сыграл вничью с Сирией (0:0), где ни один из соперников не сумел забить, в результате чего теперь занимает третье место.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также стартовала успешно, где в двух стартовых турах группового раунда набрала четыре очка и опережает третий Туркменистан на три балла.

Перед стартом на Кубке Азии команда одержала победу. В рамках товарищеской встречи она переиграла на выезде Палестину (1:0), забив один безответный мяч.

Сейчас у коллектива безвыигрышная серия в восемь поединков во всех турнирах при пяти победах и трех ничьих, так что у номинальных гостей неплохие шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Узбекистан, коэффициент на победу которого равен 1,19. Успех Индии оценивается в 18,00, ничья — в 6,50.

В четырех из шести последних матчей номинальных гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,92.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 3,30, ведь в четырех из шести последних матчей Узбекистана был реализован именно такой сценарий.