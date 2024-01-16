«Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Копенгагеном» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 января, начало — в 23:00 мск. «Рейнджерс» — «Копенгаген»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Рейнджерс»

Эта команда текущий сезон проводит в привычной борьбе за чемпионский титул. «Рейнджерс» сейчас отстает от «Селтика» на 8 очков при двух матчах в запасе.

Команда не столь мощно выглядит в плане реализации. В 20 поединках глазвегианцы настреляли всего 41 мяч.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В контрольном поединке «Рейнджерс» уступил «Герте» (0:1).

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Да и вообще, «рейнджеры» упустили шанс выбраться на вершину чемпионата. Не так давно они уступили «Селтику» в очной встрече (1:2).

И уж точно в этой встрече номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. «Рейнджеры» постараются реабилитироваться за последние неудачи.

«Копенгаген»

Эта команда проводит относительно продуктивный сезон. Правда, ныне она пребывает лишь на 3 месте в своем чемпионате.

Причем «Копенгаген» отстает от первой строчки на 3 очка. Да и атака команды действует неплохо: 34 гола в 17 матчах.

В своем последнем поединке «Копенгаген» смог добиться победы. Команда переиграла «Галатасарай» (1:0) и застолбила за собой 2 место в группе Лиги чемпионов.

Выступления на трех фронтах даются команде непросто. Между тем, датчане способны обыграть фактически любого соперника.

Датчане уже месяц не имеют игровой практики. Да и матч с «рейнджерами» для команды уж точно не будет рядовым.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Рейнджерс» предлагают — 2.10.

На викторию «Копенгагена» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.50.

Шотландцы сейчас находятся в накате, тогда как датчане давненько не проводили официальных поединков .

Наш прогноз — Победа «Рейнджерс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.