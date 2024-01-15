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    Индонезии придется тяжело в этой встрече

    Индонезия — Ирак. Ставка (к. 1,90) и прогноз на Кубок Азии 15 января 2024 года

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    Защитник Ирака Зидан Икбал принадлежит «МЮ»
    Индонезия — Ирак. Матч пройдет в рамках группового этапа Кубка Азии 15 января, начало — 17:30 (мск) Индонезия — Ирак: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа D 15 Января 2024 года
    Индонезия
  • Джакарта
    •  Индонезия 17:30 Ирак Ирак
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    Индонезия

    Сборная Индонезии на пути к финальной части Кубка Азии победила в квалификационном раунде Бруней, разгромив его оба раза его со счетом 6:0.

    Затем была группа с Непалом, Иорданией и Кувейтом, где команда заняла второе место после Иордании, набрав шесть очков в трех матчах, и тем самым обеспечила себе участие в финальной пульке.

    Все прогнозы на футбол

    Перед стартом Кубка Азии-2024 она три товарищеских встречи и во всех уступила. Сначала было поражения от Ливии со счетом 0:4 и 1:2, а затем один из главных претендентов на победу в турнире Иран разгромил индонезийцев — 5:0.

    Состав у сборной Индонезии не самый известный, большинство футболистов выступают на азиатском континенте. Самая статусная фигура это центральный защитник Хорди Амат, выступавший на пике карьеры за многие клубы Ла Лиги, а сейчас играющий в чемпионате Индонезии.

    Ирак

    Ирак — довольно крепкая азиатская сборная, которая почти всегда выступает в финальной части Кубка Азии. Она уверенно прошла отборочный раунд и ставит задачу выхода в плей-офф.

    Перед началом турнира Ирак сыграл только один товарищеский матч против Южной Кореи (0:1), сосредоточившись в основном на тренировочном процессе и налаживании игровых связей.

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    • Состав у команды довольно молодой, некоторые футболисты впервые примут участие в финальном раунде. Почти все они выступают в различных азиатских чемпионатах и никогда не играли на европейском континенте.

    Есть в обойме две молодые звездочки. Это центральный защитник Зидан Икбал,
    принадлежащий за «Манчестер Юнайтед» и выступающий на правах аренды за «Утрехт», и 18-летний Монтадер Маджед из шведского «Хаммарбю».

    Прогноз и ставка

    На Индонезию букмекеры дают коэффициент 10,5, а на Индонезию — 1,31. Ничья — 5,30.

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    Ирак значительно сильнее своего соперника и должен добиться уверенной победы, захватив инициативу с первых минут.

    На наш взгляд, неплохим вариантом для ставки и прогноза будет победа Ирака с форой минус 1,5 за 1,90.

    Любители рисковать могут взять ставку на викторию Ирака с форой минус 2,5 за 3,30. Команде надо делать разницу и она будет играть на максимуме.

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