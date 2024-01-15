Индонезия — Ирак. Матч пройдет в рамках группового этапа Кубка Азии 15 января, начало — 17:30 (мск) Индонезия — Ирак: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Индонезия

Сборная Индонезии на пути к финальной части Кубка Азии победила в квалификационном раунде Бруней, разгромив его оба раза его со счетом 6:0.

Затем была группа с Непалом, Иорданией и Кувейтом, где команда заняла второе место после Иордании, набрав шесть очков в трех матчах, и тем самым обеспечила себе участие в финальной пульке.

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Перед стартом Кубка Азии-2024 она три товарищеских встречи и во всех уступила. Сначала было поражения от Ливии со счетом 0:4 и 1:2, а затем один из главных претендентов на победу в турнире Иран разгромил индонезийцев — 5:0.

Состав у сборной Индонезии не самый известный, большинство футболистов выступают на азиатском континенте. Самая статусная фигура это центральный защитник Хорди Амат, выступавший на пике карьеры за многие клубы Ла Лиги, а сейчас играющий в чемпионате Индонезии.

Ирак

Ирак — довольно крепкая азиатская сборная, которая почти всегда выступает в финальной части Кубка Азии. Она уверенно прошла отборочный раунд и ставит задачу выхода в плей-офф.

Перед началом турнира Ирак сыграл только один товарищеский матч против Южной Кореи (0:1), сосредоточившись в основном на тренировочном процессе и налаживании игровых связей.

Состав у команды довольно молодой, некоторые футболисты впервые примут участие в финальном раунде. Почти все они выступают в различных азиатских чемпионатах и никогда не играли на европейском континенте.

Есть в обойме две молодые звездочки. Это центральный защитник Зидан Икбал,

принадлежащий за «Манчестер Юнайтед» и выступающий на правах аренды за «Утрехт», и 18-летний Монтадер Маджед из шведского «Хаммарбю».

Прогноз и ставка

На Индонезию букмекеры дают коэффициент 10,5, а на Индонезию — 1,31. Ничья — 5,30.

Ирак значительно сильнее своего соперника и должен добиться уверенной победы, захватив инициативу с первых минут.

На наш взгляд, неплохим вариантом для ставки и прогноза будет победа Ирака с форой минус 1,5 за 1,90.

Любители рисковать могут взять ставку на викторию Ирака с форой минус 2,5 за 3,30. Команде надо делать разницу и она будет играть на максимуме.