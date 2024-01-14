«Лилль» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 января, начало — в 15:00 мск. «Лилль» — «Лорьян»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лилль»

Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. «Доги» сражаются за выход в Лигу чемпионов, но пока не преуспевают.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 17 матчах игроки «Лилля» забили всего 21 мяч в ворота соперников.

Коэффициенты матча Лилль — Лорьян 1X2Новым игрокам 1.385.109.00Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела сверхудачно. «Лилль» в Кубке Франции просто-таки уничтожил скромный «Голден Лион» (12:0).

Все прогнозы на Лигу 1

Вообще же, последние свои матчи «Лилль» проводит неплохо. Не так давно команда Паулу Фонсеки не дала себя обыграть ПСЖ (0:0).

Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Пятое место не устраивает, да и оборона у «догов» выглядит монолитно.

«Лорьян»

Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Лорьян» находится на предпоследнем 17 месте в таблице Лиги 1.

Главной проблемой «Лорьяна» является ненадежная оборона. В 17 поединках она дала результативный сбой 35 раз.

В своем последнем поединке «Лорьян» потерпел неудачу. Команда вылетела из Кубка, уступив «Сошо» (1:2).

До того команда проиграла еще и «Бресту» (0:4). Да и вообще, серия из четырех поражений подряд сильно бьет по самолюбию.

Оборона аутсайдера не выдерживает никакой критики. Да и выиграл «Лорьян» всего лишь дважды в чемпионате.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 1.43.

На викторию «Лорьяна» дают — 8.50, ничья оценена — в 5.04.

«Доги» выглядят мощнее соперника, к тому же обладают резервами для усиления по ходу встречи .

Наш прогноз — Фора «Лилля» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.02.