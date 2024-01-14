«Лилль»
Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. «Доги» сражаются за выход в Лигу чемпионов, но пока не преуспевают.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 17 матчах игроки «Лилля» забили всего 21 мяч в ворота соперников.
Коэффициенты матча Лилль — Лорьян
Свой предыдущий поединок команда провела сверхудачно. «Лилль» в Кубке Франции просто-таки уничтожил скромный «Голден Лион» (12:0).
Вообще же, последние свои матчи «Лилль» проводит неплохо. Не так давно команда Паулу Фонсеки не дала себя обыграть ПСЖ (0:0).
Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Пятое место не устраивает, да и оборона у «догов» выглядит монолитно.
«Лорьян»
Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Лорьян» находится на предпоследнем 17 месте в таблице Лиги 1.
Главной проблемой «Лорьяна» является ненадежная оборона. В 17 поединках она дала результативный сбой 35 раз.
В своем последнем поединке «Лорьян» потерпел неудачу. Команда вылетела из Кубка, уступив «Сошо» (1:2).
До того команда проиграла еще и «Бресту» (0:4). Да и вообще, серия из четырех поражений подряд сильно бьет по самолюбию.
Оборона аутсайдера не выдерживает никакой критики. Да и выиграл «Лорьян» всего лишь дважды в чемпионате.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 1.43.
На викторию «Лорьяна» дают — 8.50, ничья оценена — в 5.04.
«Доги» выглядят мощнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Фора «Лилля» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.02.