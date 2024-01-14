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    Остановит ли «Монпелье» «Брест»?

    «Брест» — «Монпелье». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига 1, 14 января 2024 года

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    «Брест» — фаворит матча
    «Брест» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 января, начало — в 17:00 мск. «Брест» — «Монпелье»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Января 2024 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 17:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    «Брест»

    «Брест» после 17-ти туров занимает четвертую позицию с отставанием в два балла от зоны Лиги чемпионов и отрывом в пять баллов от уже нееврокубковой седьмой строчки.

    Команда при этом продолжает выступления в Кубке Франции, где вышла в 1/16 финала. На предыдущей стадии турнира она минимально переиграла дома «Анже» (1:0).

    Коэффициенты матча Брест — Монпелье

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    Свой последний матч клуб рамках Лиги 1 выиграл. На своем поле он сумел разгромить в домашних стенах «Лорьян» (4:0), забив четыре безответных мяча.

    Все прогнозы на Лигу 1

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при шести победах и одной ничьей, при четырех выигрышах в последних из них, так что у хозяев отличная форма.

    «Монпелье»

    По итогам 17-ти матчей чемпионата Франции «Монпелье» занимает 12-ю строчку с отрывом в шесть баллов от зоны вылета и четыре — от зоны плей-офф за право остаться в элите.

    Как и соперник, команда также продолжает выступления в Кубке Франции, где вышла в 1/16 финала. На прошлой стадии турнира она на выезде переиграла дома «Амьен» (2:1).

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    • Последний свой матч клуб в рамках Лиги 1 свел вничью. На своем поле он довольствовался ничьей с «Марселем» (1:1), где соперники обменялись голами.

    У «Палладинов» беспроигрышная серия в четыри поединка во всех турнирах при двух поражениях и двух ничьих, так что у коллектива хорошая форма, и сопернику стоит его опасаться.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Брест», коэффициент на победу которого равен 1,85. Успех «Монпелье» оценивается в 4,40, ничья — в 3,70.

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    В четырех последних матчах хозяева взяли верх над своими соперниками.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Брест» выиграет за 1,85.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,02, ведь в четырех последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Брест» — «Монпелье»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Монпелье» «Брест»?
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