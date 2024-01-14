«Брест» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 января, начало — в 17:00 мск. «Брест» — «Монпелье»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брест»

«Брест» после 17-ти туров занимает четвертую позицию с отставанием в два балла от зоны Лиги чемпионов и отрывом в пять баллов от уже нееврокубковой седьмой строчки.

Команда при этом продолжает выступления в Кубке Франции, где вышла в 1/16 финала. На предыдущей стадии турнира она минимально переиграла дома «Анже» (1:0).

Коэффициенты матча Брест — Монпелье 1X2Новым игрокам 1.853.704.40Бонус$9500

Свой последний матч клуб рамках Лиги 1 выиграл. На своем поле он сумел разгромить в домашних стенах «Лорьян» (4:0), забив четыре безответных мяча.

Все прогнозы на Лигу 1

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при шести победах и одной ничьей, при четырех выигрышах в последних из них, так что у хозяев отличная форма.

«Монпелье»

По итогам 17-ти матчей чемпионата Франции «Монпелье» занимает 12-ю строчку с отрывом в шесть баллов от зоны вылета и четыре — от зоны плей-офф за право остаться в элите.

Как и соперник, команда также продолжает выступления в Кубке Франции, где вышла в 1/16 финала. На прошлой стадии турнира она на выезде переиграла дома «Амьен» (2:1).

Последний свой матч клуб в рамках Лиги 1 свел вничью. На своем поле он довольствовался ничьей с «Марселем» (1:1), где соперники обменялись голами.

У «Палладинов» беспроигрышная серия в четыри поединка во всех турнирах при двух поражениях и двух ничьих, так что у коллектива хорошая форма, и сопернику стоит его опасаться.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Брест», коэффициент на победу которого равен 1,85. Успех «Монпелье» оценивается в 4,40, ничья — в 3,70.

В четырех последних матчах хозяева взяли верх над своими соперниками.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Брест» выиграет за 1,85.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,02, ведь в четырех последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.