«Верона» — «Эмполи». Матч пройдет в рамках 20-го тура итальянской Серии А 13 января, начало — 20:00 (мск) «Верона» — «Эмполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Верона»

«Летучие ослы» пока идут в зоне вылета после первой части чемпионата. В последнем туре «Верона» проиграла в гостях «Интеру» со счетом 1:2, но по игре заслуживала гораздо большего.

Пропустив в самом начале встречи, команда не сдалась, а стала играть на встречных курсах и в итоге добилась своего, забив в середине второго тайма. Третий свой гол в чемпионате забил француз Тома Анри, оказавшись самым расторопным в штрафной соперника.

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«Интер» забил в конце встречи, но «Верона» могла уйти от поражения, заработав пенальти на последних секундах. Его взялся исполнять Анри, но не смог переиграть Зоммера. В последних 16 матчах у «Вероны» всего одна победа в 17-м туре, команда продолжает лететь в пропасть Серии В.

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Пока назначение летом Роберто Барони, отлично работавшего в прошлом сезоне с «Лечче», не очень себя оправдывает. Команда под его руководством никак не может перестроиться с атакующего стиля на гораздо более оборонительный.

«Эмполи»

По ходу сезона в команде сменился главный тренер, но очередное возвращение Аурелио Андреаццоли совсем не очень оправдывает себя. При мастодонте итальянского футбола результаты ничуть не улучшились, не получается даже забивать, а ведь игрой в атаке всегда славился этот опытный наставник.

В последнем туре «Эмполи» был разгромлен обескровленным травмами «Миланом» (0:3). Поражение было абсолютно заслуженным, «россонери» были на голову выше даже без группы основных футболистов.

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Всего же безвыигрышная серия команды достигла уже семи матчей. Огромная группа молодых и талантливых футболистов, которые заявили о себе в прошлом сезоне, никак не могут перейти на новый уровень.

Некоторые, как Никола Камбиаги и Томаззо Бальданци даже сдали и не всегда уже проходят в основу, а Франческо Капуто в свои 36 лет уже не способен один тянуть команду.





Прогноз и ставка

В этой встрече фаворитами букмекеры считают хозяев, на победу которых дают 2,20. На «Эмполи» — 3,50, а на ничью те же 3,50.

Игра очень важна для обоих клубов и она будет идти «за шесть очков». Соперники будут играть от обороны и ждать ошибки друг друга.

Учитывая все проблемы «Вероны» и «Эмполи», есть смысл попробовать прогноз и ставку на тотал меньше 2,5 за 1,78.

Любители рисковать могут попробовать взять ставку на победу «Эмполи» за 3,50. Состав там более мастеровитый, рано или поздно его должно прорвать, а Андреаццоли донесет свои идеи.