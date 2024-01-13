13 января в матче 17-го тура чемпионата Германии сыграют «Фрайбург» и «Унион Берлин». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Унион Берлин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фрайбург»

По итогам 16-ти туров чемпионата Германии «Фрайбург» занимает восьмую строчку Бундеслиги, уступая зоне еврокубков (6-е место) по дополнительным показателям.

Команда также продолжает выступления в Лиге Европы, где вышла в 1/16 финала со второго места в группе, уступив первую позицию «Вест Хэму», который напрямую вышел в 1/8 финала.

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Вместе с тем, клуб уже вылетел из Кубка Германии еще во втором раунде. На этой стадии турнира его обидчиком стал представитель второй Бундеслиги «Падерборн» (1:3).

Все прогнозы на Бундеслигу

В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь два поражения при пяти победах и двух ничьих, поэтому у него относительно неплохая форма.

«Унион Берлин»

«Унион Берлин» после 15-ти матчей занимает 15-ю позицию с отрывом в три очка от зоны вылета и зоны плей-офф за право сыграть в первой Бундеслиге следующего сезона.

В отличие от соперника, команда уже не выступает в еврокубках, где заняла последнее место в своей группе Лиги чемпионов, пропустив вперед «Реал», «Наполи» и «Брага».

При этом клуб также вылетел из Кубка Германии еще во втором раунде. На этой стадии турнира его обыграл другой представитель элитного дивизиона «Штутгарт» (0:1).

На сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка (Бундеслига и товарищеская встреча) после двух поражений кряду, так что, возможно, он постепенно приходит в себя после явного кризиса первой половины сезона.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Фрайбург», коэффициент на победу которого равен 2,05. Успех «Унион Берлина» оценивается в 3,50, ничья — в 3,55.

В пяти из семи последних матчей хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Фрайбург» победит за 2,05.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,00, ведь в трех последних матчах гостей и в пяти из семи последних играх хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.