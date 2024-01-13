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    Оторвется ли «Унион Берлин» от зоны вылета?

    «Фрайбург» — «Унион Берлин». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 13 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Унион Берлин»
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    «Фрайбург» борется за еврокубки
    13 января в матче 17-го тура чемпионата Германии сыграют «Фрайбург» и «Унион Берлин». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Унион Берлин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Января 2024 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Фрайбург»

    По итогам 16-ти туров чемпионата Германии «Фрайбург» занимает восьмую строчку Бундеслиги, уступая зоне еврокубков (6-е место) по дополнительным показателям.

    Команда также продолжает выступления в Лиге Европы, где вышла в 1/16 финала со второго места в группе, уступив первую позицию «Вест Хэму», который напрямую вышел в 1/8 финала.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Унион

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    Вместе с тем, клуб уже вылетел из Кубка Германии еще во втором раунде. На этой стадии турнира его обидчиком стал представитель второй Бундеслиги «Падерборн» (1:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь два поражения при пяти победах и двух ничьих, поэтому у него относительно неплохая форма.

    «Унион Берлин»

    «Унион Берлин» после 15-ти матчей занимает 15-ю позицию с отрывом в три очка от зоны вылета и зоны плей-офф за право сыграть в первой Бундеслиге следующего сезона.

    В отличие от соперника, команда уже не выступает в еврокубках, где заняла последнее место в своей группе Лиги чемпионов, пропустив вперед «Реал», «Наполи» и «Брага».

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    • При этом клуб также вылетел из Кубка Германии еще во втором раунде. На этой стадии турнира его обыграл другой представитель элитного дивизиона «Штутгарт» (0:1).

    На сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка (Бундеслига и товарищеская встреча) после двух поражений кряду, так что, возможно, он постепенно приходит в себя после явного кризиса первой половины сезона.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фрайбург», коэффициент на победу которого равен 2,05. Успех «Унион Берлина» оценивается в 3,50, ничья — в 3,55.

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    В пяти из семи последних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Фрайбург» победит за 2,05.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,00, ведь в трех последних матчах гостей и в пяти из семи последних играх хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Фрайбург» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. Оторвется ли «Унион Берлин» от зоны вылета?
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