«Фрайбург»
По итогам 16-ти туров чемпионата Германии «Фрайбург» занимает восьмую строчку Бундеслиги, уступая зоне еврокубков (6-е место) по дополнительным показателям.
Команда также продолжает выступления в Лиге Европы, где вышла в 1/16 финала со второго места в группе, уступив первую позицию «Вест Хэму», который напрямую вышел в 1/8 финала.
Коэффициенты матча Фрайбург — Унион
Вместе с тем, клуб уже вылетел из Кубка Германии еще во втором раунде. На этой стадии турнира его обидчиком стал представитель второй Бундеслиги «Падерборн» (1:3).
В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь два поражения при пяти победах и двух ничьих, поэтому у него относительно неплохая форма.
«Унион Берлин»
«Унион Берлин» после 15-ти матчей занимает 15-ю позицию с отрывом в три очка от зоны вылета и зоны плей-офф за право сыграть в первой Бундеслиге следующего сезона.
В отличие от соперника, команда уже не выступает в еврокубках, где заняла последнее место в своей группе Лиги чемпионов, пропустив вперед «Реал», «Наполи» и «Брага».
При этом клуб также вылетел из Кубка Германии еще во втором раунде. На этой стадии турнира его обыграл другой представитель элитного дивизиона «Штутгарт» (0:1).
На сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка (Бундеслига и товарищеская встреча) после двух поражений кряду, так что, возможно, он постепенно приходит в себя после явного кризиса первой половины сезона.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Фрайбург», коэффициент на победу которого равен 2,05. Успех «Унион Берлина» оценивается в 3,50, ничья — в 3,55.
В пяти из семи последних матчей хозяева выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Фрайбург» победит за 2,05.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,00, ведь в трех последних матчах гостей и в пяти из семи последних играх хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.