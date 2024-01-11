«Санта-Клара» сыграет на своем поле с «Насьоналем» в рамках 1/8 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 11 января, начало — в 21:00 мск. «Санта-Клара» — «Насьонал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Санта-Клара»

Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за повышение в классе. «Санта-Клара» сейчас третья, но отставание от лидера минимальное.

Оборона команды выглядит весьма монолитно. В 16 матчах чемпионата в свои ворота пропущено всего лишь 9 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Санта-Клара» в родных стенах потерпела поражение от «Мафры» (0:1).

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Очные поединки с «Насьоналем» для команды традиционно проходят успешно. Четыре из пяти последних поединков были выиграны.

В кубковой встрече «Санта-Клара» явно постарается воспользоваться преимуществом своего поля. Да и за последнее поражение реабилитироваться не помешает.

«Насьонал»

Эта команда также намеревается выйти в элитный дивизион. Причем на данный момент она пребывает на 2 месте в таблице.

Стоит отметить атаку команды. Игрокам «Насьоналя» в 16 матчах удалось отличиться 33 точными выстрелами.

В предыдущем туре «Насьонал» потерял важнейшие очки. Дома команда не сумела переиграть «Тонделу» (1:1).

Последняя виктория над «Санта-Кларой» случилась еще 20 лет назад. Так что мотивация снова победить у гостей огромная.

И уж точно «Насьонал» будет действовать вторым номером. Гости явно постараются использовать контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Санта-Клары» предлагают — 1.91.

На викторию «Насьоналя» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.52.

«Санта-Клара» традиционно успешно противостоит «Насьоналю» , и уж точно начнет матч активно.

Наш прогноз — Победа «Санта-Клары» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.14.