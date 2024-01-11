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    «Санта-Клара» сразу понесется в атаку

    «Санта-Клара» — «Насьонал». Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, Кубок Португалии, 11 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Санта-Клара» — «Насьонал»
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    «Санта-Клара»
    «Санта-Клара» сыграет на своем поле с «Насьоналем» в рамках 1/8 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 11 января, начало — в 21:00 мск. «Санта-Клара» — «Насьонал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Санта-Клара»

    Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за повышение в классе. «Санта-Клара» сейчас третья, но отставание от лидера минимальное.

    Оборона команды выглядит весьма монолитно. В 16 матчах чемпионата в свои ворота пропущено всего лишь 9 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Санта-Клара» в родных стенах потерпела поражение от «Мафры» (0:1).

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    Очные поединки с «Насьоналем» для команды традиционно проходят успешно. Четыре из пяти последних поединков были выиграны.

    В кубковой встрече «Санта-Клара» явно постарается воспользоваться преимуществом своего поля. Да и за последнее поражение реабилитироваться не помешает.

    «Насьонал»

    Эта команда также намеревается выйти в элитный дивизион. Причем на данный момент она пребывает на 2 месте в таблице.

    Стоит отметить атаку команды. Игрокам «Насьоналя» в 16 матчах удалось отличиться 33 точными выстрелами.

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    • В предыдущем туре «Насьонал» потерял важнейшие очки. Дома команда не сумела переиграть «Тонделу» (1:1).

    Последняя виктория над «Санта-Кларой» случилась еще 20 лет назад. Так что мотивация снова победить у гостей огромная.

    И уж точно «Насьонал» будет действовать вторым номером. Гости явно постараются использовать контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Санта-Клары» предлагают — 1.91.

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    На викторию «Насьоналя» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.52.

    «Санта-Клара» традиционно успешно противостоит «Насьоналю», и уж точно начнет матч активно.

    Наш прогноз — Победа «Санта-Клары» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.14.

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    «Санта-Клара» — «Насьонал»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 11.01.2024. Прогнозы на футбол. «Санта-Клара» сразу понесется в атаку
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