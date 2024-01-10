ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто Фирмино может вернуться в АПЛ Трансферный дайджест. 2-8 января Рафаэль НадальНадаль вернулся и сразу сломался, Рыбакина разнесла Соболенко, немцы выиграли United Cup, а Рублев покорил Гонконг «Манчестер Юнайтед»«Уиган» — «Манчестер Юнайтед» 0:2. Онлайн
  • 01:15
    • «Манчестер Юнайтед» всухую обыграл «Уиган» в матче 1/32 финала Кубка Англии
    Все новости спорта

    «Брюгге» начинает и побеждает!

    «Нюрнберг» — «Брюгге». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Нюрнберг Прогнозы на Брюгге Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бельгия. Про Лига
    Прогноз и ставки на «Нюрнберг» — «Брюгге»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс Ванакен
    «Нюрнберг» сыграет на своем поле с «Брюгге» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 10 января, начало — в 16:00 мск. «Нюрнберг» — «Брюгге»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Нюрнберг»

    Эта команда текущий сезон проводит во втором немецком дивизионе. Впрочем, там она обитает на экваторе турнирной таблицы.

    В 17 матчах чемпионата команда забила всего 24 мяча. А вот пропускает «Нюрнберг» чаще — 33 пропущенных мяча.

    Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Нюрнберг» в родных стенах проиграл «Гамбургу» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Вообще же, последние свои матчи «Нюрнберг» провел неудачно. Из пяти поединков выигран всего один при четырех поражениях.

    Номинальные хозяева явно не собираются сдаваться. Немцы наверняка постараются найти свои шансы у ворот соперника.

    «Брюгге»

    Эта команда нынешний сезон едва ли может занести себе в актив. В чемпионате Бельгии она находится всего лишь на 5 строчке.

    Главной ценностью «Брюгге» являются надежные тылы. В 20 поединках чемпионата оборона дала результативный сбой лишь 17 раз.

  • Тоуни и еще четыре игрока, которых «Арсенал» должен подписать зимой
  • Чтобы бороться за титул, «канонирам» в январе нужно укрепить оборону и усилить атаку
  • 07/01/2024

    • В своем последнем поединке «Брюгге» разжился лишь одним пунктом. Команда не сумела переиграть «Юнион» (1:1).

    До того была уверенная победа над «Моленбеком» (6:1). Да и опытный Ханс Ванакен в чемпионате отличился всего четырежды.

    Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Бельгийцы выглядят куда мощнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брюгге» предлагают — 1.56.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Нюрнберга» дают — 6.31, ничья оценена — в 4.34.

    Бельгийцы явно постараются проявить себя в атаке, чем и займутся с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Брюгге» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Самсонова — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 02:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шарлотт — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Индиана — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вашингтон — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шаповалов — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Майами — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Крюгер — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Колорадо — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лью — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Маккейб — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нюрнберг» — «Брюгге»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на футбол. «Брюгге» начинает и побеждает!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры