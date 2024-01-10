«Нюрнберг» сыграет на своем поле с «Брюгге» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 10 января, начало — в 16:00 мск. «Нюрнберг» — «Брюгге»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нюрнберг»

Эта команда текущий сезон проводит во втором немецком дивизионе. Впрочем, там она обитает на экваторе турнирной таблицы.

В 17 матчах чемпионата команда забила всего 24 мяча. А вот пропускает «Нюрнберг» чаще — 33 пропущенных мяча.

Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Нюрнберг» в родных стенах проиграл «Гамбургу» (0:2).

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Вообще же, последние свои матчи «Нюрнберг» провел неудачно. Из пяти поединков выигран всего один при четырех поражениях.

Номинальные хозяева явно не собираются сдаваться. Немцы наверняка постараются найти свои шансы у ворот соперника.

«Брюгге»

Эта команда нынешний сезон едва ли может занести себе в актив. В чемпионате Бельгии она находится всего лишь на 5 строчке.

Главной ценностью «Брюгге» являются надежные тылы. В 20 поединках чемпионата оборона дала результативный сбой лишь 17 раз.

В своем последнем поединке «Брюгге» разжился лишь одним пунктом. Команда не сумела переиграть «Юнион» (1:1).

До того была уверенная победа над «Моленбеком» (6:1). Да и опытный Ханс Ванакен в чемпионате отличился всего четырежды.

Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Бельгийцы выглядят куда мощнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брюгге» предлагают — 1.56.

На викторию «Нюрнберга» дают — 6.31, ничья оценена — в 4.34.

Бельгийцы явно постараются проявить себя в атаке, чем и займутся с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа «Брюгге» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.