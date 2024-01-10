«Нюрнберг»
Эта команда текущий сезон проводит во втором немецком дивизионе. Впрочем, там она обитает на экваторе турнирной таблицы.
В 17 матчах чемпионата команда забила всего 24 мяча. А вот пропускает «Нюрнберг» чаще — 33 пропущенных мяча.
Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Нюрнберг» в родных стенах проиграл «Гамбургу» (0:2).
Вообще же, последние свои матчи «Нюрнберг» провел неудачно. Из пяти поединков выигран всего один при четырех поражениях.
Номинальные хозяева явно не собираются сдаваться. Немцы наверняка постараются найти свои шансы у ворот соперника.
«Брюгге»
Эта команда нынешний сезон едва ли может занести себе в актив. В чемпионате Бельгии она находится всего лишь на 5 строчке.
Главной ценностью «Брюгге» являются надежные тылы. В 20 поединках чемпионата оборона дала результативный сбой лишь 17 раз.
В своем последнем поединке «Брюгге» разжился лишь одним пунктом. Команда не сумела переиграть «Юнион» (1:1).
До того была уверенная победа над «Моленбеком» (6:1). Да и опытный Ханс Ванакен в чемпионате отличился всего четырежды.
Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Бельгийцы выглядят куда мощнее соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брюгге» предлагают — 1.56.
На викторию «Нюрнберга» дают — 6.31, ничья оценена — в 4.34.
Бельгийцы явно
Наш прогноз — Победа «Брюгге» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.