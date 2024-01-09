9 января в рамках первого полуфинального матча Кубка английской лиги «Мидлсбро» сыграет против «Челси». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Мидлсбро» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мидлсбро»

Команда из одноименного города представляет Чемпионшип и уже вряд ли сможет претендовать на то, чтобы повыситься в АПЛ. Коллектив из Мидлсбро является крепким середняком лиги, в активе которого 36 пунктов по итогам 26 проведённых встреч.

Четвертая команда прошлого сезона Чемпионшипа от прямого выхода в АПЛ отстает уже на 19 баллов, а вот от шестой позиции, позволяющей принять участие в плей-офф, ее отделяет всего четыре балла. Также «Боро» на 14 очков опережают зону вылета. «Смогги» смогли 38 раз поразить ворота соперника и 39 раз пропустили в свои.

Что касается Кубка лиги, то тут «Мидлсбро» начал с первого же раунда и уже успел пройти «Хаддерсфилд» (3:2), «Болтон» (3:1), «Бредфорд Сити» (2:0), «Эксетер Сити» (3:2) и «Порт Вэйл» (3:0). При этом, все победы команда добывала исключительно на выезде.

Все прогнозы на футбол

В последней игре подопечные Майкла Каррика проиграли «Ковентри» (1:3), а до этого была победа над «Хаддерсфилдом» (2:1), поражение от «Ротерхэма» (0:1) и виктории в поединках с «Вест Бромвичем» (1:0) и «Суонси» (2:1).

«Челси»

«Синие» продолжают выступать нестабильно и плохо стартовали в новом сезоне. «Аристократы» смогли только восемь раз победить, четыре раза сыграли вничью и восемь раз проиграли. «Пенсионеры» 34 раза поразили ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.

В итоге «Челси» смог набрать только 28 очков. В настоящий момент лондонцы располагаются на десятом месте в турнирной таблице. Лондонская команда уже на двенадцать пунктов отстает от зоны Лиги чемпионов и на тринадцать баллов опережает зону вылета.

Столичная команда не выступает в еврокубках в этом сезоне, однако прекрасно чувствует себя в Кубке лиги. Коллектив из столицы Англии прошел уже четыре стадии турнира, переиграв «Уимблдон» (2:1), «Брайтон» (1:0), «Блэкберн» (2:0) и «Ньюкасл» (1:1, 4:2 по пенальти). «Челси» вполне может побороться за трофей.

В последних играх чемпионата подопечные Маурисио Почеттино смогли переиграть переиграли «Лутон Таун» (3:2) и «Кристал Пэлас» (2:1, но проиграли «Вулверхэмптону» (1:2). Перед этим же была победа над «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и поражения от «Эвертона» (0:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Челси» предлагают поставить за 1.60.

На викторию «Мидлсбро» дают 5.60, ничья оценена в 4.30.

Наши прогноз и ставка — команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

Также поставим на то, что «Челси» сможет добыть победу минимум в два мяча.