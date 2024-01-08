В матче 15-го тура Суперлиги Израиля «Маккаби» Петах-Тиква примет «Хапоэль» Хайфа. Игра состоится 8 января в 20:00 по мск. «Маккаби» Петах-Тиква — «Хапоэль» Хайфа: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Маккаби» Петах-Тиква

За половину сезона команда набрала 15 очков. Она занимает 10-е место в зоне плей-офф за сохранение прописки в высшей лиге. За 14 туров клуб набрал 4 победы, 3 ничьи и 7 поражений.

В плотном декабрьском графике хозяева набрали всего 6 очков, обыграв со счетом 2:0 «Хапоэль» Петах-Тиква и 1:0 «Маккаби» Нетания. Всего за месяц команда провела 8 матчей.

В последних двух турах турнира «Маккаби» потерпел поражение. 31 декабря со счетом 2:3 он проиграл он проиграл на выезде «Бейтару», а после уступил на выезде иерусалимскому «Хапоэлю» 1:3.

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Несмотря на то, что «Маккаби» выиграл только один матч из трех дома, он является третьим лучшим клубом лиги по домашним выступлениям.

«Хапоэль» Хайфа

Победив «Маккаби» Нетания 2:1, «Хапоэль» потерпел два поражения. Он крупно проиграл в гостях «Хапоэль» Баэр-Шева со счетом 0:4. После у себя дома клуб минимально уступил «Маккаби» Тель-Авив (0:1).

4 января гости провели пока что последний матч, в котором они обыграли со счетом 3:2 «Бейтар». Победа стала 7-й в сезоне для команды. Таким образом, «Хапоэль» выиграл половину поединков в сезоне.

Трижды за сезон команда сыграла вничью и четыре раза она проиграла. Последняя ничья у гостей была четыре тура назад, когда в на выезде они сыграли 1:1 с «Бней Сахнин».

В турнирной таблице клуб из Хайфы занимает 3-е место. На его счету 24 очка. При любом результате он останется третьим.

Прогноз и ставка

За 2.65 можно поставить на победу «Маккаби», за 2.60 выставлена победа «Хапоэля». Ставка на ничью предлагается с котировкой 3.40.

«Хапоэль» проиграл только один гостевой матч из 6 и выиграл при этом в четырех случаях. Между собой команды три раза подряд сыграли вничью и последний раз «Хайфа» выигрывал у этого соперника в 2019 году.

Нынешняя форма хозяев открывает перед «Хапоэлем» возможности набрать 3 очка, но ставить нужно на нулевую форму, чтобы подстраховаться (к. 1.86).

Имеет смысл поставить на тотал больше 2.5 за 1.96. Обе команды сейчас часто пропускают, а в прошлый раз они сыграли вничью 2:2.