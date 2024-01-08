ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США — победитель МЧМ-2024Молодежный чемпионат мира по хоккею-2024: 10 главных выводов «Милан»«Эмполи» — «Милан». Онлайн Бернарду Силва и Хулиан Альварес«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд». Онлайн
  • 22:26
    • Кубок Англии: «Челси» разгромил «Престон», «Астон Вилла» справилась с «Мидлсбро»
  • 21:55
    • «Жирона» всухую обыграла «Эльче» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании
  • 20:21
    • Лаутаро Мартинес: Я близок к продлению контракта с «Интером»
  • 19:55
    • Дубль Депая принес «Атлетико» победу в матче Кубка Испании с «Луго»
  • 19:01
    • Сборная Германии вышла в финал United Cup
  • 18:34
    • Вальнес победил в масс-старте на «Тур де Ски»
    Все новости спорта

    «Хапоэль» Хайфа победит «Маккаби» Петах-Тиква?

    «Маккаби» Петах-Тиква — «Хапоэль» Хайфа. Ставки (к. 1.86) и прогноз на чемпионат Израиля 8 января 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Маккаби» Петах-Тиква — «Хапоэль» Хайфа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гости идут выше хозяев в турнирной таблице
    В матче 15-го тура Суперлиги Израиля «Маккаби» Петах-Тиква примет «Хапоэль» Хайфа. Игра состоится 8 января в 20:00 по мск. «Маккаби» Петах-Тиква — «Хапоэль» Хайфа: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Маккаби» Петах-Тиква

    За половину сезона команда набрала 15 очков. Она занимает 10-е место в зоне плей-офф за сохранение прописки в высшей лиге. За 14 туров клуб набрал 4 победы, 3 ничьи и 7 поражений.

    В плотном декабрьском графике хозяева набрали всего 6 очков, обыграв со счетом 2:0 «Хапоэль» Петах-Тиква и 1:0 «Маккаби» Нетания. Всего за месяц команда провела 8 матчей.

    В последних двух турах турнира «Маккаби» потерпел поражение. 31 декабря со счетом 2:3 он проиграл он проиграл на выезде «Бейтару», а после уступил на выезде иерусалимскому «Хапоэлю» 1:3.

    Все прогнозы на футбол

    Несмотря на то, что «Маккаби» выиграл только один матч из трех дома, он является третьим лучшим клубом лиги по домашним выступлениям.

    «Хапоэль» Хайфа

    Победив «Маккаби» Нетания 2:1, «Хапоэль» потерпел два поражения. Он крупно проиграл в гостях «Хапоэль» Баэр-Шева со счетом 0:4. После у себя дома клуб минимально уступил «Маккаби» Тель-Авив (0:1).

    4 января гости провели пока что последний матч, в котором они обыграли со счетом 3:2 «Бейтар». Победа стала 7-й в сезоне для команды. Таким образом, «Хапоэль» выиграл половину поединков в сезоне.

  • Пришло время переговоров. Мбаппе, Модрич и еще 14 лучших свободных агентов 2024 года
  • Лучшие игроки, которые с января смогут начать переговоры о бесплатных трансферах летом этого года
  • 05/01/2024

    • Трижды за сезон команда сыграла вничью и четыре раза она проиграла. Последняя ничья у гостей была четыре тура назад, когда в на выезде они сыграли 1:1 с «Бней Сахнин».

    В турнирной таблице клуб из Хайфы занимает 3-е место. На его счету 24 очка. При любом результате он останется третьим.

    Прогноз и ставка

    За 2.65 можно поставить на победу «Маккаби», за 2.60 выставлена победа «Хапоэля». Ставка на ничью предлагается с котировкой 3.40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Хапоэль» проиграл только один гостевой матч из 6 и выиграл при этом в четырех случаях. Между собой команды три раза подряд сыграли вничью и последний раз «Хайфа» выигрывал у этого соперника в 2019 году.

    Нынешняя форма хозяев открывает перед «Хапоэлем» возможности набрать 3 очка, но ставить нужно на нулевую форму, чтобы подстраховаться (к. 1.86).

    Имеет смысл поставить на тотал больше 2.5 за 1.96. Обе команды сейчас часто пропускают, а в прошлый раз они сыграли вничью 2:2.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Рублев — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Эмполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Гавр — Кан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Питерборо — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.88
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Болтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Олдершот
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Маккаби» Петах-Тиква — «Хапоэль» Хайфа: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 08.01.2024. Прогнозы на футбол. «Хапоэль» Хайфа победит «Маккаби» Петах-Тиква?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры