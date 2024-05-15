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    «Шахтер» уверенно возьмет Кубок Украины

    «Ворскла» — «Шахтер» Донецк. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Кубок Украины, 15 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ворскла» — «Шахтер» Донецк
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    Георгий Судаков
    15 мая в финале Кубка Украины по футболу сыграют «Ворскла» и «Шахтер» Донецк. Начало игры — в 19:00 мск. «Ворскла» — «Шахтер» Донецк: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Кубок 15 Мая 2024 года

    Ворскла

  • Полтава
    •  Ворскла 19:00 Шахтёр Д

    Шахтёр Д

  • Донецк
    •

    «Ворскла»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается не столь удачно. На текущий момент «Ворскла» находится на 11 месте турнирной таблицы УПЛ.

    При этом «Ворскла» лишь на 4 очка опережает зону стыков. Не блещет и атака полтавского клуба: всего 27 забитых мячей в 28 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Ворскла» драматично уступила «Минаю» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ворскла» проиграла 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Впрочем, на кубковый финал Сергей Долганский наверняка сумеет настроить подопечных надлежащим образом. Да и ресурсы дать бой «горнякам» у полтавчан имеются.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: при неплохом подборе игроков «Ворскла» все никак не может выстрелить. Однако мечта повторить кубковый успех 15-летней давности остается актуальной.

    Матчи против «горняков» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ворскла» выиграла 2 раза при 3 коллизиях.

    Наверняка полтавчане постараются прервать серию неудач. Вот только лидеры все никак не наберут своих лучших кондиций, да и оппонент уж больно серьезный.

    «Шахтер» Донецк

    Турнирное положение: Дончане имеют все шансы сделать золотой дубль. Чемпионат Украины «горняки» завершили на 1 месте турнирной таблицы.

    Весной подопечные Марино Пушича не потеряли ни одного очка. Да и игра дончан выглядит наиболее стройно.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла золотые медали. «Шахтер» Донецк минимально одолел киевское «Динамо».

    В пяти последних матчах «Шахтер» Донецк победил 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    При этом «горняки» пребывают в накате. Особенно яркий отрезок получается у лидера средней линии Георгия Судакова.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке дончане по-настоящему преуспевают. Причем не так давно они минимально одолели «Ворсклу».

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    В кадровом плане у команды Пушича практически полный порядок. Лишь Артем Бондаренко не так давно угодил в клубный лазарет, но уже вернулся в строй.

    Более того, «Шахтер» Донецк выглядит на голову сильнее полтавчан. Да и Пушич явно не допустит у своих подопечных недооценки соперника.

    Наверняка номинальные гости будут агрессивно атаковать. Даниил Сикан и его партнеры уж точно настроены на быстрый гол.

    Статистика для ставок

    • Дончане весной не потеряли ни одного очка

    • «Ворскла» проиграла в 5 своих последних поединках

    • «Шахтер» Донецк месяц назад минимально одолел полтавчан

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 7.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.30.

    Прогноз: У «Ворсклы» явно не ладится с реализацией, тогда как дончане блистают в атаке.

    «Горняки» выглядят на голову сильнее соперника, и явно будут действовать с позиции силы.

    Ставка: Фора «Шахтера» Донецк -1.5 за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок получится результативным.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.65

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    «Ворскла» — «Шахтер» Донецк. 15 мая в финале Кубка Украины по футболу сыграют «Ворскла» и «Шахтер» Донецк. Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ворскла» — «Шахтер» Донецк с коэффициентом 2.04.
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