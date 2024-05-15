Ворскла
Шахтёр Д
«Ворскла»
Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается не столь удачно. На текущий момент «Ворскла» находится на 11 месте турнирной таблицы УПЛ.
При этом «Ворскла» лишь на 4 очка опережает зону стыков. Не блещет и атака полтавского клуба: всего 27 забитых мячей в 28 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Ворскла» драматично уступила «Минаю» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ворскла» проиграла 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Впрочем, на кубковый финал Сергей Долганский наверняка сумеет настроить подопечных надлежащим образом. Да и ресурсы дать бой «горнякам» у полтавчан имеются.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: при неплохом подборе игроков «Ворскла» все никак не может выстрелить. Однако мечта повторить кубковый успех 15-летней давности остается актуальной.
Матчи против «горняков» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ворскла» выиграла 2 раза при 3 коллизиях.
Наверняка полтавчане постараются прервать серию неудач. Вот только лидеры все никак не наберут своих лучших кондиций, да и оппонент уж больно серьезный.
«Шахтер» Донецк
Турнирное положение: Дончане имеют все шансы сделать золотой дубль. Чемпионат Украины «горняки» завершили на 1 месте турнирной таблицы.
Весной подопечные Марино Пушича не потеряли ни одного очка. Да и игра дончан выглядит наиболее стройно.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла золотые медали. «Шахтер» Донецк минимально одолел киевское «Динамо».
В пяти последних матчах «Шахтер» Донецк победил 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
При этом «горняки» пребывают в накате. Особенно яркий отрезок получается у лидера средней линии Георгия Судакова.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке дончане по-настоящему преуспевают. Причем не так давно они минимально одолели «Ворсклу».
В кадровом плане у команды Пушича практически полный порядок. Лишь Артем Бондаренко не так давно угодил в клубный лазарет, но уже вернулся в строй.
Более того, «Шахтер» Донецк выглядит на голову сильнее полтавчан. Да и Пушич явно не допустит у своих подопечных недооценки соперника.
Наверняка номинальные гости будут агрессивно атаковать. Даниил Сикан и его партнеры уж точно настроены на быстрый гол.
Статистика для ставок
- Дончане весной не потеряли ни одного очка
- «Ворскла» проиграла в 5 своих последних поединках
- «Шахтер» Донецк месяц назад минимально одолел полтавчан
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 7.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.30.
- 1.83Хетафе — Атлетико: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 3.40Балтика — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 1.95Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: У «Ворсклы» явно не ладится с реализацией, тогда как дончане блистают в атаке.
«Горняки» выглядят на голову сильнее соперника, и явно будут действовать с позиции силы.
Ставка: Фора «Шахтера» Донецк -1.5 за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок получится результативным.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.65