Копетдаг
Аркадаг
«Копетдаг»
Турнирное положение: «Копетдаг» нынешний чемпионат проводит неровно. На данный момент команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.
При этом «Копетдаг» в 12 матчах забил лишь 8 мячей. Да и оборона команды ошибается чересчур часто: 21 пропущенный мяч.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда снова проиграла. «Копетдаг» минимально уступил «Шагадаму».
Причем до того «Копетдаг» уверенно расправился с «Мервом» (2:0). А вот с «Энергетиком» команда расписала мировую (0:0).
Вообще же, команда проиграла в 7 матчах из 12. Да и пропущен уже 21 мяч при всего лишь 2 победах.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не лучшим образом. Впрочем, потенциально «Копетдаг» быть в середняках лиги.
Матчи против «Аркадага» для команды исторически складываются неудачно. Из 4 очных поединков «Копетдаг» проиграл все 4.
Нет никаких сомнений, что хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. «Копетдаг» постарается дать бой лидеру.
«Аркадаг»
Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела блестяще. Ныне «Аркадаг» располагается на 1 месте турнирной таблицы.
Притом, команда еще ни разу не потеряла очков. Да и забивает «Аркадаг» в среднем 5 (!) голов за матч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова учинила разгром сопернику. Дома она разнесла в щепки «Ашхабад» (7:1).
А вот до того команда переиграла «Ахал» (4:0). Более того, с таким же счетом был бит и «Небитчи».
Очевидно, что команда постарается не сходить с победных рельс. Да и пропустил «Аркадаг» всего 6 раз в 12 поединках.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аркадаг» выглядит непобедимым. 62 забитых мяча в 12 матчах говорят о силе в атаке.
Отрыв от ближайшего конкурента уже составляет 11 очков. Да и непонятно, rто сможет хотя бы оказать достойное сопротивление местному гранду.
Сможет ли «Аркадаг» добыть 13 победу в чемпионате? Пока стоит вопрос лишь о том, сколько мячей команда отгрузит очередному сопернику!
Наверняка гости будут действовать первым номером. Лидер явно забьет несколько мячей в ворота оппонента.
Статистика для ставок
- «Копетдаг» в среднем забивает менее гола за матч
- «Аркадаг» выиграл во всех 12 матчах чемпионата
- «Аркадаг» забивает в среднем 5 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.22, а победа оппонента — в скромные 12.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень непохожими коэффициентами — 1.53 и 2.35.
- 3.40Балтика — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 1.95Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.85Жирона — Вильярреал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Номинальные гости на две головы соперника, и уж точно будут активно атаковать.
«Аркадаг» имеет достаточно высокий потенциал, и явно понесется вперед с первых минут встречи.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.80