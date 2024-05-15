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    Где «Аркадаг», там и голевое шоу!

    «Копетдаг» — «Аркадаг». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 15 мая 2024 года

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    «Аркадаг»
    15 мая в 15-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Копетдаг» и «Аркадаг». Начало игры — в 15:00 мск. «Копетдаг» — «Аркадаг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 15 Мая 2024 года

    Копетдаг

  • Ашхабад
    •  Копетдаг 15:00 Аркадаг

    Аркадаг

  • Аркадаг
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    «Копетдаг»

    Турнирное положение: «Копетдаг» нынешний чемпионат проводит неровно. На данный момент команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Копетдаг» в 12 матчах забил лишь 8 мячей. Да и оборона команды ошибается чересчур часто: 21 пропущенный мяч.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда снова проиграла. «Копетдаг» минимально уступил «Шагадаму».

    Причем до того «Копетдаг» уверенно расправился с «Мервом» (2:0). А вот с «Энергетиком» команда расписала мировую (0:0).

    Вообще же, команда проиграла в 7 матчах из 12. Да и пропущен уже 21 мяч при всего лишь 2 победах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не лучшим образом. Впрочем, потенциально «Копетдаг» быть в середняках лиги.

    Матчи против «Аркадага» для команды исторически складываются неудачно. Из 4 очных поединков «Копетдаг» проиграл все 4.

    Нет никаких сомнений, что хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. «Копетдаг» постарается дать бой лидеру.

    «Аркадаг»

    Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела блестяще. Ныне «Аркадаг» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, команда еще ни разу не потеряла очков. Да и забивает «Аркадаг» в среднем 5 (!) голов за матч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова учинила разгром сопернику. Дома она разнесла в щепки «Ашхабад» (7:1).

    А вот до того команда переиграла «Ахал» (4:0). Более того, с таким же счетом был бит и «Небитчи».

    Очевидно, что команда постарается не сходить с победных рельс. Да и пропустил «Аркадаг» всего 6 раз в 12 поединках.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аркадаг» выглядит непобедимым. 62 забитых мяча в 12 матчах говорят о силе в атаке.

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    Отрыв от ближайшего конкурента уже составляет 11 очков. Да и непонятно, rто сможет хотя бы оказать достойное сопротивление местному гранду.

    Сможет ли «Аркадаг» добыть 13 победу в чемпионате? Пока стоит вопрос лишь о том, сколько мячей команда отгрузит очередному сопернику!

    Наверняка гости будут действовать первым номером. Лидер явно забьет несколько мячей в ворота оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Копетдаг» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Аркадаг» выиграл во всех 12 матчах чемпионата

    • «Аркадаг» забивает в среднем 5 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.22, а победа оппонента — в скромные 12.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень непохожими коэффициентами — 1.53 и 2.35.

    Прогноз: Номинальные гости на две головы соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Аркадаг» имеет достаточно высокий потенциал, и явно понесется вперед с первых минут встречи.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.80

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    «Копетдаг» — «Аркадаг». 15 мая в 15-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Копетдаг» и «Аркадаг». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Копетдаг» — «Аркадаг» с коэффициентом 2.31.
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