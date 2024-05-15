15 мая в 15-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Копетдаг» и «Аркадаг». Начало игры — в 15:00 мск. «Копетдаг» — «Аркадаг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Копетдаг»

Турнирное положение: «Копетдаг» нынешний чемпионат проводит неровно. На данный момент команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

При этом «Копетдаг» в 12 матчах забил лишь 8 мячей. Да и оборона команды ошибается чересчур часто: 21 пропущенный мяч.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда снова проиграла. «Копетдаг» минимально уступил «Шагадаму».

Причем до того «Копетдаг» уверенно расправился с «Мервом» (2:0). А вот с «Энергетиком» команда расписала мировую (0:0).

Вообще же, команда проиграла в 7 матчах из 12. Да и пропущен уже 21 мяч при всего лишь 2 победах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не лучшим образом. Впрочем, потенциально «Копетдаг» быть в середняках лиги.

Матчи против «Аркадага» для команды исторически складываются неудачно. Из 4 очных поединков «Копетдаг» проиграл все 4.

Нет никаких сомнений, что хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. «Копетдаг» постарается дать бой лидеру.

«Аркадаг»

Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела блестяще. Ныне «Аркадаг» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, команда еще ни разу не потеряла очков. Да и забивает «Аркадаг» в среднем 5 (!) голов за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова учинила разгром сопернику. Дома она разнесла в щепки «Ашхабад» (7:1).

А вот до того команда переиграла «Ахал» (4:0). Более того, с таким же счетом был бит и «Небитчи».

Очевидно, что команда постарается не сходить с победных рельс. Да и пропустил «Аркадаг» всего 6 раз в 12 поединках.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аркадаг» выглядит непобедимым. 62 забитых мяча в 12 матчах говорят о силе в атаке.

Отрыв от ближайшего конкурента уже составляет 11 очков. Да и непонятно, rто сможет хотя бы оказать достойное сопротивление местному гранду.

Сможет ли «Аркадаг» добыть 13 победу в чемпионате? Пока стоит вопрос лишь о том, сколько мячей команда отгрузит очередному сопернику!

Наверняка гости будут действовать первым номером. Лидер явно забьет несколько мячей в ворота оппонента.

Статистика для ставок

«Копетдаг» в среднем забивает менее гола за матч

«Аркадаг» выиграл во всех 12 матчах чемпионата

«Аркадаг» забивает в среднем 5 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.22, а победа оппонента — в скромные 12.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень непохожими коэффициентами — 1.53 и 2.35.

Прогноз: Номинальные гости на две головы соперника, и уж точно будут активно атаковать.

«Аркадаг» имеет достаточно высокий потенциал, и явно понесется вперед с первых минут встречи.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.80