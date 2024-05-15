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    Остапенко остановит Соболенко?

    Остапенко — Соболенко. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Риме 15 мая 2024 года

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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 14:00 мск. Остапенко — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 15 Мая 2024 года

    Елена Остапенко

  • Латвия
    •  Елена Остапенко 14:00 Арина Соболенко

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •

    Остапенко

    В первом матче теннисистка из Латвии спокойно обыграла Анастасию Потапову — 6:4, 6:2.

    Дальше была победа над Сарой Соррибес-Тормо — 6:4, 5:7, 6:1. Интересно, что в этом матче теннисистка из Латвии сделала 72 виннерса и 69 невынужденных ошибок.

    В 1/8 финала Остапенко одержала волевую победу над Ребеккой Шрамковой — 4:6, 6:4, 7:6.

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    В решающем сете Алена отыграла у словацкой теннисистки подачу на матч при счете 4:5.

    В прошлом году Остапенко дошла в Риме до полуфинала.

    Соболенко

    Арина тем временем с трудом прошла 1/8 финала, где ее соперницей стала Элина Свитолина.

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    • Белоруска дожала украинскую теннисистку только на тай-брейке третьего сета — 4:6, 6:1, 7:6.

    В решающей партии Соболенко отыграла три матчбола — два при счете 5:6 и еще один на тай-брейке.

    Надо сказать, что в этом матче Арина порой играла очень плохо, но за счет характера все-таки переиграла Свитолину.

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    В предыдущих матчах Соболенко одержала волевую победу над американкой Кэти Волынец (4:6, 6:3, 6:2) и украинкой Даяной Ястремской (6:4, 6:2).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 3.14, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.36.

    Прогноз: здесь может быть все что угодно — от победы Арины со счетом 6:0, 6:2 до невероятного камбека Алены.

    С Остапенко в этом плане очень сложно — настолько она непредсказуемая. Но мы все-таки больше склоняемся к тому, что Соболенко остановит латвийку.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.

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    Остапенко — Соболенко. Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Остапенко — Соболенко с коэффициентом 2.05.
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