Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 14:00 мск. Остапенко — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Остапенко

В первом матче теннисистка из Латвии спокойно обыграла Анастасию Потапову — 6:4, 6:2.

Дальше была победа над Сарой Соррибес-Тормо — 6:4, 5:7, 6:1. Интересно, что в этом матче теннисистка из Латвии сделала 72 виннерса и 69 невынужденных ошибок.

В 1/8 финала Остапенко одержала волевую победу над Ребеккой Шрамковой — 4:6, 6:4, 7:6.

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В решающем сете Алена отыграла у словацкой теннисистки подачу на матч при счете 4:5.

В прошлом году Остапенко дошла в Риме до полуфинала.

Соболенко

Арина тем временем с трудом прошла 1/8 финала, где ее соперницей стала Элина Свитолина.

Белоруска дожала украинскую теннисистку только на тай-брейке третьего сета — 4:6, 6:1, 7:6.

В решающей партии Соболенко отыграла три матчбола — два при счете 5:6 и еще один на тай-брейке.

Надо сказать, что в этом матче Арина порой играла очень плохо, но за счет характера все-таки переиграла Свитолину.

В предыдущих матчах Соболенко одержала волевую победу над американкой Кэти Волынец (4:6, 6:3, 6:2) и украинкой Даяной Ястремской (6:4, 6:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 3.14, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: здесь может быть все что угодно — от победы Арины со счетом 6:0, 6:2 до невероятного камбека Алены.

С Остапенко в этом плане очень сложно — настолько она непредсказуемая. Но мы все-таки больше склоняемся к тому, что Соболенко остановит латвийку.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.