Регар-ТадАЗ
Istiqlol Dushanbe
«Регар-ТадАЗ»
Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» начал чемпионат довольно неплохо. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Регар-ТадАЗ» на 5 очков отстает от лидера. Вот только забивает команда в среднем гол за матч: 5 мячей в 5 сыгранных матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Регар-ТадАЗ» переиграл «Эсхату» (2:0).
А вот до того команда одержала минимальную викторию над «Хосилотом». Да и вообще, «Регар-ТадАЗ» не пропустил еще ни одного мяча в чемпионате.
В случае победы команда приблизится к лидеру. Да и надежная оборона явно должна помочь в достижении результата.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела монолитно. Вот только забивает «Регар-ТадАЗ» маловато.
Матчи против «Истиклола» для команды исторически складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 4 при одном паритете.
Несомненно, хозяева мотивированы подтянуться к лидерам. «Регар-ТадАЗ» в случае победы приблизится к идущему вторым «Истиклолу».
«Истиклол»
Турнирное положение: Старт чемпионата у команды вышел впечатляющим. Ныне «Истиклол» располагается на 2 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Истиклол» выиграл в 5 стартовых поединках чемпионата. Команда отличилась в них 16 голами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Истиклол» не оставил шансов «Равшану» (2:1).
А вот до того команда переиграла «Хосилот» (3:1). Правда, «Худжанд» чуть ранее был обыгран лишь минимально.
Причем «Истиклол» пропустил всего 2 раза в 5 турах. Более того, оба пропущенных мяча пришлись на 2 последних поединка.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Истиклол» выглядит монолитно. Да и оборонительные тылы весьма надежны.
На данный момент команда пытается догнать лидера ЦСКА Памир. Да и в плане реализации у «Истиклола» полный порядок.
Более того, «Истиклол» давненько не проигрывал «Регар-ТадАЗу». Последняя коллизия случилась почти 5 лет назад.
Наверняка гости будут активно и агрессивно атаковать. Плюс соперник в плане реализации далеко не преуспевает.
Статистика для ставок
- «Регар-ТадАЗ» уже почти 5 лет не обыгрывает «Истиклол»
- «Истиклол» выиграл все 5 своих стартовых поединков чемпионата
- «Истиклол» в среднем забивает 3 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 6.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.46 и 2.55.
- 3.40Балтика — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 1.95Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.85Жирона — Вильярреал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Номинальные гости выглядят мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Истиклол» борется за чемпионский титул, и наверняка будет действовать с позиции силы.
Ставка: Фора «Истиклола» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок получится нерезультативным.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.55