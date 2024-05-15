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    Уверенная виктория «Истиклола»?

    «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 15 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол»
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    «Истиклол»
    15 мая в 6-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «Истиклол». Начало игры — в 16:00 мск. «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 15 Мая 2024 года

    Регар-ТадАЗ

  • Таджикистан. Высшая лига
    •  Регар-ТадАЗ 16:00 Istiqlol Dushanbe

    Istiqlol Dushanbe

  • Таджикистан. Высшая лига
    •

    «Регар-ТадАЗ»

    Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» начал чемпионат довольно неплохо. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Регар-ТадАЗ» на 5 очков отстает от лидера. Вот только забивает команда в среднем гол за матч: 5 мячей в 5 сыгранных матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Регар-ТадАЗ» переиграл «Эсхату» (2:0).

    А вот до того команда одержала минимальную викторию над «Хосилотом». Да и вообще, «Регар-ТадАЗ» не пропустил еще ни одного мяча в чемпионате.

    В случае победы команда приблизится к лидеру. Да и надежная оборона явно должна помочь в достижении результата.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела монолитно. Вот только забивает «Регар-ТадАЗ» маловато.

    Матчи против «Истиклола» для команды исторически складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 4 при одном паритете.

    Несомненно, хозяева мотивированы подтянуться к лидерам. «Регар-ТадАЗ» в случае победы приблизится к идущему вторым «Истиклолу».

    «Истиклол»

    Турнирное положение: Старт чемпионата у команды вышел впечатляющим. Ныне «Истиклол» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Истиклол» выиграл в 5 стартовых поединках чемпионата. Команда отличилась в них 16 голами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Истиклол» не оставил шансов «Равшану» (2:1).

    А вот до того команда переиграла «Хосилот» (3:1). Правда, «Худжанд» чуть ранее был обыгран лишь минимально.

    Причем «Истиклол» пропустил всего 2 раза в 5 турах. Более того, оба пропущенных мяча пришлись на 2 последних поединка.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Истиклол» выглядит монолитно. Да и оборонительные тылы весьма надежны.

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    На данный момент команда пытается догнать лидера ЦСКА Памир. Да и в плане реализации у «Истиклола» полный порядок.

    Более того, «Истиклол» давненько не проигрывал «Регар-ТадАЗу». Последняя коллизия случилась почти 5 лет назад.

    Наверняка гости будут активно и агрессивно атаковать. Плюс соперник в плане реализации далеко не преуспевает.

    Статистика для ставок

    • «Регар-ТадАЗ» уже почти 5 лет не обыгрывает «Истиклол»

    • «Истиклол» выиграл все 5 своих стартовых поединков чемпионата

    • «Истиклол» в среднем забивает 3 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 6.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.46 и 2.55.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Истиклол» борется за чемпионский титул, и наверняка будет действовать с позиции силы.

    Ставка: Фора «Истиклола» -1.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок получится нерезультативным.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.55

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    «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол». 15 мая в 6-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «Истиклол». Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол» с коэффициентом 2.00.
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