15 мая в 6-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «Истиклол». Начало игры — в 16:00 мск. «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Регар-ТадАЗ»

Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» начал чемпионат довольно неплохо. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Регар-ТадАЗ» на 5 очков отстает от лидера. Вот только забивает команда в среднем гол за матч: 5 мячей в 5 сыгранных матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Регар-ТадАЗ» переиграл «Эсхату» (2:0).

А вот до того команда одержала минимальную викторию над «Хосилотом». Да и вообще, «Регар-ТадАЗ» не пропустил еще ни одного мяча в чемпионате.

В случае победы команда приблизится к лидеру. Да и надежная оборона явно должна помочь в достижении результата.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела монолитно. Вот только забивает «Регар-ТадАЗ» маловато.

Матчи против «Истиклола» для команды исторически складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 4 при одном паритете.

Несомненно, хозяева мотивированы подтянуться к лидерам. «Регар-ТадАЗ» в случае победы приблизится к идущему вторым «Истиклолу».

«Истиклол»

Турнирное положение: Старт чемпионата у команды вышел впечатляющим. Ныне «Истиклол» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Истиклол» выиграл в 5 стартовых поединках чемпионата. Команда отличилась в них 16 голами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Истиклол» не оставил шансов «Равшану» (2:1).

А вот до того команда переиграла «Хосилот» (3:1). Правда, «Худжанд» чуть ранее был обыгран лишь минимально.

Причем «Истиклол» пропустил всего 2 раза в 5 турах. Более того, оба пропущенных мяча пришлись на 2 последних поединка.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Истиклол» выглядит монолитно. Да и оборонительные тылы весьма надежны.

На данный момент команда пытается догнать лидера ЦСКА Памир. Да и в плане реализации у «Истиклола» полный порядок.

Более того, «Истиклол» давненько не проигрывал «Регар-ТадАЗу». Последняя коллизия случилась почти 5 лет назад.

Наверняка гости будут активно и агрессивно атаковать. Плюс соперник в плане реализации далеко не преуспевает.

Статистика для ставок

«Регар-ТадАЗ» уже почти 5 лет не обыгрывает «Истиклол»

«Истиклол» выиграл все 5 своих стартовых поединков чемпионата

«Истиклол» в среднем забивает 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 6.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.46 и 2.55.

Прогноз: Номинальные гости выглядят мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Истиклол» борется за чемпионский титул, и наверняка будет действовать с позиции силы.

Ставка: Фора «Истиклола» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок получится нерезультативным.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.55