«Лудогорец»
Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается весьма успешно. «Лудогорец» снова стал чемпионом Болгарии.
При этом «Лудогорец» лишь на 13 очков опережает идущий следом «Черно Море». Блистает и атака команды, отличившись 84 голами.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова выиграла. «Лудогорец» одолел софийский ЦСКА (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лудогорец» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 18 мячей, пропустив в свои ворота всего 4.
На кубковый финал игроки команды уж точно настроятся надлежащим образом. Да и по игре клуб из Разграда выглядит монолитнее всех своих внутренних оппонентов.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: победа в чемпионате вышла уж слишком легкой. Да и в финале Кубка Болгарии команда уж точно планирует победить.
Матчи против «Ботева» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Лудогорец» выиграл 4 раза при одном паритете.
Причем в последнем очном поединке чемпион переиграл оппонента со счетом 2:0. Да и класс «Лудогорца» явно повыше, чем у «Ботева».
«Ботев»
Турнирное положение: «Ботев» сражается за выход в Лигу конференций. В финальной группе команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Отставание от 7 места измеряется лишь дополнительными показателями. Да и в атаке «Ботев» действует неплохо: 48 забитых мячей в 33 матчах.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Ботев» уступил «Арде» (1:2).
В пяти последних матчах «Ботев» победил лишь 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.
При этом до последней неудачи команда выиграла трижды кряду. Да и подбор игроков у будапештцев лучший в стране!
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке клуб из Пловдива не особо преуспевает. Зато на Кубок мотивации будет в избытке.
В кадровом плане у команды практически полный порядок. Плюс «Ботев» 7 лет назад уже побеждал «Лудогорец» в финале Кубка Болгарии (2:1).
Более того, «Ботев» является ершистой командой. Да и оппонент также небезгрешен, чем вполне можно воспользоваться.
Наверняка номинальные гости будут действовать строго от обороны. Клуб из Пловдива может найти свои шансы в контратаках.
Статистика для ставок
- «Ботев» не выигрывал в 2 своих последних матчах
- «Лудогорец» одержал победы в 2 своих последних поединках
- «Ботев» 7 лет назад в финале Кубка Болгарии уже обыгрывал «Лудогорец»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 3.77.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.85 и 1.93.
- 3.40Балтика — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 1.95Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.85Жирона — Вильярреал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Лудогорец» явно сильнее соперника, и уж точно начнет встречу активно.
«Лудогорец» мотивирован добыть золотой дубль, да и оппонент в последних поединках не преуспевал.
Ставка: Победа «Лудогорца» в 1 тайме за 2.46.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.07