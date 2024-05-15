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    «Лудогорец» быстро разберется с «Ботевом»

    «Лудогорец» — «Ботев». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, Кубок Болгарии, 15 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лудогорец» — «Ботев»
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    «Лудогорец»
    15 мая в финале Кубка Болгарии по футболу сыграют «Лудогорец» и «Ботев». Начало игры — в 19:00 мск. «Лудогорец» — «Ботев»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Лудогорец»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается весьма успешно. «Лудогорец» снова стал чемпионом Болгарии.

    При этом «Лудогорец» лишь на 13 очков опережает идущий следом «Черно Море». Блистает и атака команды, отличившись 84 голами.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова выиграла. «Лудогорец» одолел софийский ЦСКА (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лудогорец» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 18 мячей, пропустив в свои ворота всего 4.

    На кубковый финал игроки команды уж точно настроятся надлежащим образом. Да и по игре клуб из Разграда выглядит монолитнее всех своих внутренних оппонентов.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: победа в чемпионате вышла уж слишком легкой. Да и в финале Кубка Болгарии команда уж точно планирует победить.

    Матчи против «Ботева» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Лудогорец» выиграл 4 раза при одном паритете.

    Причем в последнем очном поединке чемпион переиграл оппонента со счетом 2:0. Да и класс «Лудогорца» явно повыше, чем у «Ботева».

    «Ботев»

    Турнирное положение: «Ботев» сражается за выход в Лигу конференций. В финальной группе команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Отставание от 7 места измеряется лишь дополнительными показателями. Да и в атаке «Ботев» действует неплохо: 48 забитых мячей в 33 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Ботев» уступил «Арде» (1:2).

    В пяти последних матчах «Ботев» победил лишь 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.

    При этом до последней неудачи команда выиграла трижды кряду. Да и подбор игроков у будапештцев лучший в стране!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке клуб из Пловдива не особо преуспевает. Зато на Кубок мотивации будет в избытке.

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    В кадровом плане у команды практически полный порядок. Плюс «Ботев» 7 лет назад уже побеждал «Лудогорец» в финале Кубка Болгарии (2:1).

    Более того, «Ботев» является ершистой командой. Да и оппонент также небезгрешен, чем вполне можно воспользоваться.

    Наверняка номинальные гости будут действовать строго от обороны. Клуб из Пловдива может найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Ботев» не выигрывал в 2 своих последних матчах

    • «Лудогорец» одержал победы в 2 своих последних поединках

    • «Ботев» 7 лет назад в финале Кубка Болгарии уже обыгрывал «Лудогорец»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 3.77.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.85 и 1.93.

    Прогноз: «Лудогорец» явно сильнее соперника, и уж точно начнет встречу активно.

    «Лудогорец» мотивирован добыть золотой дубль, да и оппонент в последних поединках не преуспевал.

    Ставка: Победа «Лудогорца» в 1 тайме за 2.46.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.07

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    «Лудогорец» — «Ботев». 15 мая в финале Кубка Болгарии по футболу сыграют «Лудогорец» и «Ботев». Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «Ботев» с коэффициентом 2.46.
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