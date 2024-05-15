15 мая в финале Кубка Болгарии по футболу сыграют «Лудогорец» и «Ботев». Начало игры — в 19:00 мск. «Лудогорец» — «Ботев»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лудогорец»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается весьма успешно. «Лудогорец» снова стал чемпионом Болгарии.

При этом «Лудогорец» лишь на 13 очков опережает идущий следом «Черно Море». Блистает и атака команды, отличившись 84 голами.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова выиграла. «Лудогорец» одолел софийский ЦСКА (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лудогорец» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 18 мячей, пропустив в свои ворота всего 4.

На кубковый финал игроки команды уж точно настроятся надлежащим образом. Да и по игре клуб из Разграда выглядит монолитнее всех своих внутренних оппонентов.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: победа в чемпионате вышла уж слишком легкой. Да и в финале Кубка Болгарии команда уж точно планирует победить.

Матчи против «Ботева» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Лудогорец» выиграл 4 раза при одном паритете.

Причем в последнем очном поединке чемпион переиграл оппонента со счетом 2:0. Да и класс «Лудогорца» явно повыше, чем у «Ботева».

«Ботев»

Турнирное положение: «Ботев» сражается за выход в Лигу конференций. В финальной группе команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Отставание от 7 места измеряется лишь дополнительными показателями. Да и в атаке «Ботев» действует неплохо: 48 забитых мячей в 33 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Ботев» уступил «Арде» (1:2).

В пяти последних матчах «Ботев» победил лишь 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.

При этом до последней неудачи команда выиграла трижды кряду. Да и подбор игроков у будапештцев лучший в стране!

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке клуб из Пловдива не особо преуспевает. Зато на Кубок мотивации будет в избытке.

В кадровом плане у команды практически полный порядок. Плюс «Ботев» 7 лет назад уже побеждал «Лудогорец» в финале Кубка Болгарии (2:1).

Более того, «Ботев» является ершистой командой. Да и оппонент также небезгрешен, чем вполне можно воспользоваться.

Наверняка номинальные гости будут действовать строго от обороны. Клуб из Пловдива может найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

«Ботев» не выигрывал в 2 своих последних матчах

«Лудогорец» одержал победы в 2 своих последних поединках

«Ботев» 7 лет назад в финале Кубка Болгарии уже обыгрывал «Лудогорец»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 3.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.85 и 1.93.

Прогноз: «Лудогорец» явно сильнее соперника, и уж точно начнет встречу активно.

«Лудогорец» мотивирован добыть золотой дубль, да и оппонент в последних поединках не преуспевал.

Ставка: Победа «Лудогорца» в 1 тайме за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.07