«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «АЗ Алкмааром» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 6 января, начало — в 17:00 мск. «Боруссия» Д — «АЗ Алкмаар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Боруссия» Д

Эта команда все никак не покусится на Серебряную салатницу. Дортмундцы и в нынешнем чемпионате уже за нее не поборются.

На новогоднюю паузу команда ушла на скромной 5 позиции. Причем отставание от лидера составляет 15 очков.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Боруссия» Д не сумела дома переиграть скромный «Майнц» (1:1).

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Главной бедой команды являются тылы. В 16 поединках Бундеслиги в воротах дортмундцев побывало уже 25 мячей.

Три своих последних матча команда завершила вничью. Причем все три паритета случились со с одинаковым счетом 1:1.

«АЗ Алкмаар»

Эта команда привычно борется за самые высокие места в Эредивизии. Сейчас она находится на 4 строчке таблицы.

Более того, «АЗ Алкмаар» весьма неплохо преуспевает в плане реализации. В 16 матчах игроки команды настреляли 35 мячей.

В предыдущем туре «АЗ Алкмаар» откровенно провалился. Дома команда была сметена лидером ПСВ (0:4).

А вот в Кубке Нидерландов команда прошла в 1/8 финала. В овертайме «АЗ Алкмаар» переиграл скромнейший «Харденберг» (3:2).

Голландцы привычно не боятся никого. Так что лишь отсиживаться в обороне «АЗ Алкмаар» явно не собирается.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.54.

На викторию «АЗ Алкмаара» дают — 6.14, ничья оценена — в 4.61.

Дортмундцам пора улучшать свои результаты, и в товарищеском матче они явно будут рисковать .

Наш прогноз — Победа «Боруссии» Д в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.70.