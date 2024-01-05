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    Сумеет ли «Мец» пройти в следующий раунд?

    «Мец» — «Клермон». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 5 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мец» — «Клермон»
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    «Мец»
    «Мец» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 1/32 финала Кубка Франции. Матч пройдет 5 января, начало — в 22:45 мск. «Мец» — «Клермон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Кубок 05 Января 2024 года
    Метц
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    •  Метц 22:45 Клермон Клермон
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    «Мец»

    Эта команда текущий сезон проводит в привычной борьбе за выживание в Лиге 1. Нынче она оккупировала скромное 14 место в таблице.

    А вот с атакой у команды все складывается непросто. В 17 матчах французского чемпионата забито всего 16 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Правда, поражение от ПСЖ (1:3) вышло абсолютно логичным.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Клермоном» для «Меца» традиционно проходят относительно удачно. Из пяти последних очных встреч выиграны две при одном поражении.

    А вот в кубковой встрече «темно-бордовые» явно постараются воспользоваться преимуществом своей арены. Да и кое-какую кадровую ротацию тренерский штаб наверняка осуществит.

    «Клермон»

    Увы, «Клермон» уже привычно борется за выживание в Лиге 1. Команда оккупировала самое дно турнирной таблицы.

    Более того, «Клермон» явно не блещет в плане реализации. В 17 матчах чемпионата Франции забито всего лишь 11 мячей.

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    • В предыдущем туре «Клермон» снова потерпел болезненное поражение. Команда дома уступила «Ренну» (1:3).

    Да и вообще, с победами складывается не очень. В 17 матчах Лиги 1 их в активе «Клермона» всего лишь две.

    Гости больше сконцентрированы на чемпионате. Стало быть, кубковый турнир может быть принесен в жертву.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Меца» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Клермона» дают — 3.13, ничья оценена — в 3.28.

    «Мец» явно постарается максимальным образом воспользоваться преимуществом своей арены.

    Наш прогноз — Победа «Меца». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.23.

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    «Мец» — «Клермон»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 05.01.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Мец» пройти в следующий раунд?
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