«Мец» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 1/32 финала Кубка Франции. Матч пройдет 5 января, начало — в 22:45 мск. «Мец» — «Клермон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мец»

Эта команда текущий сезон проводит в привычной борьбе за выживание в Лиге 1. Нынче она оккупировала скромное 14 место в таблице.

А вот с атакой у команды все складывается непросто. В 17 матчах французского чемпионата забито всего 16 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Правда, поражение от ПСЖ (1:3) вышло абсолютно логичным.

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Поединки с «Клермоном» для «Меца» традиционно проходят относительно удачно. Из пяти последних очных встреч выиграны две при одном поражении.

А вот в кубковой встрече «темно-бордовые» явно постараются воспользоваться преимуществом своей арены. Да и кое-какую кадровую ротацию тренерский штаб наверняка осуществит.

«Клермон»

Увы, «Клермон» уже привычно борется за выживание в Лиге 1. Команда оккупировала самое дно турнирной таблицы.

Более того, «Клермон» явно не блещет в плане реализации. В 17 матчах чемпионата Франции забито всего лишь 11 мячей.

В предыдущем туре «Клермон» снова потерпел болезненное поражение. Команда дома уступила «Ренну» (1:3).

Да и вообще, с победами складывается не очень. В 17 матчах Лиги 1 их в активе «Клермона» всего лишь две.

Гости больше сконцентрированы на чемпионате. Стало быть, кубковый турнир может быть принесен в жертву.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Меца» предлагают — 2.35.

На викторию «Клермона» дают — 3.13, ничья оценена — в 3.28.

«Мец» явно постарается максимальным образом воспользоваться преимуществом своей арены .

Наш прогноз — Победа «Меца». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.23.