«Хапоэль» Хайфа
Эта команда привычно борется за самые высокие места в чемпионате. Ныне она находится на третьей строчке таблицы.
А вот с атакой складывается откровенно слабо. Подопечным Ронни Леви удалось отличиться всего лишь 15 точными ударами в 13 матчах.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В родных стенах «Хапоэль» Хайфа с минимальным счетом уступил «Маккаби» Тель-Авив.
Поединки с «Бейтаром» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей соперники по разу огорчили друг друга.
И уж точно хозяева постараются прервать свою двухматчевую пораженческую серию. Тем паче, оппонент нынче не впечатляет.
«Бейтар»
Нынешний сезон вряд ли назовешь ярким для «Бейтара». Нынешние позиции не устраивают, но и результаты хромают на обе ноги.
Более того, «Бейтар» решением федерации лишился 4 очков. Так что за топ-6 побороться будет непросто, учитывая отставание в те же 4 пункта.
В предыдущем туре «Бейтар» сумел взять три очка. Команде удалось сломить сопротивление «Маккаби» Петах-Тиква (3:2).
А вот в плане надежности тылов у команды имеются сложности. В 13 матчах пропущено уже 18 мячей.
И уж точно «Бейтар» будет стремиться зацепиться за очки. К тому же соперник слабоват в плане реализации.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хапоэля» Хайфа предлагают — 2.48.
На викторию «Бейтара» дают — 2.63, ничья оценена — в 3.35.
Хозяева
Наш прогноз — Победа «Хапоэля» Хайфа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.