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    Команда Леви возьмет три очка

    «Хапоэль» Хайфа — «Бейтар». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, чемпионат Израиля, 4 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хапоэль» Хайфа — «Бейтар»
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    Ронни Леви
    «Хапоэль» Хайфа сыграет на своем поле с «Бейтаром» в рамках 14-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 4 января, начало — в 21:30 мск. «Хапоэль» Хайфа — «Бейтар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Хапоэль» Хайфа

    Эта команда привычно борется за самые высокие места в чемпионате. Ныне она находится на третьей строчке таблицы.

    А вот с атакой складывается откровенно слабо. Подопечным Ронни Леви удалось отличиться всего лишь 15 точными ударами в 13 матчах.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В родных стенах «Хапоэль» Хайфа с минимальным счетом уступил «Маккаби» Тель-Авив.

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    Поединки с «Бейтаром» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей соперники по разу огорчили друг друга.

    И уж точно хозяева постараются прервать свою двухматчевую пораженческую серию. Тем паче, оппонент нынче не впечатляет.

    «Бейтар»

    Нынешний сезон вряд ли назовешь ярким для «Бейтара». Нынешние позиции не устраивают, но и результаты хромают на обе ноги.

    Более того, «Бейтар» решением федерации лишился 4 очков. Так что за топ-6 побороться будет непросто, учитывая отставание в те же 4 пункта.

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    • В предыдущем туре «Бейтар» сумел взять три очка. Команде удалось сломить сопротивление «Маккаби» Петах-Тиква (3:2).

    А вот в плане надежности тылов у команды имеются сложности. В 13 матчах пропущено уже 18 мячей.

    И уж точно «Бейтар» будет стремиться зацепиться за очки. К тому же соперник слабоват в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хапоэля» Хайфа предлагают — 2.48.

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    На викторию «Бейтара» дают — 2.63, ничья оценена — в 3.35.

    Хозяева ныне выглядят сильнее соперника, к тому же явно постараются подтянуться ближе к дуэту лидеров.

    Наш прогноз — Победа «Хапоэля» Хайфа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.

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    «Хапоэль» Хайфа — «Бейтар»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на футбол. Команда Леви возьмет три очка
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