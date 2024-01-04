«Хапоэль» Хайфа сыграет на своем поле с «Бейтаром» в рамках 14-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 4 января, начало — в 21:30 мск. «Хапоэль» Хайфа — «Бейтар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хапоэль» Хайфа

Эта команда привычно борется за самые высокие места в чемпионате. Ныне она находится на третьей строчке таблицы.

А вот с атакой складывается откровенно слабо. Подопечным Ронни Леви удалось отличиться всего лишь 15 точными ударами в 13 матчах.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В родных стенах «Хапоэль» Хайфа с минимальным счетом уступил «Маккаби» Тель-Авив.

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Поединки с «Бейтаром» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей соперники по разу огорчили друг друга.

И уж точно хозяева постараются прервать свою двухматчевую пораженческую серию. Тем паче, оппонент нынче не впечатляет.

«Бейтар»

Нынешний сезон вряд ли назовешь ярким для «Бейтара». Нынешние позиции не устраивают, но и результаты хромают на обе ноги.

Более того, «Бейтар» решением федерации лишился 4 очков. Так что за топ-6 побороться будет непросто, учитывая отставание в те же 4 пункта.

В предыдущем туре «Бейтар» сумел взять три очка. Команде удалось сломить сопротивление «Маккаби» Петах-Тиква (3:2).

А вот в плане надежности тылов у команды имеются сложности. В 13 матчах пропущено уже 18 мячей.

И уж точно «Бейтар» будет стремиться зацепиться за очки. К тому же соперник слабоват в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хапоэля» Хайфа предлагают — 2.48.

На викторию «Бейтара» дают — 2.63, ничья оценена — в 3.35.

Хозяева ныне выглядят сильнее соперника , к тому же явно постараются подтянуться ближе к дуэту лидеров.

Наш прогноз — Победа «Хапоэля» Хайфа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.