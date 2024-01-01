«Барнсли» и «Уиган» сыграют 1 января «Оуквелл» в матче 26-го тура Первой лиги Англии. Встреча начнется в 18:00 мск. «Барнсли» — «Уиган»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Барнсли»

«Шахтеры» вплотную подкопались к зоне плей-офф и находятся от нее на расстоянии одного пункта. При этом у них есть игра в запасе. Так что главной целью хозяев в этом матче безусловно будет победа.

В прошлый раз на своем поле «Барнсли» обыграл «Стивенейдж» со счетом 2:1. Продлить белую полосу удалось во встрече с «Порт Вэйлом», которую клуб выиграл с результатом 3:2.

29 декабря «Барнсли» сыграл вничью с «Питерборо» (2:2), в очередной раз проведя результативный поединок. В третьей игре с участием «дворняг» забивается не менее 3 голов.

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В таблице «Барнсли» идет 7-м по счету. Набранные 42 очка и разница голов +18 дают команде возможность побороться за попадание в зону плей-офф при удачном стечении обстоятельств.

«Уиган»

С «Уигана» было снято 8 очков из-за финансовых проблем. Клуб опустился на 18-е место и сейчас у него 26 пунктов на счету. Вдобавок не радуют результаты. В 5 последних играх гости победили только раз.

В прошлом туре коллектив с «Ди Дабл Ю» обыграл «Карлайл Юнайтед» 2:0. Тем самым клуб набрал 10-ю победу в сезоне, что теперь равно количеству поражений.

Ранее на выезде «Уиган» проиграл «Порт Вэйлу» 2:3 и «Редингу» 0:2. Дома «латикс» уступили «Дерби» 0:1. Кстати, на выезде клуб не выигрывает уже 4 матча. Крому двух поражений он добыл две ничьи.

«Уиган» сыграл в гостях 12 матчей и проиграл в половине из них. Только 3 победы из 10 в сезоне припадают на гостевые выступления.

Прогноз и ставки

Фаворитом встречи выбран «Барнсли», на победу которого дают 1.60. За 5.40 можно взять победу «Уигана», на ничью котировка составляет 4.00.

«Барнсли» обыграл «Уиган» в августе 2:0. Сейчас клуб идет на беспроигрышной серии и метит в зону плей-офф. Так что в домашних стенах он приложит все усилия для очередной победы над «латикс».

«Уиган» не может забить «Барнсли» 3 игры подряд и проиграл на выезде две встречи. За 2.46 ставим на двойной исход с победой «Барнсли» и отрицательным вариантом «обе забьют».