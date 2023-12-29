В 25-м утре Первой лиги Англии «Флитвуд» сыграет с «Болтоном». Игра состоится на «Хайбери» 29 декабря. Начало в 22:45 мск. «Флитвуд» — «Болтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Флитвуд»

«Флитвуд» находится в нижней части турнирной таблицы — на 23-й позиции. На его счету сейчас 18 набранных очков и всего 8 клуб набрал на домашнем поле.

«Тральщики» смогли дважды сыграть вничью и добрать хотя бы пару нужных пунктов. Они разошлись миром с «Портсмутом» и «Карлайл Юнайтед». В обоих матчах была зафиксирована ничья 1:1.

Благодаря ничьим команда прервала серию из семи поражений. Стоит отметить, что дома она проиграла 2 из 3 последних выступлений.

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В сего за 22 матча нынешнего сезона «Флитвуд» набрал 4 победы, сыграл 6 раз вничью и потерпел 12 поражений.

«Болтон»

У гостей 45 очков. Победа позволит им навязать дальнейшую борьбу «Питерборо» за 2-е место. Сейчас равное количество баллов.

Видно, что «Болтон» уверенно шагает к своей цели. Он набрал по 3 очка в прошлых двух турах. На своем поле клуб обыграл «Лейтон Ориент» со счетом 3:2, а также минимально выиграл на выезде у «Линкольна».

Серии побед предшествовали неудачи в матчах с «Портсмутом» (0:2) и «Бристоль Роверс» (1:2).

У «волшебников» есть одна проблема — результативность на выезде. Клуб забил всего один мяч в минувших трех турах. Это один из самых худших результатов в турнире.

Прогноз и ставка

«Болтон» фаворит за 1.88. Ставка на победу хозяев принимается с котировкой 3.90. Ничью рассчитают по коэффициенту 3.70.

«Болтон» ведет борьбу за 2-е место. Нет лучшей возможности набрать 3 очка, чем игра с аутсайдером. Тем более тем, который почти не забивает и пропускает больше всех.

«Волшебники» наколдуют себе победу, продлят серию и если повезет, выйдут на 2-ю строчку. Ставка на успех гостей.