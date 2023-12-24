24 декабря в рамках 19-го тура чемпионата Шотландии «Мотеруэлл» сыграет против «Рейнджерс». Начало игры запланировано на 15:00 по мск. «Мотеруэлл» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мотеруэлл»

Команда занимает предпоследнее 11-е место в таблице чемпионата Шотландии с 16-ю очками в активе. «Мотеруэллу» будет очень тяжело добраться до 6-й позиции, которая обезопасит команду от группы вылета.

Стоит отметить, что команда безобразно играет в обороне, пропустив 29 голов за 18 встреч — это худший показатель лиге. При этом, «Мотеруэлл» забил не так уж и мало — 20 голов.

Команда уже давно не побеждала. «Мотеруэлл» не может выиграть уже 14 матчей подряд. За этот период команда проиграла 8 матчей и 6 раз сыграла вничью.

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К слову, в последних 2-х матчах чемпионата «Мотеруэлл» поделил очки с «Сент-Джонстоном» (1:1) и «Сент-Мирреном» (0:0). В предстоящем матче команда встретится с одним из лидеров чемпионата — «Рейнджерсом». Сможет ли «Мотеруэлл» зацепиться за результат? Шансом, объективно, мало.

«Рейнджерс»

Эта команда продолжает вести отчаянную борьбу с «Селтиком» за 1-ю строчку в таблице чемпионата Шотландии. «Рейнджерс» отстает от лидера лишь на 2 балла, имея при этом игру в запасе. Команда делает все возможное, чтобы завоевать чемпионство в нынешнем сезоне.

У «Рейнджерса» затянулась беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 16 матчей во всех турнирах. В последнем туре команда одолела «Сент-Джонстон» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. К слову, соперник так и не смог нанести ни одного удара в створ ворот.

Это не удивительно, ведь у «Рейнджерса» прекрасная оборона. Команда пропустила всего 8 голов за 17 встреч, а в гостях за 8 поединков «Рейнджерс» пропустил всего 2 гола.

Стоит отметить, что «Мотеруэлл» и «Рейнджерс» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 9-го тура «светло-синие» обыграли своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 24-й минуте. Сможет ли команда вновь оставить свои ворота в неприкосновенности? Судя по последним поединкам, «Рейнджерсу» будет по силам это сделать.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Рейнджерс» коэффициент на победу которого равен 1.33. Успех «Мотеруэлла» оценивается в 8.60, ничья — в 5.25.

«Рейнджерс» очень силен в последнее время. Можно предположить, что хозяева так и не смогут поразить ворота гостей.

Поэтому наши прогноз и ставка — Индивидуальный тотал «Мотеруэлла» 0.5 меньше за 1.93.

Еще один вариант ставки — Победа «Рейнджерса» в 1-м тайме и в матче за 1.77.