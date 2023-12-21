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    Ставка на уверенную победу АЕКа

    «Пансерраикос» — АЕК. Ставки (к. 1.93) и прогноз на чемпионат Греции 21 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пансерраикос» — АЕК
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    21 декабря состоится встреча 15-го тура греческой Суперлиги между «Пансерраикосом» и АЕКом. Стартовый свисток прозвучит 18:00 по мск. «Пансерраикос» — АЕК: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Пансерраикос»

    Для одной из худших команд чемпионата Греции выход в четвертьфинал национального кубка является важным событием. Именно этого добился «Пансерраикос» 5 декабря, когда на выезде обыграл «Астерас» со счетом 2:0.

    На фоне серии из четырех поражений в Суперлиге победа в Кубке стала глотком свежего воздуха. При этом стоит отметить, что 2 гола хозяев в ворота «Астераса» стали единственными за 5 последних поединков.

    В чемпионате «Пансерраикос» потерпел крупное поражение от ПАОКа со счетом 0:5. С результатом 0:1 команда уступила «Волосу» и «Астерасу».

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    В минувшем туре клуб на своем поле проиграл «Олимпиакосу» 0:1, записав в свой актив 7-е поражение. В таблице он занимает 11-е место с 13 очками на счету.

    АЕК

    АЕК является второй командой лиги с 31 очком на счету. От лидера в лице ПАОКа он отстает всего на один пункт. При этом из убойной четверки («Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК, ПАОК) клуб имеет наименьшее количество забитых мячей. Их всего 25.

    За 14 туров АЕК набрал 9 побед и 4 ничьи. За весь прошедший отрезок сезона хозяева проиграли только ОФИ (0:2). Последнюю победу команда одержала в начале декабря, обыграв 1:0 «Арис».

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    • 14 декабря «желто-черные» проиграли «Аяксу» 1:3 в Лиге Европы. Через 4 дня они сыграли вничью с «Панетоликосом» (2:2).

    Отметим, что проиграв «Аяксу», АЕК вылетел из еврокубков, поскольку до матча он шел третьим и мог попасть в плей-офф Лиги конференций.

    Прогноз и ставка

    10.0 и 1.29 — ставки на победу одной и другой команды принимаются с такими котировками. На ничью можно поставить за 5.60.

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    «Пансерраикос» выиграл 3 из 4 домашних матчей. Однако в гости приедет злой АЕК, который вылетел из Лиги Европы и не проигрывает в Суперлиге 8 встреч подряд.

    АЕК выиграл 2 из 3 очных поединков против «Пансерраикоса». Судя по сухой серии поражений хозяев, гостям и в этот раз светит уверенная победа. Ставка на сухую победу АЕКа за 1.93. Напомним, что в чемпионате «Пансерраикос» не забивает уже 4 матча.

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    «Пансерраикос» — АЕК: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на футбол. Ставка на уверенную победу АЕКа
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