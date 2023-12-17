В воскресенье, 17 декабря, в рамках 16-го тура итальянской Серии А «Лацио» на своем поле примет «Интер». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Лацио» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лацио»

Римляне являются середняком текущего сезона итальянской Серии А. По итогам пятнадцати туров команда из Рима имеет в своем актив 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице. Римский коллектив только на три пункта отстает от шестого «Наполи», но на девять баллов опережает зону вылета, где располагается «Эмполи».

Столичная команда смогла шестнадцать раз поразить ворота соперника и столько же раз пропустили в свои. Также коллектив из столицы Италии продолжает борьбу в Кубке страны, где уже прошел «Дженоа» (1:0) и теперь в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в паре «Рома» — «Кремонезе».

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Помимо этого, «бело-небесно-голубые» смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. На групповом этапе самого престижного клубного турнира Старого Света соперниками «орлят» были «Атлетико», «Фейеноорд» и «Селтик». «Орлы» стали вторыми в своей группе и их соперник по 1/8 финала определится позже.

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В последнем туре «Лацио» на выезде сыграл вничью с «Вероной» (1:1), а до этого дома переиграл «Кальяри». Перед этим подопечные Маурицио Сарри в гостях уступили «Салернитане» (1:2) и в родных стенах поделили очки с «Ромой» (0:0).

«Интер»

В чемпионате страны «змеи» стартовали отлично. Миланский коллектив одержал двенадцать побед в пятнадцати матчах при одном поражении и двух ничьих. «Желанные» смогли 37 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только семь (меньше всех в лиге) мячей.

В настоящий момент «Интер» имеет в своем активе 38 баллов и лидирует в турнирной таблице. Главным конкурентом команды считается «Ювентус», который отстает только на два очка. Третий «Милан» уже в целых девяти баллах от лидера.

Что касается Лиги чемпионов, то «нерадзурри» не смогли стать первыми в своей группе. Они дважды сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1, 0:0), победили и поделили очки с «Бенфикой» (1:0, 3:3), а также дважды выиграли у «Зальцбурга» (2:1, 1:0). В итоге они стали вторыми в своей группе.

В последних играх «Интер» разгромил «Удинезе» (4:0) и «Наполи» (3:0), а до этого в гостях сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1), в родных стенах переиграл «Фрозиноне» (2:0) и на выезде одолел «Аталанту» (2:1). Перед этим подопечные Симоне Индзаги также победили «Рому» (1:0) и «Торино» (3:0), а также сыграли вничью с «Болоньей».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» предлагают поставить за 1.78.

На викторию «Лацио» дают 4.90, ничья оценена в 3.70.

Наши прогноз и ставка — победа «Интера».

Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.