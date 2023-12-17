В матче 16-го тура Эредивизии «АЗ Алкмар» примет на своем поле ПСВ. Встреча состоится 17 декабря в Алкмаре. Начало в 22:00 мск. «АЗ Алкмар» — ПСВ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«АЗ Алкмар»

Хозяева вылетели из еврокубков, не сумев зацепиться в Лиге конференций. В последнем туре команда проиграла «Легии» 0:2 и по итогу уступила ей 6 очков в борьбе за 2-е место.

Таким образом, «АЗ Алкмар» может теперь полностью сосредоточиться на матчах в чемпионате. Сейчас у него борьба с «Фейеноордом» за 2-е место. С 33 баллами на счету клуб отстает от «крестьян» на 2 пункта.

Коэффициенты матча АЗ Алкмар — ПСВ 1X2Новым игрокам 4.153.851.80Бонус$9500

«Красно-белым» критически важно продолжить свой победный путь. В прошлом туре они выиграли у «Алмере Сити» 4:0. Это случилось после поражения от «Неймегена» 1:2, когда команда второй тур подряд потеряла очки.

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Дома АЗ выиграл 3 из 4 последних поединков. При этом серьезным оппонентам, таким как «Астон Вилла», клуб проиграл.

ПСВ

У ПСВ все хорошо сразу на двух фронтах. Он лучший в чемпионате Нидерландов. С 45 баллами клуб опережает «Фейеноорд» сразу на 10 пунктов.

В Лиге чемпионов гости добились выхода в плей-офф. Так что это исторический сезона для ПСВ. В последних турах все решили победа над «Севильей» со счетом 3:2 и ничья с «Арсеналом» 1:1.

В чемпионате ПСВ никому не дает спусков. В минувших турах он подтвердил свою хорошую форму победами над «Фейеноордом» (2:1) и «Твенте» (3:0). В последнем матче была победа над «Херенвеном» (2:0).

Отметим, что коллектив из Эйндховена выиграла все 15 матчей чемпионата. На его счету 52 забитых и всего 6 пропущенных голов.

Прогноз и ставка

Для АЗ это будет первая серьезная проверка в чемпионате. Но, скорее всего, опыт будет неудачным. ПСВ в отличной форме и на моральном подъеме после выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Победу ПСВ в этом матче букмекер дает за 1.81. За АЗ ставка принимается с котировкой 4.30.

Ставка на победу ПСВ. Перед АЗ клуб не единожды оказал, что он лучше, обыграв «Севилью», «Фейеноорд», «Твенте», а также сыграв вничью с «Арсеналом».

ПСВ очень мало пропускает в чемпионате. В 4 из 5 туров он сохранил ворота пустыми. На сухую победу гостей можно поставить за 3.15.