ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад Фрибет 2024 рубля БК ПариФрибет 2024 рубля в БК Pari. Как получить и вывести? «Манчестер Сити» — главный фаворит турнираЛига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф
    Все новости спорта

    ПСВ никто не остановит

    «АЗ Алкмар» — ПСВ. Ставки (к. 1.81) и прогноз на чемпионат Нидерландов 17 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на АЗ Алкмар Прогнозы на ПСВ
    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмар» — ПСВ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гус Тиль
    В матче 16-го тура Эредивизии «АЗ Алкмар» примет на своем поле ПСВ. Встреча состоится 17 декабря в Алкмаре. Начало в 22:00 мск. «АЗ Алкмар» — ПСВ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 17 Декабря 2023 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 22:00 ПСВ ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
    •

    «АЗ Алкмар»

    Хозяева вылетели из еврокубков, не сумев зацепиться в Лиге конференций. В последнем туре команда проиграла «Легии» 0:2 и по итогу уступила ей 6 очков в борьбе за 2-е место.

    Таким образом, «АЗ Алкмар» может теперь полностью сосредоточиться на матчах в чемпионате. Сейчас у него борьба с «Фейеноордом» за 2-е место. С 33 баллами на счету клуб отстает от «крестьян» на 2 пункта.

    Коэффициенты матча АЗ Алкмар — ПСВ

    1X2Новым игрокам
  • 4.153.851.80Бонус$9500
    •

    «Красно-белым» критически важно продолжить свой победный путь. В прошлом туре они выиграли у «Алмере Сити» 4:0. Это случилось после поражения от «Неймегена» 1:2, когда команда второй тур подряд потеряла очки.

    Все прогнозы на футбол

    Дома АЗ выиграл 3 из 4 последних поединков. При этом серьезным оппонентам, таким как «Астон Вилла», клуб проиграл.

    ПСВ

    У ПСВ все хорошо сразу на двух фронтах. Он лучший в чемпионате Нидерландов. С 45 баллами клуб опережает «Фейеноорд» сразу на 10 пунктов.

    В Лиге чемпионов гости добились выхода в плей-офф. Так что это исторический сезона для ПСВ. В последних турах все решили победа над «Севильей» со счетом 3:2 и ничья с «Арсеналом» 1:1.

  • Забытые претенденты на «Золотой мяч»: Кэхилл, «Маленький Моцарт» и другие. Где они сейчас?
  • Целый ряд игроков, имена которых вы, возможно, не ожидали услышать, был номинирован на «Золотой мяч»
  • 12/12/2023

    • В чемпионате ПСВ никому не дает спусков. В минувших турах он подтвердил свою хорошую форму победами над «Фейеноордом» (2:1) и «Твенте» (3:0). В последнем матче была победа над «Херенвеном» (2:0).

    Отметим, что коллектив из Эйндховена выиграла все 15 матчей чемпионата. На его счету 52 забитых и всего 6 пропущенных голов.

    Прогноз и ставка

    Для АЗ это будет первая серьезная проверка в чемпионате. Но, скорее всего, опыт будет неудачным. ПСВ в отличной форме и на моральном подъеме после выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Победу ПСВ в этом матче букмекер дает за 1.81. За АЗ ставка принимается с котировкой 4.30.

    Ставка на победу ПСВ. Перед АЗ клуб не единожды оказал, что он лучше, обыграв «Севилью», «Фейеноорд», «Твенте», а также сыграв вничью с «Арсеналом».

    ПСВ очень мало пропускает в чемпионате. В 4 из 5 туров он сохранил ворота пустыми. На сухую победу гостей можно поставить за 3.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.98
  • Прогноз на матч Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Россия 25 — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ипсвич — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сельта — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лечче — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Дармштадт — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Бохум — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Майнц — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Борнмут — Лутон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «АЗ Алкмар» — ПСВ: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. ПСВ никто не остановит
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры