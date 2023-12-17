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    Продолжится ли победная поступь «Аякса»?

    «Аякс» — «Зволле». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Эредивизия, 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Зволле»
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    «Аякс» — фаворит матча
    «Аякс» сыграет на своем поле с «Зволле» в рамках 16-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 18:45 мск. «Аякс» — «Зволле»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 17 Декабря 2023 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 18:45 ПЕК Зволле ПЕК Зволле
  • Зволле
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    «Аякс»

    По итогам 15-ти туров нидерландской Эредивизии «Аякс» занимает пятое место в турнирной таблице с отставанием в девять очков от зоны Лиги чемпионов.

    Команда также выступает в еврокубках, где вылетела по итогам групппового раунда из Лиги Европы, пропустив вперед в квартете «Брайтон» и «Марсель», и теперь сыграет в плей-офф Лиги конференций.

    Коэффициенты матча Аякс — ПЕК Зволле

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  • 1.256.5010.00Бонус$9500
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    В своем последнем матче клуб одержал победу. На своем поле ему удалось обыграть греческий АЕК (3:1) как раз в заключительном туре группового этапа ЛЕ.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка во всех турнирах, так что текущая форма амстердамцев сулит им отличные шансы на успех.

    «Зволле»

    После 11-ти туров чемпионата Нидерландов «Зволле» находится на 11-й строчке в турнирной таблице, опережая зону вылета (17-е место) на шесть очков.

    При этом команда на четыре очка опережает 16-ю позицию, которая требует по завершении розыгрыша чемпионата сыграть плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

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    • В своем последнем матче клуб потерпел поражение. На своем поле она не смогла сдержать «Неймеген», который одержал уверенную победу с результатом 3:1.

    В четырех последних поединках, которые пришлись на нидерландское первенство, коллектив потерпел три поражения и одержал одну победу, так что с такой формой гостям сложно рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Аякс», коэффициент на победу которого равен 1,25. Успех «Зволле» оценивается в 10,00, ничья — в 6,50.

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    В пяти из семи последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 1,90.

    Еще один вариант ставки — «Аякс» выиграет при тотал больше 3,5 голов за 2,20, ведь в четырех последних матчах хозяева выиграли, а в пяти из семи последних их поединков было забито больше 3,5 голов.

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    «Аякс» — «Зволле»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная поступь «Аякса»?
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