«Аякс» сыграет на своем поле с «Зволле» в рамках 16-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 18:45 мск. «Аякс» — «Зволле»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аякс»

По итогам 15-ти туров нидерландской Эредивизии «Аякс» занимает пятое место в турнирной таблице с отставанием в девять очков от зоны Лиги чемпионов.

Команда также выступает в еврокубках, где вылетела по итогам групппового раунда из Лиги Европы, пропустив вперед в квартете «Брайтон» и «Марсель», и теперь сыграет в плей-офф Лиги конференций.

Коэффициенты матча Аякс — ПЕК Зволле 1X2Новым игрокам 1.256.5010.00Бонус$9500

В своем последнем матче клуб одержал победу. На своем поле ему удалось обыграть греческий АЕК (3:1) как раз в заключительном туре группового этапа ЛЕ.

Все прогнозы на футбол

На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка во всех турнирах, так что текущая форма амстердамцев сулит им отличные шансы на успех.

«Зволле»

После 11-ти туров чемпионата Нидерландов «Зволле» находится на 11-й строчке в турнирной таблице, опережая зону вылета (17-е место) на шесть очков.

При этом команда на четыре очка опережает 16-ю позицию, которая требует по завершении розыгрыша чемпионата сыграть плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

В своем последнем матче клуб потерпел поражение. На своем поле она не смогла сдержать «Неймеген», который одержал уверенную победу с результатом 3:1.

В четырех последних поединках, которые пришлись на нидерландское первенство, коллектив потерпел три поражения и одержал одну победу, так что с такой формой гостям сложно рассчитывать на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Аякс», коэффициент на победу которого равен 1,25. Успех «Зволле» оценивается в 10,00, ничья — в 6,50.

В пяти из семи последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 1,90.

Еще один вариант ставки — «Аякс» выиграет при тотал больше 3,5 голов за 2,20, ведь в четырех последних матчах хозяева выиграли, а в пяти из семи последних их поединков было забито больше 3,5 голов.