11 декабря в матче 15-го тура итальянской Серии А сыграют «Кальяри» и «Сассуоло». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Кальяри» — «Сассуоло»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кальяри»

«Кальяри» ведет борьбу за выживание. Сейчас команда находится на предпоследнем, 19-м месте. Набрано 10 очков в 14 встречах.

В активе «Кальяри» на данный момент только две победы. Последняя была одержана 5 ноября. Тогда клуб дома одолел «Дженоа» со счетом 2:1.

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Одна из главных проблем «Кальяри» — игра в обороне. Команда ненадежно действует в защите. В 14 играх пропущено 26 голов — это один из худших показателей в Серии А.

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«Кальяри» в нынешнем сезоне выигрывал только домашние матчи. На выезде команда играет неудачно. Последние два гостевых поединка закончились поражениями от «Ювентуса» (1:2) и «Лацио» (0:1).

«Сассуоло»

«Сассуоло» застрял в нижней части таблицы. Клуб не может чувствовать себя безопасно, поскольку зона вылета совсем близко. Два-три неудачных матча — и команда опустится еще ниже.

После 14 туров «Сассуоло» с 15 очками находится на 15-м месте. Отрыв от «Кальяри» составляет пять баллов.

«Сассуоло» в конце ноября на выезде одержал важную победу над «Эмполи». В результативном матче гости одолели соперника со счетом 4:3. Команды находились рядом в таблице, но этот успех помог «Сассуоло» немного улучшить свое положение.

«Сассуоло» можно назвать командой настроения. Клуб может провалить матчи с «Торино» или «Фрозиноне», но по-боевому настроиться на противостояние с «Интером». Напомним, 27 сентября «Сассуоло» на выезде сенсационно победил миланский клуб со счетом 2:1. Какой результат будет на этот раз?

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кальяри» можно поставить за 2.34. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.10. Ничья оценена — в 3.55.

Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.55.

Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 2.35.