«Кальяри»
«Кальяри» ведет борьбу за выживание. Сейчас команда находится на предпоследнем, 19-м месте. Набрано 10 очков в 14 встречах.
В активе «Кальяри» на данный момент только две победы. Последняя была одержана 5 ноября. Тогда клуб дома одолел «Дженоа» со счетом 2:1.
Коэффициенты матча Кальяри — Сассуоло
Одна из главных проблем «Кальяри» — игра в обороне. Команда ненадежно действует в защите. В 14 играх пропущено 26 голов — это один из худших показателей в Серии А.
«Кальяри» в нынешнем сезоне выигрывал только домашние матчи. На выезде команда играет неудачно. Последние два гостевых поединка закончились поражениями от «Ювентуса» (1:2) и «Лацио» (0:1).
«Сассуоло»
«Сассуоло» застрял в нижней части таблицы. Клуб не может чувствовать себя безопасно, поскольку зона вылета совсем близко. Два-три неудачных матча — и команда опустится еще ниже.
После 14 туров «Сассуоло» с 15 очками находится на 15-м месте. Отрыв от «Кальяри» составляет пять баллов.
«Сассуоло» в конце ноября на выезде одержал важную победу над «Эмполи». В результативном матче гости одолели соперника со счетом 4:3. Команды находились рядом в таблице, но этот успех помог «Сассуоло» немного улучшить свое положение.
«Сассуоло» можно назвать командой настроения. Клуб может провалить матчи с «Торино» или «Фрозиноне», но по-боевому настроиться на противостояние с «Интером». Напомним, 27 сентября «Сассуоло» на выезде сенсационно победил миланский клуб со счетом 2:1. Какой результат будет на этот раз?
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кальяри» можно поставить за 2.34. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.10. Ничья оценена — в 3.55.
Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.55.
Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 2.35.