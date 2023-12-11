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    «Кальяри» — «Сассуоло». Ставка (к. 3.55) и прогноз на футбол, итальянская Серия А, 11 декабря 2023 года

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    «Сассуоло»
    11 декабря в матче 15-го тура итальянской Серии А сыграют «Кальяри» и «Сассуоло». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Кальяри» — «Сассуоло»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Декабря 2023 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 22:45 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Кальяри»

    «Кальяри» ведет борьбу за выживание. Сейчас команда находится на предпоследнем, 19-м месте. Набрано 10 очков в 14 встречах.

    В активе «Кальяри» на данный момент только две победы. Последняя была одержана 5 ноября. Тогда клуб дома одолел «Дженоа» со счетом 2:1.

    Коэффициенты матча Кальяри — Сассуоло

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    Одна из главных проблем «Кальяри» — игра в обороне. Команда ненадежно действует в защите. В 14 играх пропущено 26 голов — это один из худших показателей в Серии А.

    Все прогнозы на футбол

    «Кальяри» в нынешнем сезоне выигрывал только домашние матчи. На выезде команда играет неудачно. Последние два гостевых поединка закончились поражениями от «Ювентуса» (1:2) и «Лацио» (0:1).

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» застрял в нижней части таблицы. Клуб не может чувствовать себя безопасно, поскольку зона вылета совсем близко. Два-три неудачных матча — и команда опустится еще ниже.

    После 14 туров «Сассуоло» с 15 очками находится на 15-м месте. Отрыв от «Кальяри» составляет пять баллов.

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  • 06/12/2023

    • «Сассуоло» в конце ноября на выезде одержал важную победу над «Эмполи». В результативном матче гости одолели соперника со счетом 4:3. Команды находились рядом в таблице, но этот успех помог «Сассуоло» немного улучшить свое положение.

    «Сассуоло» можно назвать командой настроения. Клуб может провалить матчи с «Торино» или «Фрозиноне», но по-боевому настроиться на противостояние с «Интером». Напомним, 27 сентября «Сассуоло» на выезде сенсационно победил миланский клуб со счетом 2:1. Какой результат будет на этот раз?

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кальяри» можно поставить за 2.34. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.10. Ничья оценена — в 3.55.

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    Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.55.

    Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 2.35.

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    «Кальяри» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 11.12.2023. Прогнозы на футбол. Командам не удастся выявить сильнейшего
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