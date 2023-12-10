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    «Брест» совершит удачную гастроль

    «Мец» — «Брест». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 декабря 2023 года

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    «Брест»
    «Мец» сыграет на своем поле с «Брестом» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 17:00 мск. «Мец» — «Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Декабря 2023 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 17:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    «Мец»

    Эта команда нынешний сезон проводит на своем уровне. «Мец» находится на 11 месте турнирной таблицы, ни на что серьезное не претендуя.

    Причем с реализацией у команды имеются серьезные проблемы. В 14 поединках Лиги 1 игроки «Меца» настреляли всего 15 мячей.

    Коэффициенты матча Метц — Брест

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    В предыдущем туре «Мец» потерпел поражение. Команда Ласло Белени по всем статьям уступила «Лиллю» (0:2).

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    А вот до того команда переиграла «Лорьян» (3:2). Да и вообще, стабильностью результаты «Меца» явно не отличаются.

    И уж наверняка хозяева постараются воспользоваться преимуществом своего поля. Команда Белени точно не будет отсиживаться в тылах.

    «Брест»

    Эта команда вполне способна побороться за выход в еврокубки. Правда, пока что «Брест» осел на 7 месте в таблице.

    В плане реализации команда выглядит не столь выразительно. В 14 матчах игроки «Бреста» отличились 18 голами.

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    • Свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. «Брест» в родных стенах не сумел переиграть «Страсбург» (1:1).

    А вот до того команда добыла две виктории подряд. Причем в них «Брест» забил в сумме 6 раз, пропустив всего один мяч.

    Наверняка «Брест» будет действовать с позиции силы. Гости более стабильны, да и с обороной у них относительный порядок.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бреста» предлагают — 2.24.

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    На викторию «Меца» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.52.

    «Брест» выглядит монолитнее соперника, и наверняка в этом матче будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Бреста». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.23.

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    «Мец» — «Брест»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. «Брест» совершит удачную гастроль
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