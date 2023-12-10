«Мец» сыграет на своем поле с «Брестом» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 17:00 мск. «Мец» — «Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мец»

Эта команда нынешний сезон проводит на своем уровне. «Мец» находится на 11 месте турнирной таблицы, ни на что серьезное не претендуя.

Причем с реализацией у команды имеются серьезные проблемы. В 14 поединках Лиги 1 игроки «Меца» настреляли всего 15 мячей.

Коэффициенты матча Метц — Брест 1X2Новым игрокам 3.553.352.20Бонус$9500

В предыдущем туре «Мец» потерпел поражение. Команда Ласло Белени по всем статьям уступила «Лиллю» (0:2).

Все прогнозы на Лигу 1

А вот до того команда переиграла «Лорьян» (3:2). Да и вообще, стабильностью результаты «Меца» явно не отличаются.

И уж наверняка хозяева постараются воспользоваться преимуществом своего поля. Команда Белени точно не будет отсиживаться в тылах.

«Брест»

Эта команда вполне способна побороться за выход в еврокубки. Правда, пока что «Брест» осел на 7 месте в таблице.

В плане реализации команда выглядит не столь выразительно. В 14 матчах игроки «Бреста» отличились 18 голами.

Свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. «Брест» в родных стенах не сумел переиграть «Страсбург» (1:1).

А вот до того команда добыла две виктории подряд. Причем в них «Брест» забил в сумме 6 раз, пропустив всего один мяч.

Наверняка «Брест» будет действовать с позиции силы. Гости более стабильны, да и с обороной у них относительный порядок.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бреста» предлагают — 2.24.

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На викторию «Меца» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.52.

«Брест» выглядит монолитнее соперника , и наверняка в этом матче будет активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Бреста». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.23.