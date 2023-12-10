«Мец»
Эта команда нынешний сезон проводит на своем уровне. «Мец» находится на 11 месте турнирной таблицы, ни на что серьезное не претендуя.
Причем с реализацией у команды имеются серьезные проблемы. В 14 поединках Лиги 1 игроки «Меца» настреляли всего 15 мячей.
Коэффициенты матча Метц — Брест
В предыдущем туре «Мец» потерпел поражение. Команда Ласло Белени по всем статьям уступила «Лиллю» (0:2).
А вот до того команда переиграла «Лорьян» (3:2). Да и вообще, стабильностью результаты «Меца» явно не отличаются.
И уж наверняка хозяева постараются воспользоваться преимуществом своего поля. Команда Белени точно не будет отсиживаться в тылах.
«Брест»
Эта команда вполне способна побороться за выход в еврокубки. Правда, пока что «Брест» осел на 7 месте в таблице.
В плане реализации команда выглядит не столь выразительно. В 14 матчах игроки «Бреста» отличились 18 голами.
Свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. «Брест» в родных стенах не сумел переиграть «Страсбург» (1:1).
А вот до того команда добыла две виктории подряд. Причем в них «Брест» забил в сумме 6 раз, пропустив всего один мяч.
Наверняка «Брест» будет действовать с позиции силы. Гости более стабильны, да и с обороной у них относительный порядок.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бреста» предлагают — 2.24.
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На викторию «Меца» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.52.
«Брест»
Наш прогноз — Победа «Бреста». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.23.