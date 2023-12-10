«Барселона» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Жирона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Барселона»

Коллектив из Барселоны набрал 34 очка по итогам первых пятнадцати туров. «Блаугранас» отлично стартовали в новом сезоне Примеры, проиграв только одну игру. Они выиграли десять матчей и четырежды сыграли вничью. Каталонцы смогли 28 раз поразить ворота соперника и четырнадцать раз пропустили в свои.

Таким образом, «сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Реала» и «Жироны» на четыре пункта. Несмотря на это, команда из столицы Каталонии все равно остается одной из фаворитов на то, чтобы защитить титул и выиграть чемпионат.

Коэффициенты матча Барселона — Жирона 1X2Новым игрокам 1.504.905.80Бонус$9500

Также «Барселона» провела уже пять матчей в Лиге чемпионов. Подопечные Хави обменялись победами с «Шахтером» (2:1, 0:1), дважды переиграли «Порту» (1:0, 2:1) и разгромили «Антверпен» (5:0). Они досрочно вышли в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В последней игре команда из одноименного города на своем поле одолела «Атлетико» (1:0), а до этогго на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1), в родных стенах переиграла «Алавес» (2:1) и в гостях справилась с «Реалом Сосьедад» (1:0). Перед этим же было единственное поражение от «Реала» (1:2).

«Барселона»

Команда из из одноимённого города в одноименной провинции в составе автономного сообщества Каталония является главной сенсацией сезона не только в чемпионате Испании, но и во всех топ-5 лигах Европы. «Жиронцам» удается удерживаться на верху турнирной таблицы, показывать хороший футбол и бороться за золотые медали.

Сейчас «бело-красные» имеют в своем активе 38 очков и делят первое место в турнирной таблице с «Реалом». Также они на четыре пункта опережают «Барселону» и на семь — «Атлетико». Коллектив из Жироны смог забить 34 мяча (больше всех в лиге), а пропустил всего 18.

В еврокубках «Жирона» не выступает, но уже успела пройти две стадии Кубка страны. Сначала она одолела скромную «Сан-Року» (2:1), а среди недели переиграла и «Ориуэлу» (5:2). В 1/16 финала коллектив уже ждет более серьезный соперник.

В последней игре чемпионата подопечные Мичела в волевом стиле одолели «Валенсию» (2:1), а до этого была ничья с «Атлетиком» (1:1). Перед этим же жиронцы добыли пять побед подряд. Последнее поражение было еще от «Реала» (0:3) 30 сентября.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают поставить за 1.53.

На викторию «Жироны» дают 5.70, ничья оценена в 4.90.

Поставим на очередную сенсацию от «Жироны» — на то, что команды не смогут выявить сильнейшего.

Также сделаем ставку на то, что команды смогут пробить тотал и забьют четыре мяча на двоих.