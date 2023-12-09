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    «Леванте» и на этот раз не проиграет «Спортингу»?

    «Спортинг» Хихон — «Леванте». Прогноз и ставка (к. 1.81) на футбол 9 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Леванте»
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    «Леванте»
    Хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет против «Леванте» в 19-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 9 декабря, начнется в 20:30 по мск. «Спортинг» Хихон — «Леванте»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 09 Декабря 2023 года
    Спортинг Хихон
  • Хихон
    •  Спортинг Хихон 20:30 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Спортинг» Хихон

    С 32 набранными очками «Спортинг» делит второе место с «Вальядолидом» в турнирной таблице Сегунды. От лидера он отстает на четыре балла.

    Хихонский коллектив в этом чемпионате выиграл девять встреч из 18 проведенных, пять матчей еще свел вничью и потерпел четыре фиаско, забил 25 голов при 14 пропущенных.

    Коэффициенты матча Спортинг Хихон — Леванте

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    В прошлом туре «красно-белых» на выезде проиграли аутсайдеру «Картахене» 0:1. И этим фиаско они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию, в которой они трижды победили и четыре матча свели вничью.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Домашние встречи «Спортинг» проводит очень сильно и еще ни кому не проигрывал в данном чемпионате. У коллектива шесть викторий и две ничьи.

    «Леванте»

    «Леванте» после 18 проведенных туров в текущем чемпионате второй испанской лиги с 27 зачетными пунктами находится на десятой строчке и от шестой отстает на три очка.

    Клуб из Валенсии добился семи викторий, шесть встреч свел вничью и потерпел пять поражений. Забили и пропустили в этом чемпионате левантийцы по 23 гола.

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    • В прошлом туре «Леванте» на своем поле переиграл со счетом 2:1 «Вальядолид». И этим результатом он прервал свою безвыигрышную серию из шести встреч, в которой четыре раза проиграл.

    Вне родных стен «лягушки» в текущем чемпионате пока соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по три раза.

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    «Леванте» не проигрывает« Спортингу» вот уже на протяжении четырех последних игр, выиграв в этом отрезке два матча при двух мировых исходах.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спортинга» — 2.12, победа «Леванте» — 3.65, ничья — 3.20.

    В этом поединке ставим на непроигрыш приезжего коллектива, ведь он весьма неплохо играет против «Спортинга» в последнее время.

    Плюс к этому ставим еще на то, что поединок не оставит зрителей без голов и в матче будет забито 2-3 мяча.

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    «Спортинг» Хихон — «Леванте»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. «Леванте» и на этот раз не проиграет «Спортингу»?
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