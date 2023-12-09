Хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет против «Леванте» в 19-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 9 декабря, начнется в 20:30 по мск. «Спортинг» Хихон — «Леванте»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Спортинг» Хихон

С 32 набранными очками «Спортинг» делит второе место с «Вальядолидом» в турнирной таблице Сегунды. От лидера он отстает на четыре балла.

Хихонский коллектив в этом чемпионате выиграл девять встреч из 18 проведенных, пять матчей еще свел вничью и потерпел четыре фиаско, забил 25 голов при 14 пропущенных.

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В прошлом туре «красно-белых» на выезде проиграли аутсайдеру «Картахене» 0:1. И этим фиаско они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию, в которой они трижды победили и четыре матча свели вничью.

Календарь и таблица испанской Примеры

Домашние встречи «Спортинг» проводит очень сильно и еще ни кому не проигрывал в данном чемпионате. У коллектива шесть викторий и две ничьи.

«Леванте»

«Леванте» после 18 проведенных туров в текущем чемпионате второй испанской лиги с 27 зачетными пунктами находится на десятой строчке и от шестой отстает на три очка.

Клуб из Валенсии добился семи викторий, шесть встреч свел вничью и потерпел пять поражений. Забили и пропустили в этом чемпионате левантийцы по 23 гола.

В прошлом туре «Леванте» на своем поле переиграл со счетом 2:1 «Вальядолид». И этим результатом он прервал свою безвыигрышную серию из шести встреч, в которой четыре раза проиграл.

Вне родных стен «лягушки» в текущем чемпионате пока соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по три раза.

«Леванте» не проигрывает« Спортингу» вот уже на протяжении четырех последних игр, выиграв в этом отрезке два матча при двух мировых исходах.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спортинга» — 2.12, победа «Леванте» — 3.65, ничья — 3.20.

В этом поединке ставим на непроигрыш приезжего коллектива, ведь он весьма неплохо играет против «Спортинга» в последнее время.

Плюс к этому ставим еще на то, что поединок не оставит зрителей без голов и в матче будет забито 2-3 мяча.