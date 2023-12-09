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    «Чайки» уверенно расправятся с «Бернли»

    «Брайтон» — «Бернли». Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, АПЛ, 9 декабря 2023 года

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    Роберто Де Дзерби
    «Брайтон» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 18:00 мск. «Брайтон» — «Бернли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Декабря 2023 года
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    «Брайтон»

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. «Брайтон» находится на 8 месте таблицы, сражаясь за выход в еврокубки.

    Причем с атакой у команды полнейший порядок. В 15 поединках чемпионата игроки «Брайтона» настреляли 32 мяча в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Бёрнли

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    В предыдущем туре чемпионата «Брайтон» добыл три очка. Подопечные Роберто Де Дзерби сумели одолеть «Брентфорд» (2:1).

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    До того команда уступила «Челси» со счетом 2:3. «Чайки» вообще выиграли в 7 матчах из 15, уступив четырежды.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Тем паче, соперник имеет явные проблемы с надежностью обороны.

    «Бернли»

    Эта команда обречена на сражение за место в элите. «Кларетовые» сейчас находятся на 19 месте, набрав лишь 7 очков.

    В плане реализации команда Венсана Компани явно не преуспевает. В 15 матчах игроки «Бернли» забили всего лишь 15 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Бернли» на выезде с минимальным счетом уступил «Вулверхэмптону».

    Зато до того «кларетовые» разнесли в щепки оборону «Шеффилд Юнайтед» (5:0). Впрочем, эта виктория стала лишь приятным моментом в череде последних выступлений.

    Наверняка «Бернли» будет действовать от обороны. Команда Компани наверняка будет рада даже одному зачетному баллу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.54.

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    На викторию «Бернли» дают — 6.32, ничья оценена — в 4.78.

    «Чайки» по игре выглядят монолитнее, к тому же «Бернли» многовато пропускает в свои ворота.

    Наш прогноз — Фора «Брайтона» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.47.

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    «Брайтон» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. «Чайки» уверенно расправятся с «Бернли»
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