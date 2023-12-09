«Брайтон»
Эта команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. «Брайтон» находится на 8 месте таблицы, сражаясь за выход в еврокубки.
Причем с атакой у команды полнейший порядок. В 15 поединках чемпионата игроки «Брайтона» настреляли 32 мяча в ворота соперников.
Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Бёрнли
В предыдущем туре чемпионата «Брайтон» добыл три очка. Подопечные Роберто Де Дзерби сумели одолеть «Брентфорд» (2:1).
До того команда уступила «Челси» со счетом 2:3. «Чайки» вообще выиграли в 7 матчах из 15, уступив четырежды.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Тем паче, соперник имеет явные проблемы с надежностью обороны.
«Бернли»
Эта команда обречена на сражение за место в элите. «Кларетовые» сейчас находятся на 19 месте, набрав лишь 7 очков.
В плане реализации команда Венсана Компани явно не преуспевает. В 15 матчах игроки «Бернли» забили всего лишь 15 раз.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Бернли» на выезде с минимальным счетом уступил «Вулверхэмптону».
Зато до того «кларетовые» разнесли в щепки оборону «Шеффилд Юнайтед» (5:0). Впрочем, эта виктория стала лишь приятным моментом в череде последних выступлений.
Наверняка «Бернли» будет действовать от обороны. Команда Компани наверняка будет рада даже одному зачетному баллу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.54.
На викторию «Бернли» дают — 6.32, ничья оценена — в 4.78.
«Чайки» по игре выглядят монолитнее, к тому же
Наш прогноз — Фора «Брайтона» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.47.