ЦСКА Ереван сыграет на своем поле с «Ноа» в рамках 20-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 17:00 мск. ЦСКА Ереван — «Ноа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ЦСКА Ереван

Эта команда нынешний сезон проводит относительно успешно. ЦСКА Ереван находится на 6 месте таблицы, не борясь за выживание.

Причем с атакой у команды не все так позитивно. В 19 поединках чемпионата армейцы настреляли всего 23 мяча.

В предыдущем туре чемпионата ЦСКА Ереван добыл важнейшую победу. Армейцы уверенно расправились с «Урарту» (2:0).

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До того команда учинила форменный разгром «Вану» (7:1). Да и вообще, победная серия ереванцев составляет 3 матча.

И уж наверняка хозяева постараются закрепиться на экваторе таблицы. Впрочем, даже ничейный исход в матче с одним из лидеров можно будет записывать в актив армейцев.

«Ноа»

Эта команда борется за медали чемпионата. На текущий момент «Ноа» вторая, однако сзади поджимает «Арарат-Армения».

В плане реализации «Ноа» преуспевает. В 19 поединках чемпионата Армении команда наколотила 41 мяч в ворота соперников.

Свой последний поединок команда провела успешно. «Ноа» не оставила никаких шансов аутсайдеру «Вану» (3:1).

Очные поединки с армейцами для команды складываются традиционно сложно. Из пяти последних матчей соперники по два раза огорчили друг друга.

Наверняка «Ноа» будет привычно активна у ворот соперника. Причем гости уж точно будут пытаться быстро найти бреши в обороне армейцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ноа» предлагают — 1.67.

На викторию ЦСКА Ереван дают — 4.44, ничья оценена — в 3.74.

«Ноа» по игре выглядит монолитнее, к тому же ЦСКА Ереван имеет проблемы с надежностью тылов .

Наш прогноз — Победа «Ноа» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.