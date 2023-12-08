ЦСКА Ереван
Эта команда нынешний сезон проводит относительно успешно. ЦСКА Ереван находится на 6 месте таблицы, не борясь за выживание.
Причем с атакой у команды не все так позитивно. В 19 поединках чемпионата армейцы настреляли всего 23 мяча.
В предыдущем туре чемпионата ЦСКА Ереван добыл важнейшую победу. Армейцы уверенно расправились с «Урарту» (2:0).
До того команда учинила форменный разгром «Вану» (7:1). Да и вообще, победная серия ереванцев составляет 3 матча.
И уж наверняка хозяева постараются закрепиться на экваторе таблицы. Впрочем, даже ничейный исход в матче с одним из лидеров можно будет записывать в актив армейцев.
«Ноа»
Эта команда борется за медали чемпионата. На текущий момент «Ноа» вторая, однако сзади поджимает «Арарат-Армения».
В плане реализации «Ноа» преуспевает. В 19 поединках чемпионата Армении команда наколотила 41 мяч в ворота соперников.
Свой последний поединок команда провела успешно. «Ноа» не оставила никаких шансов аутсайдеру «Вану» (3:1).
Очные поединки с армейцами для команды складываются традиционно сложно. Из пяти последних матчей соперники по два раза огорчили друг друга.
Наверняка «Ноа» будет привычно активна у ворот соперника. Причем гости уж точно будут пытаться быстро найти бреши в обороне армейцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ноа» предлагают — 1.67.
На викторию ЦСКА Ереван дают — 4.44, ничья оценена — в 3.74.
«Ноа» по игре выглядит монолитнее, к тому же
Наш прогноз — Победа «Ноа» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.