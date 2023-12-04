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    «Арис» вряд ли даст шанс середняку

    АЕЛ — «Арис». Ставки (к. 1.69) и прогноз на чемпионат Кипра 4 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на АЕЛ — «Арис»
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    Действующий чемпион должен справиться с АЕЛом
    4 декабря в 20:00 в городе Колосси состоится матч 13-го тура чемпионата Кипра между местным АЕЛом и «Арисом» Лимасол. АЕЛ — «Арис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    АЕЛ

    Хозяева занимают 9-е место в таблице с 13 очками на счету. Напомним, что на Кипре играют в два тапа. После будет плей-офф на вылет и победу в турнире.

    Чтобы избежать игры за вылет, АЕЛу нужно подняться выше 7-й строчки. Но если клуб продолжит проигрывать, то это станет еще сложнее.

    АЕЛ проиграл 3 из 4 матчей турнира. Коллектив из Лимасол потерпел поражение от «Неа» Саламис 1:2. После ему удалось немного снять напряжение, победив «Кармиотиссу» с тем же счетом.

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    Однако к этой игре хозяева подошли с серией из двух поражений, так как они не справились с АПОЭЛом (0:1) и АЕКом Ларнака (0:3).

    «Арис»

    «Арис» продолжает давать жару в чемпионате, выступая параллельно в Лиге Европы. Но в еврокубках у гостей скорее всего ничего не получится. Они последние в своей группе.

    Таким образом, клуб сможет сосредоточиться на чемпионате, где он занимает 2-е место в таблице. В активе действующего чемпиона 26 очков.

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  • 01/12/2023

    • За неделю «Арис» выдал два хороших результата. «Легкая бригада» одолела АПОЭЛ со счетом 1:0, а после смогла добиться ничьи на «Айброкс» в Глазго в матче против «Рейнджерс» (1:1).

    «Арис» не смог выиграть 3 последних матча на выезде, проиграв при этом в двух из них. Но все-таки соперники были в разы сильнее. Речь идет о «Бетисе» и «Рейнджерс».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры сразу обозначили фаворита встречи. Котировки составляют 4.70 и 1.69 соответственно.

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    «Арис» все еще не отмылся от позора после крупного поражения от «Кармиотиссы» со счетом 1:4. Вряд ли гости намерены сбавлять обороты после того, что они сделали в Глазго и в поединке с АПОЭЛем.

    «Арис» победит однозначно. АЕЛ сейчас не в той форме, чтобы соревноваться с чемпионом.

    Возможно, «Арис» победит всухую (2.90), так как АЕЛ не смог забить во втором матче подряд.

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    АЕЛ — «Арис»: прогноз, ставка (1.69), статистика, коэффициенты матча 04.12.2023. Прогнозы на футбол. «Арис» вряд ли даст шанс середняку
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