4 декабря в 20:00 в городе Колосси состоится матч 13-го тура чемпионата Кипра между местным АЕЛом и «Арисом» Лимасол. АЕЛ — «Арис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

АЕЛ

Хозяева занимают 9-е место в таблице с 13 очками на счету. Напомним, что на Кипре играют в два тапа. После будет плей-офф на вылет и победу в турнире.

Чтобы избежать игры за вылет, АЕЛу нужно подняться выше 7-й строчки. Но если клуб продолжит проигрывать, то это станет еще сложнее.

АЕЛ проиграл 3 из 4 матчей турнира. Коллектив из Лимасол потерпел поражение от «Неа» Саламис 1:2. После ему удалось немного снять напряжение, победив «Кармиотиссу» с тем же счетом.

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Однако к этой игре хозяева подошли с серией из двух поражений, так как они не справились с АПОЭЛом (0:1) и АЕКом Ларнака (0:3).

«Арис»

«Арис» продолжает давать жару в чемпионате, выступая параллельно в Лиге Европы. Но в еврокубках у гостей скорее всего ничего не получится. Они последние в своей группе.

Таким образом, клуб сможет сосредоточиться на чемпионате, где он занимает 2-е место в таблице. В активе действующего чемпиона 26 очков.

За неделю «Арис» выдал два хороших результата. «Легкая бригада» одолела АПОЭЛ со счетом 1:0, а после смогла добиться ничьи на «Айброкс» в Глазго в матче против «Рейнджерс» (1:1).

«Арис» не смог выиграть 3 последних матча на выезде, проиграв при этом в двух из них. Но все-таки соперники были в разы сильнее. Речь идет о «Бетисе» и «Рейнджерс».

Прогноз и ставка

Букмекеры сразу обозначили фаворита встречи. Котировки составляют 4.70 и 1.69 соответственно.

«Арис» все еще не отмылся от позора после крупного поражения от «Кармиотиссы» со счетом 1:4. Вряд ли гости намерены сбавлять обороты после того, что они сделали в Глазго и в поединке с АПОЭЛем.

«Арис» победит однозначно. АЕЛ сейчас не в той форме, чтобы соревноваться с чемпионом.

Возможно, «Арис» победит всухую (2.90), так как АЕЛ не смог забить во втором матче подряд.