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    Ничьей не избежать?!

    «Лечче» — «Болонья». Ставка (к. 3.37) и прогноз на футбол, Серия А, 3 декабря 2023 года

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    «Болонья»
    «Лечче» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 14:30 мск. «Лечче» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Декабря 2023 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 14:30 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Лечче»

    Эта команда нынешний сезон проводит вполне себе продуктивно. «Лечче» занимает 13 место в таблице.

    Причем отрыв от опасной зоны ныне измеряется 5 очками. Да и в атаке надо бы прибавлять, ведь забито всего 15 мячей в 13 поединках.

    Коэффициенты матча Лечче — Болонья

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  • 3.103.102.55Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Лечче» добыл один зачетный балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Вероне» (2:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «Болоньей» для команды традиционно складываются ужасно. Четыре последних поединка были проиграны, причем три из них со счетом 2:3.

    И уж наверняка хозяева постараются дать бой непростому сопернику. «Лечче» не брал очки в матче с «Болоньей» уже 11 лет.

    «Болонья»

    Эта команда в нынешнем сезоне решает довольно высокие задачи. На данный момент «Болонья» находится на 6 месте в таблице.

    Более того, команду обыграть крайне сложно. «Болонья» уступила всего лишь дважды в 13 матчах Серии А.

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    • Свой последний поединок команда провела качественно. «Болонья» в родных стенах уверенно переиграла «Торино» (2:0).

    Вообще, «Болонья» является сугубо домашней командой. А вот выездные поединки даются с огромнейшей натугой.

    Наверняка «Болонья» будет цепляться за очки. Отсиживаться в обороне гости точно не собираются, да и соперник вполне себе удобоваримый.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Болоньи» предлагают — 2.52.

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    На викторию «Лечче» дают — 3.11, ничья оценена — в 3.37.

    «Болонья» вполне способна зацепиться за зачетные баллы в матче с нестабильным соперником.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.35.

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    «Лечче» — «Болонья»: прогноз, ставка (3.37), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. Ничьей не избежать?!
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