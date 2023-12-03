«Лечче» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 14:30 мск. «Лечче» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лечче»

Эта команда нынешний сезон проводит вполне себе продуктивно. «Лечче» занимает 13 место в таблице.

Причем отрыв от опасной зоны ныне измеряется 5 очками. Да и в атаке надо бы прибавлять, ведь забито всего 15 мячей в 13 поединках.

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В предыдущем туре чемпионата «Лечче» добыл один зачетный балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Вероне» (2:2).

Все прогнозы на Серию А

Матчи с «Болоньей» для команды традиционно складываются ужасно. Четыре последних поединка были проиграны, причем три из них со счетом 2:3.

И уж наверняка хозяева постараются дать бой непростому сопернику. «Лечче» не брал очки в матче с «Болоньей» уже 11 лет.

«Болонья»

Эта команда в нынешнем сезоне решает довольно высокие задачи. На данный момент «Болонья» находится на 6 месте в таблице.

Более того, команду обыграть крайне сложно. «Болонья» уступила всего лишь дважды в 13 матчах Серии А.

Свой последний поединок команда провела качественно. «Болонья» в родных стенах уверенно переиграла «Торино» (2:0).

Вообще, «Болонья» является сугубо домашней командой. А вот выездные поединки даются с огромнейшей натугой.

Наверняка «Болонья» будет цепляться за очки. Отсиживаться в обороне гости точно не собираются, да и соперник вполне себе удобоваримый.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Болоньи» предлагают — 2.52.

На викторию «Лечче» дают — 3.11, ничья оценена — в 3.37.

«Болонья» вполне способна зацепиться за зачетные баллы в матче с нестабильным соперником.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.35.