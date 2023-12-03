«Лечче»
Эта команда нынешний сезон проводит вполне себе продуктивно. «Лечче» занимает 13 место в таблице.
Причем отрыв от опасной зоны ныне измеряется 5 очками. Да и в атаке надо бы прибавлять, ведь забито всего 15 мячей в 13 поединках.
Коэффициенты матча Лечче — Болонья
В предыдущем туре чемпионата «Лечче» добыл один зачетный балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Вероне» (2:2).
Матчи с «Болоньей» для команды традиционно складываются ужасно. Четыре последних поединка были проиграны, причем три из них со счетом 2:3.
И уж наверняка хозяева постараются дать бой непростому сопернику. «Лечче» не брал очки в матче с «Болоньей» уже 11 лет.
«Болонья»
Эта команда в нынешнем сезоне решает довольно высокие задачи. На данный момент «Болонья» находится на 6 месте в таблице.
Более того, команду обыграть крайне сложно. «Болонья» уступила всего лишь дважды в 13 матчах Серии А.
Свой последний поединок команда провела качественно. «Болонья» в родных стенах уверенно переиграла «Торино» (2:0).
Вообще, «Болонья» является сугубо домашней командой. А вот выездные поединки даются с огромнейшей натугой.
Наверняка «Болонья» будет цепляться за очки. Отсиживаться в обороне гости точно не собираются, да и соперник вполне себе удобоваримый.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Болоньи» предлагают — 2.52.
На викторию «Лечче» дают — 3.11, ничья оценена — в 3.37.
«Болонья»
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.35.